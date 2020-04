Калифорния рвется в "независимое плавание", - С.Филатов

09:53 17.04.2020 Калифорния готова уйти в "независимое плавание"?

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом говорит, что будет рассматривать Калифорнию "в качестве национального государства". Подпись под фото "Getty Images North America": "Going his own way" - "Он идет своим путем".



Сергей Филатов

16 апр. 2020



Судя по тому, что в эти часы сообщил "Bloomberg" в статье "Gavin Newsom Declares California a ‘Nation-State’" - "Гэвин Ньюсом объявляет Калифорнию "национальным государством"", в Соединенных(еще?) Штатах Америки начинается то, что в СССР на рубеже 1990-х годов было названо "парад суверенитетов".



"Bloomberg" пишет, что штат Калифорния "находится в противоречии с федеральным правительством по поводу планов коронавируса и по многим другим вопросам". Выясняется, что Калифорния "провозгласила свою независимость от слабых усилий федерального правительства по борьбе с Covid-19 – и, возможно, от нечто большего".



Лиха беда начало, и процесс дезинтеграции США – кто там говорил, что 44-й президент будет для страны последним? – на грани запуска. Именно в Калифорнии с ее пестрым национальным составом и большим количеством молодежи вызрели антитрамповские настроения. И они могут привести к отделению штата после выборов-2020, если Дональд Трамп останется в Белом доме.



В статье говорится о "назревающей гражданской войне между трампизмом и подрастающим большинством Америки XXI века, воплощенном в многорасовом либеральном электорате Калифорнии" – "…the brewing civil war between Trumpism and America’s budding 21st-century majority, embodied by California’s multiracial liberal electorate".

Надо понимать, что экономика самой Калифорнии – это огромный ВВП и мощнейший экономический кластер. О нем писали "California"s economy is now the 5th-biggest in the world, and has overtaken the United Kingdom" - "Экономика Калифорнии является пятой в мире и обходит Великобританию". Только вспомним, каким потенциалом обладает экономика этого штата: электронная промышленность, авиаракетная и космическая промышленность, энергетика и нефтегазовая промышленность, фармацевтика и биотехнологии, химическая промышленность, пищевая промышленность, строительство и производство стройматериалов, металлургия, производство игрушек, производство медицинского оборудования, автомобильная промышленность + высокоразвитое сельское хозяйство. Да еще высокорентабельный Голливуд. Калифорния платит до 15 процентов всех налогов от 50-ти штатов в центральный бюджет США.



И коли пошел разговор о "независимости", то именно Калифорния наряду с Техасом и еще несколькими американскими "states = государствами" вполне себе самодостаточна. Вот и губернатор Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) говорит, что он будет использовать высокую покупательную способность Калифорнии "в качестве национального государства" ("as a nation-state") "для приобретения больничных принадлежностей, которые федеральное правительство не смогло предоставить" в разгар эпидемии коронавируса.

Такая постановка вопроса связана с тем, что центральное правительство не поставило в Калифорнию необходимые объемы масок, систем вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Но это – текущие дела, а речь идет о более серьезном.



Агентство "Bloomberg" прямо пишет, что губернатор Ньюсом "посылает мощный сигнал обеим политическим партиям" в связи с приближающимися выборами-2020 президента США. И далее: "Недавнее "смертельное" постановление республиканского блока Верховного суда США, которое потребовало от жителей штата Висконсин голосовать лично во время пандемии, закрывшей избирательные участки, является предварительной демонстрацией осенней избирательной кампании. Республиканская партия намерена ограничить голосование по почте и другие законные привилегии, чтобы обеспечить явку избирателей в обстановке страха, неуверенности и болезни". А это – уже чистая политика.



Вопрос о том, проводить ли в условиях пандемии, когда вокруг столько людей гибнет от коронавируса, сначала праймериз, а потом и выборы на участках с большим числом голосующих, становится в США проблемой, углубляющей политический раскол в обществе.

