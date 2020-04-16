Сына президента Рахмона поставили на старт, - В.Панфилова

01:01 17.04.2020

Душанбе может признать наличие больных коронавирусом после начала транзита власти



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.04.2020



Сегодня в Душанбе состоится первая сессия верхней и нижней палаты парламента Таджикистана после прошедших выборов, на которой будет избран спикер Маджлиси Милли (сената). Ожидается, что им станет Рустам Эмомали – сын главы государства Эмомали Рахмона. После завершения последнего этапа в процессе подготовки транзита власти по схеме от отца к сыну власти могут признать наличие в республике зараженных COVID-19 и объявить о режиме самоизоляции.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил формирование верхней палаты парламента. Напомним, что Маджлиси Милли состоит из 33 членов. 25 из них избираются голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 сенаторов назначает президент. Примечательно, что бывшего спикера сената Махмадсаида Убайдуллоева в списке нет. Его кресло, как ожидается, займет мэр Душанбе Рустам Эмомали, который на выборах 28 марта получил депутатский мандат в верхнюю палату парламента (см. "НГ" от 29.03.20).

"Эмомали Рахмон начал готовить транзит власти в 2016 году с изменений в Конституции Таджикистана. Таким образом, вся законодательная база для того, чтобы Рустам Эмомали мог возглавить государство, готова. Заняв место спикера парламента, он станет вторым в республике и в случае недееспособности или смерти президента возглавит страну. Это завершающий этап в процессе подготовки Рустама Эмомали к президентству", – сказал "НГ" руководитель народного движения "Реформы и развитие в Таджикистане" Шарофиддин Гадоев. Но это, по мнению эксперта, вовсе не означает, что уже осенью президентом станет Рустам Эмомали. Дело в том, что экономическая ситуация в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире ухудшается. Таджикистан – не исключение, даже если власти публично отрицают наличие зараженных в стране. "Если бы Рахмон объявил карантин, он не смог бы назначить своего сына спикером парламента и провести все запланированные политические процедуры для этого назначения. С экономической точки зрения карантин ведет к определенным последствиям: перевод работы на удаленный режим, выплата компенсаций, подготовка пакета финансовой поддержки предприятиям и уязвимым слоям населения. У правительства нет средств на это. А значит, надвигающийся кризис ударит по рейтингу режима, что нежелательно перед президентскими выборами", – отметил Гадоев. По его мнению, Эмомали Рахмон пойдет на очередной срок президентства, поскольку его сын может не справиться с кризисом, предстанет слабым управленцем, а это может вызвать дестабилизацию.

Впрочем, дестабилизация может наступить раньше, поскольку официальные данные о том, что в Таджикистане нет коронавируса, выглядят неубедительно. Особенно на фоне заявлений о предоставлении Таджикистану помощи в борьбе с распространением COVID-19. Просьбы не остались без внимания. В частности, Евросоюз выделит 80 млн евро, из них 48 млн евро в виде гранта, 30 млн в виде кредита на защитную одежду для медработников и 780 тыс. евро – на санитарные принадлежности для учебных заведений. Еще 1 млн евро выделила Душанбе Германия. По информации Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, эти деньги должны быть потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и обучения медиков для борьбы с распространением коронавируса. МВФ частично простил долг Таджикистану и еще 24 бедным странам для поддержки своих экономик в период пандемии. В заявлении директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой говорится, что 25 стран немедленно освобождаются от обслуживания своих долгов перед организацией. Ожидается помощь от России. Накануне по инициативе президента Эмомали Рахмона состоялся телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. "Президенты обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, а также вопросы социально-экономического сотрудничества двух стран", – сообщила пресс-служба Кремля. Речь могла идти о помощи таджикским трудовым мигрантам, оставшимся без работы и соответственно без денег и жилья на территории России.

Впрочем, не исключено, что уже в ближайшие дни власти Таджикистана изменят позицию и признают угрозу эпидемии. Во-первых, отменены запланированные на 19 апреля народные гуляния в дни празднования в Душанбе Дня города. Во-вторых, по уже сложившейся в республике традиции, а точнее, "по просьбе трудящихся" может быть введен режим самоизоляции. Директор телерадиокомпании "Азия" Азамхон Акбаров в открытом письме на имя министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана предложил подумать над этим, "чтобы предотвратить распространение COVID-19". Это на фоне официальных сообщений о смерти нескольких человек на севере республики… от туберкулеза. Абаров также просит местные власти контролировать цены на продовольственных рынках, так как цены на продукты и на медикаменты поползли вверх.

Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов, проживающий в Швеции, считает, что Душанбе выбрал шведский вариант "мягкого карантина", направленного на формирование так называемого стадного иммунитета. По его словам, есть несколько возможных объяснений действиям властей. Во-первых, они вполне резонно опасаются, что введение карантина просто похоронит местный малый и средний бизнес, и так находящийся не в лучшем состоянии. Во-вторых, правительство опасается паники, которая может возникнуть после официального признания эпидемии: начнется тотальная скупка продуктов и товаров, как уже бывало в прошлом, а это приведет к росту цен и дефициту продовольствия на рынке. В-третьих, правительство надеется, что распространение коронавируса удастся купировать, тем более что 70% населения Таджикистана составляет молодежь, которая относительно легко переносит болезнь. Наконец, в-четвертых, с учетом предстоящих президентских выборов, введение строгого карантина и фактическое уничтожение малого бизнеса – очень нежелательно.

"Однако при этом власти Таджикистана забывают, что одной из основных опор шведского подхода является широкое оповещение населения и его сознательность. В Таджикистане же, особенно после того как ВОЗ официально поддержала правительственные данные об отсутствии пандемии, население в целом вообще перестало принимать какие-либо серьезные меры предосторожности", – отметил Парвиз Муллоджанов.