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Американцы решили кинуть Китай. Коронавирус – прекрасный повод для списания долга
10:11 17.04.2020

Александр Разуваев

В США началась кампания за привлечение Китая к политической и материальной (на несколько триллионов долларов) ответственности за распространение коронавируса, который уже нанес западному миру колоссальный экономический ущерб. Недавно сенатор Линдси Грэм (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина) сделал необычное заявление: он хочет, чтобы Соединенные Штаты "списали" часть (американского) государственного долга, который принадлежит китайским властям, в качестве наказания за то, что китайское руководство допустило распространение коронавируса за пределы страны. Кстати, данный господин является соавтором идеи "адских санкций" против России. Сенатор Грэм не единственный видный сторонник списания долгов Америки перед Поднебесной под предлогом коронавируса. С аналогичными предложениями выступали конгрессмен (тоже республиканец) Джим Бэнкс, представитель "мозгового центра" Gatestone Institute Гордон Чанг и даже личный друг Дональда Трампа, известный телеведущий Такер Карлсон.

Вероятно, данную идею поддержат и экономические и политические "вассалы" CША по G7. То есть Китай потеряет все свои инвестиции в суверенные облигации западных стран. В этом случае американские облигации превратятся из первоклассных консервативных активов в токсичные бумаги. России США могут не платить за Крым, а Саудовской Аравии за манипуляции ценами на рынке нефти, Турция вообще связана с международными террористами. Причину можно найти любую. Под это дело США, кстати, могут ввести единую валюту для США, Мексики и Канады. Доллар потеряет свой резервный статус, а мир распадется на несколько валютных зон. Это будет означать конец финансовой глобализации, как мы ее знаем. Но кто сказал, что для Трампа это большая ценность. Немыслимо? Но кто мог поверить в 1991 году, что, несмотря на проведенный референдум, Борис Ельцин одной подписью распустит СССР, превратив бывшую супердержаву в нищего и слабого регионального игрока. И никто - ни президент СССР, ни армия, ни всесильные спецслужбы не будут против.
Какова альтернатива облигациям западных стран в структуре международных резервов? Прежде всего, это монетарное золото. Доля золота в резервах Банка России составляет 20-22%. Суммарно размер международных резервов России составляет $564,4 млрд.

Разговоры о крахе доллара, скором конце капитализма и англо-саксонского глобализма я слышу, сколько живу. Всегда относился к этому с юмором. Вот "Сургутнефтегаз" накопил более $50 млрд долларового кэша, это более чем в два раза больше международных резервов Украины. И молодец! Акционеры ждут, когда он будет распределен в виде дивидендов и ведь рано или поздно дождутся. Однако, мне кажется, мы сильно недооцениваем Трампа и озвученный выше сценарий может стать реальностью, ведь коронавирус – прекрасный повод для списания долга, лучше не придумаешь.

Глобализацию и капитализм, кстати, никто не отменял. И не факт, что китайская глобализация окажется в итоге более комфортной, чем американская. Борьба за мировое господство – вечный двигатель развития человечества.

Источник - завтра
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