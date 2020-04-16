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Скончался РосПублицист-патриот Александр Нагорный
08:44 17.04.2020

Скончался Александр Нагорный
слово Александра Проханова

Скончался заместитель главного редактора "Завтра", заместитель председателя Изборского клуба Александр Алексеевич Нагорный.

Александр Нагорный родился 6 декабря 1947 года в семье писателя и сценариста Алексея Нагорного ("Рожденная революцией", "Один из нас", "Кража"). Учился в Московский Институт Иностранных языков им. Мориса Тореза. Работал в ТАСС. В 1975 году поступил в аспирантуру Института США и Канады АН СССР. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию "Внутриполитические корни политики США в отношении Китая". В дальнейшем в ИСКАНе работал по теме китайской реформы и ее воздействии на американо-китайские отношения. По данному направлению выпустил ряд открытых и закрытых исследований и монографий, среди которых "Американские оценки китайской экономической реформы", "Изучение стран АТР в США", "Экономические и научно-технические аспекты американо-китайских отношений". С 1989 по 1993 год работал в Институте Востоковедения АН СССР в отделе Японии. Параллельно преподавал в ряде зарубежных университетов, в том числе Вашингтонском Университете, Университете Кенхи. В 1993-1996 гг. - ведущий научный сотрудник Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
С 1997 года - заместитель главного редактора "Завтра". В 2012 году выступил одним из учредителей Изборского клуба.
Из "юбилейной" беседы (2017 г.)
"Следует перестать заигрывать с Западом и США и ломать перед ними "псевдодемократические шапки". В первую очередь, требуется дать идеологическую платформу и идеологическое обоснование жизни нашего государства на принципах социальной справедливости и левопатриотической идеологии. Соответственно, срочно нужна замена нынешней либеральной модели в сферах экономики и финансов. Здесь у нас есть отличный пример Китайской Народной Республики. И, наконец, нужна новая патриотическая система пропаганды и прямого диалога с обществом. Мы все равно к этому придем, поскольку Запад и США - скорее рано, чем поздно - начнут фронтальное наступление на Россию в ее нынешней форме".
Слово Александра Проханова:

"Прощай, родной наш, брат наш.
Ушел от нас наш друг, наш изборский брат Александр Алексеевич Нагорный. Ушел глубокой ночью, без мук, без стонов - просто остановилось его сердце. И там, где он только что был, разверзлась для всех нас огромная пустота - невосполнимая, неодолимая.
Многих из нас связывала с ним глубокая дружба, любовь, отношения истинного братства. И мы испытываем личную боль, страдание и скорбь по этому яркому, ушедшему от нас человеку. Но помимо этого мы чувствуем, что с его уходом поредел драгоценный пласт людей, рожденных в великое советское время и сумевших в свой интеллект, в свое сознание, в свою душу взять все самое главное, самое важное из великой красной эры и перенести это в сегодняшнюю Россию, отстаивая высокие идеалы среди мучительной, турбулентной, часто мутной, политики наших дней.

Кто из нас лучше него чувствовал важность и драгоценность отношений современной России с Китаем? Он уповал на то, что союз Китая и России станет развиваться и будет носить не только экономические, культурные и политические связи, но что этот союз - то драгоценное красное семя, которое в свое время упало из рук советских сеятелей на китайскую почву и взрастило современную великую китайскую державу.
Александр Нагорный умел в своих работах соединять технократа, глубинного аналитика, гуманитария, футуролога и мечтателя. В самые тяжелые и темные минуты, когда у нас опускались руки, именно у него мы черпали уверенность, волю. Он не давал нам унывать, и в самые больные для себя моменты всегда оставался в строю, он был рядом с нами.

Его уход - это боль, это потеря для Изборского клуба, потеря для газеты "Завтра", потеря для всего современного патриотического сообщества, которое, как и 20 лет назад, практически пропало, и казалось, что больше никогда не возникнет. Но не без помощи таких изумительных людей, как Александр Алексеевич Нагорный, Россия вновь обрела свою патриотическую сердцевину и стала выстраивать собственный путь согласно ее историческим вещим заповедям.

Сегодня Александра Алексеевича нет среди нас, и мы расстаемся с ним с великим горем и с великим чувством благодарности за то, что каждого из нас он окормлял своей энергией, своей неподкупной советской честностью. Нет, ты не ушел от нас. С нами остаются твои заповеди, твои работы, твои неоконченные статьи и книги, и мы продолжим наше вековечное русское дело. Прощай".

Источник - завтра
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