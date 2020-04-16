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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
08:24 17.04.2020

17 апреля 2020, Ольга Никитина

Из-за негативного воздействия пандемии коронавируса динамика развития китайской экономики по итогам первого квартала оказалась отрицательной, сообщает Государственное статистическое управление КНР.
По информации ведомства, ВВП Китая снизился на 6,8%. Для сравнения, в первом квартале 2019 года данный показатель был положительным и составлял 6,4%, передает ТАСС.
В докладе Государственного статистического управления Китая говорится, что ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно 2,92 трлн долларов по нынешнему курсу).

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку, отмечает РИА "Новости".
Аграрный сектор в период с января по март включительно сократился на 3,2% – до 1,02 трлн юаней (около 142,82 млрд долларов), промышленность – на 9,6%, до 7,36 трлн юаней (1,04 трлн долларов), сфера услуг – на 5,2%, до 12,27 трлн юаней (1,73 трлн долларов).

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка 14,4 трлн долларов), – до 6,1%.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая по итогам первого квартала 2020 года увеличился в годовом выражении на 3,4% – до 25,35 млрд долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) заявлял, что экономический спад в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет худшим со времен Великой депрессии.
Между тем, как считает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, хотя последствия пандемии коронавируса в мире неминуемо будут сравнивать с Великой депрессией, сегодня экономисты имеют больше опыта и способны более адекватно реагировать на кризисные явления.

Источник - взгляд
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