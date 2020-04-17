Сделано в Китае: почему в Пекине задумались о "возвращении" Казахстана , - И.Кармазин

10:18 17.04.2020

В КНР заговорили об исторических территориях

Игорь Кармазин

17 апр. 2020



Казахстан "исторически" принадлежит Китаю, а жители центральноазиатской республики имеют "смешанное ханьское происхождение". Таково краткое содержание статьи, которую опубликовало пекинское издание Sohu. В Казахстане публикацию расценили как угрозу территориальной целостности, МИД республики направил соседнему государству ноту протеста. "Известия" разбирались в причинах появления материала, отношениях двух стран.



Неравное разделение земель



Статья под названием "Почему Казахстан стремится вернуться в Китай" появилась на сайте sohu.com. В материале утверждается, что территория современного Казахстана исторически принадлежала Китаю. Пекин якобы несколько раз завоевывал степи, однако каждый раз вынужден был их покинуть. Автор настаивает, что Китай потерял Казахстан "в результате неравного разделения земель".



В статье также указывается, что в центральноазиатской республике проживает 400 тыс. этнических китайцев, они работают в различных сферах и занимают руководящие должности. Автор материала пишет, что жители небольших городов республики называют себя потомками жившего в VIII веке китайского поэта Ли Бо, а другие считают себя этническими ханьцами.

Завершается материал то ли призывом, то ли угрозой. "Казахи, если вы не хотите потерять страну, то пришло время очнуться! Посмотрите на уйгуров. Если будете спать, то тогда точно станете как они - народом без флага и родины", - говорится в публикации.



В статье не называются небольшое города, о которых идет речь, не приводятся ссылки на источники использованных исторических и статистических данных.

При этом sohu.com - не рядовое издание. Это крупное интернет-СМИ и поисковая система, связанная с коммунистическим правительством. В 2008 году Sohu на эксклюзивной основе создавало и поддерживало официальный сайт пекинской Олимпиады.



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После публикации материала посла КНР Чжан Сяо вызвали в министерство иностранных дел Казахстана. "Послу было заявлено, что материал подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства. Стороны договорились тесно взаимодействовать при распространении информации и СМИ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Кроме того, посольство Казахстана в Пекине направило ноту в МИД Китая. После этого статья перестала открываться.



С оглядкой на Шри-Ланку



Казахстан и Китай связывают давние контакты. Протяженность границы двух стран составляет 1782 км. Переговоры по делимитации велись на протяжении шести лет, демаркация полностью завершилась в 2002 году.

Территориальных претензий стороны друг другу не предъявляют, хотя ранее споры возникали. Например, в 1969 году произошел конфликт у озера Жаланашколь. Тогда китайские военнослужащие нарушили границу СССР. В столкновении пограничников погибло 20 человек, нарушителей оттеснили за пределы советской территории.

Сейчас стороны сосредоточены на развитии экономических связей. Китай является для Казахстана вторым после России торговым партнером. По данным министерства финансов Казахстана, в 2019 году товарооборот увеличился на 23,4% и составил $14,4 млрд. Республика экспортирует природные ресурсы - газ, медь, нефть. Импортирует электронику, автомобили, одежду, медикаменты.



Интересно, что Пекин предоставляет другие данные. Согласно таможенной статистике Китая, в 2019 году объем двусторонней торговли вырос на 10,9% и составил $22,07 млрд. В предыдущие годы статистические данные также разнились.

Одной из причин дисбаланса считается коррупция на границе. Самым известным в этом смысле разбирательством стало Хоргосское уголовное дело. В 2013 году в ходе расследования выяснилось, что 45 сотрудников Комитета нацбезопасности и таможенной службы Казахстана замешаны в контрабанде товаров из Китая.



Важным показателем двусторонних отношений являются инвестиции. За годы независимости Казахстана КНР вложила в республику $20 млрд. Китай занимает пятую строчку в списке стран-кредиторов, Нур-Султан должен Пекину $10,45 млрд.

При этом кредиты Китая воспринимаются в обществе особенно эмоционально. Возможно, дело во взаимоотношениях Пекина с должниками. Хрестоматийным в этом смысле примером выступает Шри-Ланка. В 2017 году она для погашения части долга передала Китаю в аренду порт Хамбантота.



Вода и иероглифы



Помимо экономики разногласия и непонимание вызывает политика КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). С одной стороны, Пекин активно осваивает в регионе водные ресурсы. Например, для обводнения засушливой территории СУАР используется исток Иртыша. По данным специалистов, треть стока КНР отбирает с помощью каналов. В результате областным центрам Казахстана - Усть-Каменогорску, Семею, Караганде, Павлодару - угрожает дефицит пресной воды.

С другой стороны, возмущение в Казахстане вызывает преследование в СУАР этнических казахов. Пекин подозревает мусульман региона в помощи радикальным экстремистам. Для противодействия им власти принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.



Согласно ряду свидетельств, потенциально опасных граждан помещают в лагеря - "центры перевоспитания". "Заставляют учить песни о Коммунистической партии и председателе КНР Си Цзиньпине. Требуют выучить наизусть антирелигиозные правила и китайские иероглифы. С родственниками дают пообщаться не более пяти минут. Охранники приказывают по телефону не жаловаться", - рассказывает журналистам очевидец.



Коронавирусная мобилизация



Взаимоотношения с Китаем не раз становились поводом для акций протеста. В 2016 году в ряде городов прошли митинги против аренды иностранцами земли, волна возмущения приняла антикитайский характер. "Если мы отдадим землю китайцам, то они уже не уйдут отсюда", - говорил один из участников.



В сентябре 2019 года прошла еще одна серия протестов. Митинги состоялись до и после визита президента Касым-Жомарта Токаева в Пекин. Глава государства договорился с КНР о финансировании строительства 55 предприятий на территории республики. Митингующие утверждали, что в Казахстане появятся не новые, а вредные, устаревшие китайские заводы, для работы на них завезут китайских трудовых мигрантов.



Нынешние разногласия Нур-Султана и Пекина политологи оценивают по-разному. По мнению эксперта по Центральной Азии Александра Князева, на китайскую публикацию не стоит обращать внимание. "Пекин решает задачи с помощью финансов, кредитов, ему не нужно никого завоевывать. Статьи в интернете появляются самые разные, но это ничего не говорит о государственной политике. Я даже удивляюсь, почему МИД Казахстана отреагировал. Возможно, решили отвлечь внимание патриотической общественности от карантина, экономических трудностей", - рассуждает собеседник.



Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов придерживается другого мнения. "В Китае установлена жесткая дисциплина. Случайно ни одна статья, тем более о международных отношениях, появиться не может. Думаю, это пробный шар, проверка реакции казахстанской элиты", - говорит эксперт.

Он добавляет, что Китай из-за эпидемии коронавируса стал более жестким государством. "Мы стали свидетелями почти военной мобилизации. Благодаря этому КНР удалось победить инфекцию. В стране поняли эффективность такой модели. Вероятно, со временем такое лицо Китая будет проявляться и в международной политике", - заключает Солозобов.