"В какой-то момент эта гражданская война другими способами – с целью закрепления правления республиканской партии – вызовет демократическое контрнаступление. Губернатор Ньюсом, лидер крупнейшего штата-государства страны, возможно, ускоряет этот демократический ответ", отмечает агентство. И с озабоченностью пишет: "Ньюсом, получивший должность губернатора в 2018 году, использовал фразу "национальное государство" в отношении своего штата. Это очень странная вещь, чтобы не сказать больше. Но это явно не оговорка".

На самостийность Калифорнии указывает и сенатор от штата Скотт Винер. Он заявил, что переориентация отношений Калифорнии со столицей Вашингтоном является необходимостью, а не выбором: "Федеральное правительство больше не является надежным партнером в оказании медицинской помощи, в поддержке иммигрантов, в поддержке ЛГБТ, в защите окружающей среды, поэтому нам нужно идти своим путем… Мы можем сделать все возможное для защиты нашего штата (государства), но нам нужен надежный федеральный партнер. И сейчас у нас этого нет". Насчет "мы пойдем своим путем" это – сильно… Да уж, выдал сенатор…



"У федерализма всегда были проблемы, но конфликты нарастают, а разрешения нет", - пишет "Bloomberg", перечисляя разногласия между Калифорнией и центром. Возможно, для нас в России это покажется странным, но противоречия там есть по таким проблемам, как: "марихуана в штате выращивается, продается и используется в изобилии, в то время как Белый дом требует больше ограничений"; "администрация Трампа поддерживает право на оружие, а у Калифорнии есть другие идеи". И из-за этого уходить в "независимое плавание"?

Ну, у бывших советских республик были, как они уверены, более глубокие причины выйти из состава СССР. А тут – просто капризы. Но… вдруг эти капризы с марихуаной, правами ЛГБТ и вообще калифорнийским стремлением к свободе от чего бы то ни было – фильм Антониони "Забриски-пойнт" помните? – могут сокрушить единство США. Вот будет обидно за Америку, когда все увидят, какая странная самовлюбленная соломинка переломила хребет внутреннему единству супердержавы.



"Bloomberg" ясно демонстрирует "принципы", на которых стоит "калифорнийская идея": "Война республиканской партии с демократией основана на стремлении к расовому и культурному превосходству, которое ставит под угрозу демократические устремления и права человека многорасовых граждан Калифорнии". То есть – не трогайте наши права, какими бы они ни были странными. И это явится горькой иронией американской истории, если катастрофическим "знаком беды" станут для своей страны идеи и нравы когорты знаменитых когда-то "детей-цветов" 1960-х, взращенной ради контролирования поведения граждан. Так, давайте сначала пересмотрим фильм Милоша Формана "Hair" - "Волосы" про этих "детей-цветов" и их идеологию. А потом спросим: а не про то же ли самое снял другой блестящий режиссер Квентин Тарантино свой новый фильм "Однажды в Голливуде"? А теперь потомки тех "детей-цветов" бросают из своей облюбованной штаб-квартиры – штата Калифорния – вызов государству, выводя взгляды "предков" на уровень политической борьбы.

"Bloomberg" не может этого не видеть и пишет: "Если Калифорния и другие штаты в XXI веке тем или иным образом дистанцируются от контроля Вашингтона, правовые и политические баталии только обострятся. У республиканцев будет законный конституционный аргумент, но он будет морально несостоятельным и (sic!) политически нелегитимным, пока они продолжают подрывать власть большинства (to subvert majority rule)". Вашингтон vs Калифорния. Истеблишмент против "детей-цветов в третьем поколении". Сюжет…



И вот предупреждение от калифорнийцев вашингтонцам: "Если республиканцам или их иностранным друзьям (это кого же они имеют в виду, эти любители марихуаны? – С.Ф.) удастся саботировать демократию в ноябре (месяц выборов-2020 – С.Ф.), "теория аннулирования", согласно которой штаты имеют право игнорировать федеральные законы, может быть готова для своего возвращения на левый берег (то есть на побережье Тихого океана, оно на карте США слева – С.Ф.). В отношениях с наследниками Конфедерации, правящими в Вашингтоне, переход на другую сторону может быть очень честной игрой (turnabout might be very fair play)".

