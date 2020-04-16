 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
КазВирус - 1402
04:17 17.04.2020

На ночь в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:40 16 апреля в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Случаи выявлены в городе Алматы - 19, Нур-Султане - 10, Туркестанской области - 4, Шымкент - 2, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.
На 16 апреля количество зараженных в стране достигло 1402 человека.

Источник - centralasia.media
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