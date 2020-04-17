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В Ташкенте откроют Университет востоковедения
13:04 17.04.2020

Институт востоковедения преобразуют в университет
На базе Института востоковедения создается Ташкентский государственный университет востоковедения. С 2020/2021 учебного года при приеме на учебу в университет вместо экзаменов по восточным языкам будут проводить тестовые испытания. Вузу передадут здание Автодорожного института.

На базе Ташкентского государственного института востоковедения образуется Ташкентский государственный университет востоковедения. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 16 апреля.
Начиная с 2020/2021 учебного года университету предоставляется право разработки образовательных стандартов, квалификационных требований, учебных планов и программ, системы оценки знаний студентов с учетом международного опыта.
Образовательный процесс в вузе будет проходить на основе кредитно-модульной системы. Учебные планы и программы предметов утверждаются университетом самостоятельно по согласованию с зарубежными партнерами.

В университете организуют постоянно действующие курсы переподготовки и повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений по обучению восточным языкам.
С 2020/2021 учебного года при приеме в университет будут проводить тестовые испытания вместо экзаменов по многобалльной системе по турецкому, арабскому, фарси, дари, индийскому, урду, китайскому, корейскому, уйгурскому и японскому языкам. С 2021/2022 учебного года эта практика распространится на испанский, итальянский, таджикский, казахский, туркменский, кыргызский и другие языки при приеме на учебу во все государственные вузы страны.
В 2020-2023 годах вуз должен увеличить квоты приема в докторантуру университета. Для преподавателей, исследователей и студентов в этот период должны расширить возможность пользоваться электронными каталогами художественной, научной и учебной литературы, а также мировыми образовательными ресурсами.
В структуре университета появится лаборатория синхронного перевода по подготовке переводчиков по восточным языкам, а также мультимедийный центр.
Помимо этого, при университете создаются Научно-исследовательский центр по исследованию восточной культуры и наследия и Научно-аналитический центр по исследованию развития стран Востока.

Университету передаются здание и территория Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, расположенные на проспекте Амира Темура, 20 "а", в Мирабадском районе. На этой территории до 1 августа 2021 года должны построить новое девятиэтажное здание и спортивный комплекс университета.

Для подготовки профессиональных кадров среднего звена в области восточных языков, а также селекции одаренной молодежи в Намангане и Хиве создаются техникумы по обучению восточным языкам.

Источник - gazeta.uz
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