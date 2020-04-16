Коронавирус обнулил либерализм вместе с капитализмом, - А.Казаков

00:20 17.04.2020 Заместитель председателя партии "За Правду" Александр Казаков о роли государства в кризис, последних днях либерализма и политике на самоизоляции



Дмитрий Кокко

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Александр Казаков



В период нарастающей эпидемии новой коронавирусной инфекции в России политическая повестка уступила эпидемиологической. Однако не все российские партии временно отключились от большой политики. Движение "За правду" совмещает приятное с полезным и благодаря цифровой экосистеме и благотворительным проектам может одновременно помогать гражданам, попавшим в трудную ситуацию, и агитировать, привлекая новых сторонников.



Заместитель председателя партии "За Правду" Александр Казаков в интервью "Свободной прессе" рассказал о своем отношении к режиму самоизоляции, мерам поддержки в кризис, дивном новом мире после эпидемии, а также о новых проектах и структуре политической партии Захара Прилепина.



"СП": - Как вы оцениваете действия властей по борьбе с распространением коронавируса: пропускной режим, самоизоляцию?



- В общем, я нормально к этому отношусь. Я не впал в панику из-за эпидемии, но объективно оценивая, глядя на другие страны, у нас может быть радикальный всплеск заражения и, соответственно, тяжелых последствий. Власти должны принимать меры неординарные, прямо скажем.



Я родился в Советском союзе, но в такой ситуации не был ни там, ни в постсоветской России. Это новый опыт. Что касается самих мер, то я оцениваю их как мягкие, даже эти пропуска заявительные. У нас, как в некоторых европейских и восточных столицах, не введен комендантский час, на улице нет полиции и армии, а есть города в мире, где и армия на улицах стоит. Меры мягкие, но они кому-то неприятны, я уже вижу волну протестов против ограничения частного пространства и личной жизни. Может быть не самый корректный пример, но я это сравниваю с борьбой с курением. Курильщик сам выбирает образ жизни, но при этом он должен думать о здоровье и комфорте окружающих. Идея кризиса либерализма в этом процессе и в этом протесте против ограничительных мер, потому что закон классического либерализма звучит, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, она не беспредельна.









История, по поводу которой Олег Матвейчев тогда написал, я не буду подписывать, не буду самоизолироваться, я такая вся из себя больная и пойду всех заражать - ограничение таких людей абсолютно правильная защитная мера со стороны государства. В этом случае государство защищает не себя, оно защищает остальных граждан. В принципе, я отношусь к мерам властей с пониманием, как персоне мне тоже это не нравится совершенно, я кот, который гуляет сам по себе, но с другой стороны, законы и постановления надо соблюдать.



Все эти разговоры о том, что Собянин свое государство строит, сам с МВД договаривается. Было принято решение, учитывая специфику нашей страны, невероятное разнообразие регионов, в том числе на предмет подверженности эпидемиям - у нас до сих пор есть регионы, где нет ни одного случая. Учитывая это разнообразие, неизбежно было передать некоторые управляющие функции регионам и каждый регион, особенно Москва, где больше всего заболевших, принимает эти решения сам.



Чем это закончится, и во что выльется потом, это совсем другая история. Пока мы не достигли пика и видим каждый день, что заболевших все больше и больше, пока мы на это пресловутое плато не забрались, я считаю, что действия адекватные. А вот потом будем смотреть, возможно, властям это понравится.



"СП": - Что насчет мер поддержки? Вроде обещают много всего, а по факту не всегда это выполняется. Есть случаи, когда людей просто увольняют, потому что не могут платить им зарплату. Что делать, и как к этому относиться?



- Сначала надо брать на себя инициативу и ответственность и прояснять ситуацию, потому что на подавляющее большинство случаев ответы есть. Мы это проверили сами, у нас на партийной сайте проходил вебинар нашего консультанта из проекта правозащиты для малого бизнеса и наемных работников. На все вопросы, которые ему были заданы, были ответы. Он рассказывал, как добиваться своих прав. Сегодняшняя ситуация от ситуации годичной давности не отличается, тогда тоже люди попадали в ситуации, когда их права были нарушены. Нужно звонить, писать, получать консультации, в движении "За правду" например. Есть волонтерские организации, которые правовые консультации дают. Если решение со стороны верховной власти есть, а на местах эти решения не выполняются. Есть указания для банков, которые не выполняются, чьи права они нарушают? Бизнеса, но у них есть свой "А что Титов?", вот пусть Титов бы и занялся. Нужно добиваться ответов, а не сидеть в прострации, самоизоляции и ждать, когда вам все принесут. Не принесут.



