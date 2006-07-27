 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.04.2020
04:34  Генпрокуратура РФ борется с фейками о том, что коронавируса не существует
01:01  Сына президента Рахмона поставили на старт, - В.Панфилова
00:20  Коронавирус обнулил либерализм вместе с капитализмом, - А.Казаков
00:16  Коронавирус. Право умерло, - А.Столяров
00:15  Как российско-саудовская нефтяная война пошла "не по плану" - особенно для Путина
00:11  Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
00:07  Узбекистан призвал правозащитные организации отменить хлопковый бойкот на фоне пандемии

00:05  США готовят новую финансовую войну против Китая, - О.Соловьева
00:04  США и Европа, похоже, прошли пик заболеваемости коронавирусом
Четверг, 16.04.2020
17:50  "Особый путь" Швеции в борьбе с COVID-19: с населением играют в "русскую рулетку"?
17:49  Создан "Центр для помощи гражданам Узбекистана в России "Саховат"
17:36  Елбасы собрал в новый фонд помощи "Birgemiz" 20 млрд тенге. И вложил их в...
17:30  В районе аэропорта Караганды упал истребитель-перехватчик МИГ-31 (видео)
17:23  Почему Казахстан стал союзной республикой, а не остался автономией в составе России?
17:22  Клан Башара Асада: как семья президента Сирии погрязла в коррупции
17:19  Сибирь в составе Золотой Орды
17:17  Сплошное кровосмешение. Трагическая любовь тайского короля Рамы V
17:16  Как коронавирус повлияет на войну в Сирии?
17:13  Миллиардное хищение в аэропорту Нур-Султана: расследование завершено
17:11  Умер кыргызстанский академик-педагог Исак Бекбоев
16:50  ПостКоронаВирусный мир будет Желтым и Поднебесным, - А.Крылов
16:49  Путин ставит Эрдогана перед историческим выбором, - С.Тарасов
14:05  Европа идет к социализму? - Е.Пустовойтова
13:53  Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим, - М.Кувырко
13:51  Эпидемия напоминает пожар после кражи, - И.Алкснис
13:00  Вирус подтолкнет Мир к деУрбанизации, - L"Espresso
12:25  Атаки на мусульман. "Коронаджихад" в Индии, - Yeni Safak
10:55  Вирусный глобализм. Пандемия сработала на руку транснациональным элитам, но лишь отодвинула кризис капитализма, - К.Сивков
10:52  Между вирусом и коллапсом. Путин, грабли и печенеги.., - М.Калашников
10:45  КазДемпартия "Ак жол" возмущена предстоящим возвращением Казахстана в родную Поднебесную гавань
10:37  СумКердык. УзбЦентробанк дважды за три дня девальвировал нацвалюту
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Генпрокуратура РФ борется с фейками о том, что коронавируса не существует
04:34 17.04.2020

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации продолжается работа по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 16 апреля 2020, 18:47

Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрела материалы органов прокуратуры Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края об обнаружении распространяемой в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации.

Так, в социальной сети "ВКонтакте" выявлена видеозапись под названием "Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова", автор которой сообщает, что "коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат "бюджетников" вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей". Эта же видеозапись размещена еще на 6 интернет-ресурсах.

Кроме того, на 5 интернет-сайтах выявлена видеозапись "Обзор событий на 17 марта 2020 года", где тот же автор сообщает, что "в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать". Гражданам рекомендуется "переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".

На двух других интернет-страницах размещены статьи "Пандемия коронавируса – афера ВОЗ в мировых масштабах?" и "Что страшнее: коронавирус или правление…".

В них указывается, что "новая коронавирусная инфекция не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром". Также сообщается со ссылкой на независимых экспертов, врачей и ученых, что "в настоящий момент в мире нет ни эпидемии, ни тем более пандемии", а также о том, что "эпидемия была создана искусственно для обогащения на производстве вакцин от коронавируса".

В ходе мониторинга сети "Интернет" также выявлена статья, согласно которой "сотрудникам полиции, задействованным в патрулировании улиц г. Красноярска, выдают ранее использованные маски".

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю указанные выше сведения не соответствуют действительности. Однако публикация активно обсуждалась в сети "Интернет", спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев о распространении сотрудниками территориального управления МВД России коронавирусной инфекции. Распространение указанной недостоверной информации может способствовать возникновению угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Таким образом, в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу.

На основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации "ЭФИР" по адресу: efir.genproc.gov.ru

Источник - Генпрокуратура РФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587087240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №304
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №191
- Более 3 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы Правительства и акима города Алматы
- Об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса рассказали в финрегуляторе
- Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале
- Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям
- В апреле для весенне-полевых работ выделено 138 тысяч тонн дизельного топлива
- О завершении периода параллельного обращения банкнот 500 тенге старого образца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  