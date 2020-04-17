Перепись населения в Кыргызстане перенесена на неопределенный срок

12:50 17.04.2020

Время проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана 2020 года перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета в пятницу.



Ранее президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о продлении чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны до 30 апреля 2020 года, связанного с распространением коронавируса COVID-19.

Отметим, проведение переписи населения и жилищного фонда КР было запланировано на период с 23 марта по 1 апреля 2020 года.

В связи с распространением коронавируса в стране, 19 марта вынесли решение передвинуть официальные сроки переписи в период с 20 апреля по 29 апреля текущего года. Теперь сроки проведения переписи населения переносятся на неопределенный срок.



Напомним, 14 апреля президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о продлении режимов ЧС и ЧП до конца этого месяца.