Эпидемия коронавируса в России обрекла тысячи таджикских семей на нищету

11:02 17.04.2020

Политолог Парвиз Муллоджанов опубликовал на своей странице в Facebook историю шестерых граждан Таджикистана, которые остались без работы в разгар эпидемиии коронавируса в России. Они остались без средств и вынуждены выживать после введения режима самоизоляции.



На родину ничего не отправили

"Мне сегодня позвонили знакомые из Москвы, просили помощи. Их рассказ - хорошая иллюстрация того, в какой ситуации оказались трудовые мигранты. Их шесть человек в двухкомнатной квартире, все родом с разных регионов – женщина со взрослым сыном и еще четыре мигранта, работавших кто в строительстве, кто в сфере услуг.

На сегодня пять из них остались без работы – шестой устроился курьером в продуктовый магазин, но работа только до конца месяца. На этот месяц с трудом наскребли на квартплату, на продукты почти не осталось", – пишет Парвиз Муллоджанов.



Он рассказывает, что мигранты живут вскладчину, готовят в казане на всех, чтобы было дешевле. Но продуктов им хватит только на неделю: уже собираются звонить насчет гуманитарной.

Работы у них нет, в городе открыты только продуктовые магазины и аптеки, но там уже все места забиты. В соседнем магазине есть еще вакансии для кассиров, но берут только людей с российским гражданством.

"На Родину в этот месяц ничего не отправили – сказали самим даже на питание не хватает. У женщины, кроме сына, еще осталась дочка с ребенком в Душанбе, которая жила только за счет их переводов, теперь у нее даже нечем за свет заплатить, - подчеркивает политолог. -

Они настолько в шоке, что, по-моему, даже не осознали еще, в каком тупике оказались. Единственная надежда у них, что карантин закончится в мае. Но, чтобы начать работать в мае, сегодня надо продлить патенты – на что у большинства их них уже нет денег. Сейчас звонят всем знакомым, чтобы занять, чтобы не лишиться патентов".

Парвиз Муллоджанов отмечает, что если в России в мае карантин не закончится, то "даже не могу представить, что делать".



"Двое из них вчера свалились с температурой, завтра их собираются отправить в соседнюю поликлинику на тестирование – чтобы не заразили остальных, если есть что серьезное. Но там тоже надо платить и еще неизвестно - примут ли!, - пишет Муллоджанов.

Единственные кормильцы

Невозможно представить ту степень отчаяния, в которую сегодня погружаются сотни тысяч человек только в Москве – как и их семьи на Родине.

В комментариях под постом Парвиза люди отмечают, что нет смысла продлевать патент, так как ситуация в России не наладится к маю.

Комментаторы рассуждают и о тяжких последствиях прекращения потока денежных переводов от мигрантов, которые для многих семей Таджикистана являются единственным источником дохода.



У каждой третьей семьи в Таджикистане есть кормилец-мигрант

Один из пользователей, подчеркивая экономическую зависимость, пишет: "Когда у России будет кашель, у Таджикистана будет пневмония".

Сейчас в РФ свыше 18 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, 148 умерших и почти 1,5 тысячи выздоровевших.

В большинстве областей введен режим самоизоляции, самые строгие меры предприняты в Москве и Подмосковье - там выходить из дома можно только по необходимости, а с этой недели - только получив специальное разрешение.