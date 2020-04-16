Мирзиеев собирает вокруг себя Общественную палату - 50 мудрейших голов

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09:35 17.04.2020
При президенте Узбекистана создается Общественная палата
При президенте Узбекистана будет создана Общественная палата. Также будут организованы региональные общественные палаты в каждой области и Ташкенте, говорится в указе главы государства.
Главная задача палаты будет заключаться в содействии активизации участия граждан в делах государства и общества, а также во внедрении современных механизмов государственно-частного партнерства.
Ее членами станут 50 человек, 18 из которых назначит глава государства.
Основными направления деятельности палаты станут:
налаживание современной формы системного и эффективного диалога, объединяющего усилия государства, граждан, институтов гражданского общества, направленные на дальнейшее ускоренное и всестороннее развитие страны;
оказание содействия в активизации участия граждан в делах государства и общества;
системное изучение мнения населения, обсуждение на местах и в отраслях актуальных вопросов, волнующих население;
инициирование проведения фундаментальных и практических исследований в области развития гражданского общества;
оказание содействия в налаживании практического и эффективного сотрудничества институтов гражданского общества в достижении целей устойчивого развития ООН.
Палата ежегодно должна предоставлять президенту, и парламенту национальный доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества.
Предложения о внесении изменений и поправок в Конституцию и проекты нормативно-правовых актов по наиболее актуальным вопросам социально-экономической жизни страны будут направляться на рассмотрение в Общественную палату.
В течение трех месяцев должен быть разработан закон об Общественной палате.