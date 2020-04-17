 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранский подросток Алириза обыграл в шахматы ЧМ Карлсена. Ловким движением руки...
13:11 17.04.2020

Подросток из Ирана обыграл сильнейшего в мире шахматиста

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранскому гроссмейстеру Алирезе Фируздже. Партия завершилась со счетом 8,5:7,5 в пользу юного иранца, который является серебряным призером чемпионата мира по рапиду и за свою победу на онлайн-турнире получит $ 14 тыс, пишет Коммерсант.
Двукратный чемпион Ирана по шахматам 16-летний Алиреза Фирузджа, cтавший гроссмейстером в 14 лет и в прошлом году завоевавший серебро на чемпионате мира по рапиду, совершил сенсацию, со счетом 7,5:8,5 обыграв чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в финале завершившегося в среду шахматного онлайн-турнира Banter Blitz Cup.
Каждый матч турнира состоял из 16 трехминутных блиц-партий, а победа присуждалась первому его участнику, набравшему 8,5 балла. Вместе со званием победителя иранец заработал призовые в размере $14 тыс.

Господин Фирузджа в декабре прошлого года отказался от выступлений под иранским флагом из-за запрета играть с израильтянами и с этого времени выступает под флагом Международной федерации шахмат.
Теперь Магнус Карлсен пригласил семерых своих сильнейших соперников принять участие в первом в истории двухнедельном онлайн-турнире c призовым фондом в $250 000, который стартует 18 апреля и по замыслу должен заполнить существующую из-за пандемии коронавируса пустоту в шахматах элитного уровня.
"Это исторический момент для шахмат",- цитирует Магнуса Карлсена NRK. Шахматы, утверждает норвежец, уникальны в спортивном мире, так как "ходы одинаковы независимо от того, играются ли они на деревянной доске или на экране компьютера".

Источник - asiaplustj.info
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