Turnabout… "Переход на другую сторону". Или в другом переводе этого выражения – "изменение взглядов". Это так калифорнийцы намекают на перспективу своего "разворота от Вашингтона к суверенитету" в случае победы Трампа на выборах? Да еще с чего-то вспомнили про Конфедерацию южных штатов в гражданской войне XIX века, как Символ Раскола? Вообще-то такое называется шантаж. Даже со стороны пятой экономики мира, коей является штат Калифорния, подобное выглядит, как заявка на неповиновения центральным властям. Со всеми вытекающими последствиями…



Большие, судя по цитируемому далее тексту, "друзья Америки" из британской ВВС увидели перспективы отделения Калифорнии еще год назад. И порадовали своих братьев-англосаксов весьма странным пророчеством под заголовком "Что случится, если штат Калифорния выйдет из состава США?" "Порадовали" в британском стиле. Этакая недвусмысленная версия. Но нас интересуют не их "высокие отношения", а оценки бриттов, которое всегда знают о происходящем чуть-чуть лучше остальных, поскольку сами во многом участвуют.



Так вот, ВВС с интересом писала 13 апреля 2019 года – практически день в день ровно год назад – про распад США, да про возможную гражданскую войну там. Сначала оправдание: "Такое очень-очень, ну просто крайне маловероятно". А потом про эту "маловероятность": "Однако, если мы попробуем разобраться, что произойдет, если выход штата Калифорния из США все-таки случится, нам откроется много интересного про нынешние Соединенные Штаты". Казалось бы, разве такое может написать официальная информационная служба Великобритании о непростых проблемах ближайшего союзника? Может.



И пишет: "Американское общественное мнение становится все более расколото в последние годы... "Нам придется вернуться в далекое прошлое, скажем, в 1890-е, в период сразу после Гражданской войны, если мы захотим найти нечто похожее на нынешнее резко поляризованное общество, - считает Бернард Грофман, политолог из Калифорнийского университета (Ирвин). - Раскол в Конгрессе достиг такого уровня, какого мы не видели более 100 лет"". Вот так – предчувствие гражданской войны.

Далее: "Калифорния – не исключение. За последние несколько лет разногласия как внутри штата, так и между Калифорнией и остальными США, породили, по меньшей мере, шесть инициатив, направленных на разделение Калифорнии на более мелкие штаты, а то и на ее выход из состава Соединенных Штатов. По словам Моники Тофт, профессора международной политики Университета Тафтс (Бостон), среди аргументов в пользу того или иного плана, были такие: убежденность в том, что федеральное правительство более не представляет экономические интересы Калифорнии; этот штат настолько велик, что нормальное управление им возможно, только разделив его на более мелкие части; а противоречия между Калифорнией и остальной страной непримиримы". И еще в таком же духе.

С одной стороны, ВВС демонстрирует осведомленность. С другой стороны это можно расценивать, как "разогрев ситуации": "Однако поразмышлять о том, что случится, если штат вдруг все же отколется от остальных США, очень полезно". Полезно для кого? Такой тон, впрочем, неудивителен со стороны бриттов, правивших в свое время американскими территориями – своими колониями, да выброшенных отсюда. Обида осталась.



С точки зрения сегодняшнего разбора ситуации, британские оценки лишь подтверждают, что выборы-2020 в ноябре могут стать не только актом избрания президента США, но и водоразделом, за которым маячит перспектива того, что в СССР на рубеже 1990-х, как было упомянуто выше, назвали "парад суверенитетов". Только на сей раз гипотетический "парад" – угроза для Объединенных государств Америки. …Да уж, если кризис – то по всем направлениям. (С) Источник - завтра

