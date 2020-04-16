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В Таджикистане вновь закрыли мечети. Никаких совместных молитв не будет
12:00 17.04.2020

Мусо Бобоходжиев

Совет улемов Таджикистана, начиная с 18 апреля, запретил проведение совместных молитв, пятничных молитв и молитв "таравех" в месяц Рамазан в мечетях страны в связи с предотвращением распространения коронавируса.
Об этом говорится в постановлении Совета улемов Таджикистана под №2, копия котрого попала в распоряжение "Азия-Плюс".

В постановлении отмечается, что все эти меры связаны с предотвращения распространения коронавируса в стране.
В качестве примера Совет улемов приводит в пример опыт исламских стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Пакистан, которые запретили молитвы в мечетях на время пандемии. В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане приняты аналогичные меры.
"Также необходимо временно прекратить совместные молитвы и в нашей стране", - отмечается в постановлении.
Там также подчеркивается, что в Рамазан запрещается проводить какие-либо собрания - таравих, ифтар, идгардак и другие мероприятия.

Совет улемов Таджикистана 4 марта рекомендовал жителям Таджикистана воздержаться от совместных молитв в мечетях в связи с предотвращением распространения коронавируса. Были разрешены только похоронные молитвы (молитва, совершаемая перед погребением тела). Но, начиная с 20 марта, Комитет религии Таджикистана сообщил, что жители страны смогут совершать коллективные молитвы в мечетях

Источник - asiaplustj.info
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