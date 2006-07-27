Генпрокуратура РФ борется с фейками о том, что коронавируса не существует

04:34 17.04.2020

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации продолжается работа по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией



Генеральная прокуратура Российской Федерации. 16 апреля 2020, 18:47



Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрела материалы органов прокуратуры Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края об обнаружении распространяемой в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации.



Так, в социальной сети "ВКонтакте" выявлена видеозапись под названием "Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова", автор которой сообщает, что "коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат "бюджетников" вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей". Эта же видеозапись размещена еще на 6 интернет-ресурсах.



Кроме того, на 5 интернет-сайтах выявлена видеозапись "Обзор событий на 17 марта 2020 года", где тот же автор сообщает, что "в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать". Гражданам рекомендуется "переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".



На двух других интернет-страницах размещены статьи "Пандемия коронавируса – афера ВОЗ в мировых масштабах?" и "Что страшнее: коронавирус или правление…".



В них указывается, что "новая коронавирусная инфекция не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром". Также сообщается со ссылкой на независимых экспертов, врачей и ученых, что "в настоящий момент в мире нет ни эпидемии, ни тем более пандемии", а также о том, что "эпидемия была создана искусственно для обогащения на производстве вакцин от коронавируса".



В ходе мониторинга сети "Интернет" также выявлена статья, согласно которой "сотрудникам полиции, задействованным в патрулировании улиц г. Красноярска, выдают ранее использованные маски".



По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю указанные выше сведения не соответствуют действительности. Однако публикация активно обсуждалась в сети "Интернет", спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев о распространении сотрудниками территориального управления МВД России коронавирусной инфекции. Распространение указанной недостоверной информации может способствовать возникновению угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.



Таким образом, в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу.



На основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.



С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации "ЭФИР" по адресу: efir.genproc.gov.ru