Что касается верховной власти, по после первого обращения Путина я сказал, что будет второе, а после второго - третье и будет четвертое. Ситуация продолжает развиваться в негативную сторону, сроки могут сдвинуться. Меры поддержки населения и экономики будут расширяться. Слава богу, у нашей страны есть, чем помогать.



Из того, что я бы хотел, чтобы осталось после окончание эпидемии, это то, как наши государственные органы начали оперативно работать, такого никогда я не видел. Когда утром принимает решение верховная власть, днем это решение рассматривается правительством, в конце рабочего дня проголосовала Госдума, а на следующий день оно в силу вступает. Гильотина, о которой говорили много лет, вот она заработала во время кризиса. Вот это неплохо было бы, чтобы осталось. Претензий к власти, как всегда много, но в данной ситуации претензий к гражданам не меньше. Не надо занимать позицию, что я сейчас закроюсь дома, а вы мне все сделаете, надо проявлять инициативу.



"СП": - Каким мир будет после коронавируса? Чего ждать, сильно все поменяется или вернемся к тому, что было?



- Изменится, конечно, потому что китайцы не зря говорят, что кризис это еще и возможность - там два иероглифа, один из них значит возможность. То о чем много говорили, наверное, несколько десятилетий даже, писали, обсуждали, планировали, визионеры об этом заявляли, подошло к нам на порог - это цифровая эпоха настоящая. От этого мир уже не откажется. Вообще люди от хорошего отказываются трудно. Я уже говорил об оперативности действий правительства, которое в том числе связано с тем, что на цифровые технологии переходит и администрирование страны, в целом. Во взаимоотношениях между гражданами, сообществами, организациям, партиями и государством цифровой формат останется. В этом есть плюсы, есть минусы. Я не буду говорить про цифровой концлагерь - это бред. У нас невероятно бурно сейчас развивается цифровизация и вопросы кибербезопасности не успевают. Значит после эпидемии будем догонять по этому вопросу. Здесь, конечно же, встанет вопрос о личных данных, частном пространстве. Потом, наша партия в том числе, будет бороться за восстановление и частной жизни и невмешательства государства в частную жизнь. Эпоха цифры наступила сегодня, это первое.



Второе, в мировом масштабе изменилась роль государства. Последние сто лет в разных странах, которых мы почему-то называем развитыми - хотя если сейчас посмотреть, как они справляются с эпидемией, возникает вопрос, куда они развивались - увидели необходимость государства не только как института. Идеология нашей партии как ополчения в мирное время - солидаризироваться и включить древние инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки.



Государство это не только машина и институт, это организм. Эпидемия показала, что государство и народ это не отдельные сущности, они нужны друг другу и государство народу нужно не меньше, чем народ государству. Это перенастроит политические практики ближайшего будущего, в том числе появятся новые политические силы - в Европе, в частности, где дефицит с этим - которые будут государственническими в высоком смысле этого слова.



В окончании эпидемиологического кризиса мы отпразднуем поминки по двум вещам, с которыми мы так или иначе прожили последние 200 лет, это капитализм и либерализм. История этих двух явления подошла к логическому концу. Капитализм закончился в силу законов развития капитализма - земной шар закончился, а либерализм показал свою несостоятельность. Еще до кризиса мы говорили, что либерализм стал такой фашистской идеологией, все, кто с ним не согласен должны быть, либо убиты, либо посажены, либо маргинализированы, то сейчас идея либерализма вместе с эпидемией почила в Бозе. В этом смысле политический и идеологический спектр сильно изменится. Роль государства это то, что очень сильно повлияет на каждого их нас, потому что в нашей стране мы сможем залечить раны, который народ понес в 90-е годы - нас тогда сознательно, насильно через колено отучали от коллективистских представлений о жизни, свойственных нашему народу на протяжении тысяч лет.



