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Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлнКак карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
00:11 17.04.2020

По прогнозам экономистов, сильнее всего от кризиса пострадают сфера услуг, гостиницы и общепит

Анна Каледина

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились "Известия". В наибольшей степени от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства. По мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса. В своем обновленном прогнозе НРА ориентируется на базовый сценарий, предполагающий падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85–90 рублей. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

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Выжить любой ценой

Из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков российских отраслей, указывается в обзоре НРА (в своих расчетах агентство опиралось на методологии межотраслевого баланса, используя самостоятельно полученные результаты). Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.

Также сильно пострадает и вся сфера услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%), считают аналитики. Наименьшие потери, по оценке агентства, ожидают производство продуктов питания и табака (-3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (-5,1%), а также добычу полезных ископаемых (-6,6%).

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"Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса", - отмечается в обзоре.

Специалисты отмечают, что правительство уже приняло меры оперативного реагирования - в частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т.п. Кроме того, в обзоре подчеркивается, что для оказания первоочередной адресной поддержки кабмин утвердил список сфер деятельности, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, - например, в области авиаперевозок, культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, дополнительного образования, предоставления бытовых услуг.

О необходимости направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей в качестве экстренной помощи заявил на совещании с правительством и президент Владимир Путин.

- Власти понимают необходимость такой помощи. В среду президент предложил еще целый комплекс дополнительных мер по поддержке отраслей и граждан, включая выделение бизнесу денег на выплату зарплат сотрудникам и на неотложные нужды, предоставление гарантий ВЭБ на беспроцентные кредиты по зарплатам, предоставление прямой помощи регионам, а также льготных кредитов предприятиям на пополнение оборотных средств, - сказал руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По расчетам экспертов, общий объем поддержки экономики сейчас оценивается уже в 2 трлн рублей.

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- На наш взгляд, эта помощь пока является "пожарной". Она способна решить текущие и неотложные задачи, помочь предприятиям остаться на плаву, но эти меры не будут способствовать быстрому восстановлению экономики после карантина", - уверен представитель НРА.

Рост или падение

Аналитики агентства представили и обновленный макропрогноз, который состоит из трех сценариев развития событий. Все они учитывают комбинацию шоков, связанных с пандемией и дестабилизацией нефтяного рынка, а также процесс восстановления китайской экономики.

При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%, по итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4–0,7%, реальные зарплаты тоже повысятся на 0,3–0,6%. Курс доллара при этом удержится на уровне 75–80 рублей, а инфляция повысится до 6,2–6,5%.

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Пессимистический сценарий (вероятность - 30%) предполагает падение экономики до -7,1% ВВП в этом году, выход на нулевой уровень к 2022 году и достижение роста в 1,5–1,7% к 2024 году. При худшем развитии событий реальная зарплата снизится на 7,5–7,8%, курс доллара повысится до 100–103 рублей, а инфляция - до 9,2%.

"Пессимистический сценарий предполагает, что мировую экономику ждет кризис с последствиями, многократно превосходящими проблемы 2008–2010 годов с трудно прогнозируемыми эффектами, однако вероятность его реализации пока остается невысокой", - подчеркивается в обзоре.

Наиболее вероятным (50%), по мнению экспертов НРА, является базовый сценарий с рецессией до -3,3%, снижением зарплат на 3–3,2%, курсом доллара 85–90 рублей и инфляцией в 7,2–7,3%.

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Однако с прогнозами аналитиков НРА согласны далеко не все экономисты.

- Представленная оценка динамики ВВП и реальных заработных плат, а также инфляции выглядит необоснованно мрачной. На мой взгляд, у правительства есть в распоряжении необходимые ресурсы, для того чтобы помочь экономике не провалиться в затяжную рецессию, - прокомментировал прогноз доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

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Кроме того, не соглашается он и с прогнозом по курсу доллара.

- По моим оценкам, в ближайшее время он будет находиться в диапазоне 70–80 рублей с последующим уходом в зону 60–70 рублей по мере восстановления цен на энергоносители, - сказал Никита Моисеев.

А вот по мнению доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, данные в базовом сценарии, наоборот, занижены.

- Я считаю, фактически оно составит не менее 5%. Эта цифра включает в себя эффект от карантинных мер, от сокращения мировой торговли соответственно и российского экспорта, добычи нефти по соглашению ОПЕК+, - полагает он.

Поддержка напрямую

Для минимизации последствий и быстрейшего восстановления экономики, уверен Сергей Гришунин, нужно разрабатывать более существенные меры поддержки - например, через прямое предоставление денежной помощи гражданам, которую они могут потратить на покупку товаров и услуг. Кроме того, необходимо и стимулирование инвестиций через льготные кредиты для бизнеса.

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Лазарь Бадалов также считает, что текущих мер явно недостаточно. Эксперт уверен: стоило предпринять более рискованную политику и учесть опыт развитых стран, тратящих на прямую поддержку граждан более значимые суммы как относительно ВВП, так и потерянного дохода людей.

Впрочем, признает Сергей Гришунин, прямая поддержка имеет и множество рисков.

- Во-первых, в условиях низких цен на нефть и экономических санкций существенные траты резервов приведут к ослаблению финансовой устойчивости экономики России. Как результат - увеличение подверженности экономики России будущим экономическим шокам. Во-вторых, это нецелевое, неадресное использование средств госпомощи. В этом случае деньги могут быть потрачены зря, а эффекта не будет, - пояснил он.

Поэтому государству сейчас необходимо вести жесткий контроль за целевым использованием этих средств, подчеркнул эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587071460
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