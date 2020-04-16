Мир после Вируса. Пекин будет умножать свою мощь за рубежом после 2030 года, - И.Субботин

09:19 17.04.2020

От Китая ждут военного усиления после коронакризиса



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



16 апр. 2020



Пандемия не ослабит зарубежные военные проекты Китая в ближайшее время, однако активизации на этом направлении стоит ждать только после 2030 года. Такой вывод содержится в исследовании платформы Jane’s, которое было проведено по заказу Американо-китайской комиссии по обзору вопросов экономики и безопасности.

Эксперты Jane’s признают, что за последнее время Пекин вложил огромные средства в то, чтобы его противники в Южно-Китайском море несли "неприемлемые расходы" из-за политики военного сдерживания. Как говорится в исследовании, Китай помимо этого достиг нового уровня в кампаниях по ликвидации последствий стихийных бедствий и проведении глобальных общих операций, таких как борьба с пиратством на Ближнем Востоке.



В течение этого десятилетия власти Китая, как считают эксперты Jane’s, продолжат использовать свои военно-экономические ресурсы за рубежом, в том числе для того, чтобы отслеживать американскую активность на Ближнем Востоке и в Африке, но расширения их зарубежных проектов вряд ли стоит ожидать в этот период.



"Фиксированная зона влияния Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может оставаться прежней до 2030 года, потому что ее основой служат гражданская инфраструктура и платформы для поддержки экспедиционных операций, – говорится в докладе. – Но после 2030 года НОАК, вероятно, будет делать ставку на более специализированные военные объекты, помимо существующей базы материально-технического обеспечения в Джибути. Возможности НОАК в 2035 году теоретически позволят выполнять боевые операции более высокого уровня за границей". В спорных районах для подобных операций нужны свои военные объекты или как минимум доступ к портам и аэродромам дружественных стран, заключают аналитики.



В Jane’s в то же время признают: "У НОАК еще будет ограниченная возможность проводить (воздушные. – "НГ") операции во враждебных странах с интегрированными системами противовоздушной обороны без поддержки своих авианосцев". На этом фоне американскому руководству рекомендуют внимательно отслеживать поток китайских инвестиций в платформы и инструменты, которые могут обеспечивать проведение экспедиционных операций. "США должны признать, что Китай умеет использовать логистические узлы в странах, где наблюдается вакуум американского присутствия, – говорится в исследовании Jane’s. – Особенно после 2030 года Китай, вероятно, будет искать дополнительные военные базы за границей".

Пока что Китай демонстрирует, что ситуация с распространением коронавируса не повлияла на его политику безопасности. 14 апреля официальный представитель ВМС НОАК старший капитан Гао Сючэн сообщил, что авианосец "Ляонин" во главе авианосной ударной группы проводит маневры в Южно-Китайском море. "Эта операция проводится в рамках обычных действий и соответствует международным законам и нормам", – подчеркнул старший капитан, добавив, что маневры призваны "повысить боеготовность авианосных групп". Но тем не менее выход "Ляонина" в Южно-Китайское море может говорить о намерении КНР усилить свое присутствие в акватории, где в целях "обеспечения свободы судоходства" нередко появляются ВМС США.



По данным американского издания Military Times, "Ляонин" и пять кораблей сопровождения прошли через пролив Мияко, который отделяет одноименный японский остров от острова Окинава, и повернули на юг, чтобы пройти восточнее Тайваня. Это вызвало обеспокоенность как в Тайбэе, так и в Токио.

Маневрам предшествовал инцидент 2 апреля, когда служба береговой охраны КНР потопила вьетнамское судно, которое занималось рыбопромысловой деятельностью в Южно-Китайском море. Китайские правоохранители тогда задержали восемь рыбаков с потопленной шхуны и два вьетнамских судна, пытавшихся прийти им на помощь. Позже все были отпущены, но ситуация обратила на себя внимание Госдепа США. "Этот инцидент является последним в длинной череде действий КНР, направленных на заявление незаконных морских требований и ущемление интересов соседей из Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море", – заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус. Она призвала Китай "концентрироваться на поддержке" борьбы с коронавирусом.



В экспертной среде отмечают общее понижение уровня американо-китайских связей на фоне коронакризиса. "Пандемия COVID-19 явно ведет к еще большему ухудшению отношений между США и КНР, которые и так в последнее время были далеко не лучшими, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – На фоне очевидных негативных экономических и политических последствий пандемии в мире я бы зарекся делать такие далеко идущие прогнозы, как в данном докладе (экспертов Jane’s. – "НГ"). В условиях практически неизбежного дальнейшего нарастания американо-китайских противоречий и дальнейшего усиления нестабильности в мире Пекин вполне может и до 2030 года начать наращивание своего военного присутствия за пределами границ".