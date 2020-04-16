|10:11 Американцы решили кинуть Китай. Коронавирус – прекрасный повод для списания долга
10:04 Пандемия коронавируса – это масштабный эксперимент по зомбированию.., - Сергей Переслегин
09:58 Капитализм умирает от переедания и заворота кишок..., - А.Миронова
09:53 Калифорния рвется в "независимое плавание", - С.Филатов
09:48 Кто станет партнером Китая. Линия Ху и линия Си, - М.Хазин
09:35 Мирзиеев собирает вокруг себя Общественную палату - 50 мудрейших голов
09:31 Вирус неравенства. Эрозия старого социального контракта, - Андрей Колесников
09:23 Хуже ада. Репортаж из обычной Нью-Йоркской больницы, - Лиззи Уиддикомб
09:19 Мир после Вируса. Пекин будет умножать свою мощь за рубежом после 2030 года, - И.Субботин
08:44 Скончался РосПублицист-патриот Александр Нагорный
07:27 Как России удержать равновесие в посткризисном биполярном мире, - Дм.Тренин
04:34 Генпрокуратура РФ борется с фейками о том, что коронавируса не существует
04:17 КазВирус - 1402
01:01 Сына президента Рахмона поставили на старт, - В.Панфилова
00:20 Коронавирус обнулил либерализм вместе с капитализмом, - А.Казаков
00:16 Коронавирус. Право умерло, - А.Столяров
00:15 Как российско-саудовская нефтяная война пошла "не по плану" - особенно для Путина, - New Yorker
00:11 Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
00:07 Узбекистан призвал правозащитные организации отменить хлопковый бойкот на фоне пандемии
00:05 США готовят новую финансовую войну против Китая, - О.Соловьева
00:04 США и Европа, похоже, прошли пик заболеваемости коронавирусом
|КазВирус - 1402
04:17 17.04.2020
На ночь в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:40 16 апреля в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Случаи выявлены в городе Алматы - 19, Нур-Султане - 10, Туркестанской области - 4, Шымкент - 2, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.
На 16 апреля количество зараженных в стране достигло 1402 человека.