Сейчас я работаю волонтером тоже. Я вижу людей, которые включаются в волонтерскую деятельность, это просто надо видеть. От студентов-хипстеров и молодых программистов, до состоятельных бизнесменов и мамаш семейств. Сегодня в волонтерском движении все наше общество. Не будем говорить о процентах, ополчение и не должно быть всенародным - оно называется всенародным, но это какой-то активный процент. И сейчас в добровольческом движении, в оказании помощи ближнему все общество представлено. Это картина образца Великой Отечественной войны - мобилизация и солидарность людей в этой беде. Последствия, которые запустил коронавирус, очень положительные, как и любой кризис.



"СП": - Как вы поддерживает людей движение "За Правду", и что нового в партии?



- Я один из тех, кто с самого начала называл движение "За Правду" первой цифровой партией у нас в стране, мы с самого начала были на это ориентированы - запускали различные механизмы, платформы. Мы оказались готовы, я сам удивился, ни на секунду не прерывался процесс партийного строительства и взаимодействия с окружающим пространством. Экосистема, которую мы с самого начала запустили, это цифровая платформа, где можно делать все - от коммуникации со сторонниками, до администрирования партийных проектов.



Мы запустили целую цепочку вебинаров, в которых участвуют не только наши сторонники, но и внешние слушатели. Мы перевели наши проекты в сеть, потому что для любой партии, когда на запускает какой-то проект, очень важна массовая поддержка.



Массовую поддержку можно получить и через социальные сети, через цифровую платформу, для этого не обязательно ходить и распространять бюллетени. Более того, у нас даже в уставе прописан вариант электронного голосования. Сейчас в этом необходимости нет, но если ситуация затянется, то политсовет, который был запланирован в конце мая, будет проведен в таком формате.



Мы действительно оказались готовы, совещания мы проводим в мессенджерах. Если этого недостаточно, если людей много в совещаниях, мы берем те платформы, которые сейчас школьниками не используются, потому что ни все время зависают. И к выборам мы готовимся, взаимодействуем с потенциальными избирателями. Даже если случится форс-мажор, а я оцениваю его как вероятный, что сентябрьские выборы не перенесут, а карантин продлится до конца июля, и это будет такая пожарная кампания, мы планируем в том числе и это. Тем более что, в отличие от других партий, у нас пойдут в накладку процессы и сбора подписей, и агитации, и прочего. Мы обещали на съезде нашим сторонникам, что мы будем первой цифровой партией в России, сейчас можно сказать честно, что это состоялось.



Кроме того, мы запустили штабы взаимопомощи еще до всех объявлений, практически сразу. Несколько регионов начали помогать одиноким старикам и не только старикам, сейчас такая ситуация, что нельзя ограничиваться. Есть и молодые люди, у которых нет друзей и родственников. Мы запустили отдельную платформу психологической помощи еще до того, как об этом начали говорить. У нас работают профессиональные психологи и очень активно.



Люди звонят и пишут на анонимной основе, у людей очень много проблем. Некоторые эксперты, которые живут в загородных домах, и когда они говорят, что не так трудно, есть чем заняться дома, пусть они свое представление переведут на семью из четырех человек в однокомнатной квартире, и тогда они совершенно по-другому взглянут на картинку.



Плюс правозащитный проект, мы постоянно взаимодействуем с малым бизнесом и наемными работниками. Когда стало понятно, что эта история с коронавирусом будет только расширяться, это то самое, о чем говорил Захар Прилепин - это ополчение в мирное время. Мы инстинктивно в это включились сразу, потому что это воплощение главной нашей идеологии наяву. Для нас это было совершенно понятно, и у нас штабы по всей стране есть. Мы ни с кем не конкурируем, это вступило бы в противоречие нашей идеологии солидарного общества, наоборот, взаимодействуем со всеми и государственными, и негосударственными организациями. Процесс не останавливается ни на секунду, в этом смысле мы оказались готовы к новой для нас ситуации с эпидемией. На самом деле партия поставлена в невероятные условия, партия это институт, который строится на общении с людьми, взаимодействии и помощи, основной инструмент политических партий это агитация. В учебниках написано, в чем лидеры проявляются? В умении воздействовать на людей. А как воздействовать? Вот мы и ищем как и находим. Мы работу не остановили, будем ее продолжать и будем готовы к любому развитию событий. Источник - СвободнаяПресса

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