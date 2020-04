Cotton Campaign отказала Узбекистану в его просьбе отменить бойкот хлопка

14:05 17.04.2020

Международная коалиция трудовых и правозащитных организаций "Cotton Campaign" опубликовала на официальном сайте ответ Министерству занятости и трудовых отношений Узбекистана на призыв отменить бойкот хлопка. Его приводит CentralAsia.



Говоря о том, что Cotton Campaign приветствует задачу, поставленную министром труда Узбекистана Нозимом Хусановым о расширении возможностей трудоустройства для узбекского народа, в коалиции отметили:

"Вопрос не в том, прекратить ли обещание (ликвидировать принудительный труд - прим.ред.), а в том, когда и как это сделать, и, прежде всего, в том, как прекращение может стать катализатором ответственного поиска и инвестирования, которое поддерживает труд и права человека в реформирующемся Узбекистане", - сказал сооснователь Cotton Campaign и бывший заместитель помощника госсекретаря США по демократии и правам человека Беннет Фриман.



На встречах с министром Хусановым и другими высокопоставленными государственными чиновниками Узбекистана в Ташкенте в конце января Cotton Campaign подтвердила свое обязательство пересмотреть обязательство, поддержанное 305 мировыми брендами одежды и розничными торговцами, не закупать хлопок из Узбекистана до тех пор, пока принудительный труд не будет ликвидирован полностью.

Эта оценка проводится с учетом наблюдений за урожаем 2019 года и общего прогресса правительственной деятельности в соответствии с "Дорожной картой Cotton Campaign", выдвинутой в июне 2019 года.



Находясь в Ташкенте, Cotton Campaign признала и приветствовала прогресс, достигнутый в реформах, и в то же время выявила серьезную обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в отношении свобод гражданского общества и продолжающегося принудительного труда во время сбора урожая 2019 года.



Продолжение принудительного труда в Узбекистане было задокументировано несколькими международными организациями, которые обнаружили, что более 100 000 человек были вынуждены работать во время недавнего сбора урожая, и что устаревшие системы продолжают создавать риски принудительного труда.



"Глобальный кризис COVID-19 оказал разрушительное воздействие на швейную промышленность во всем мире, с резким падением производственных заказов, невыполнением обязательств по действующим контрактам и увольнениями работников одежды в розничных магазинах, а также во всех цепочках поставок. Эти события, наряду с продолжением значительного принудительного труда во время сбора урожая 2019 года, создают значительные барьеры для брендов, чтобы инициировать новые соглашения о поставках в Узбекистане", - отметили в Cotton Campaign.



Несмотря на значительные шаги в направлении прекращения системного принудительного труда и проведения структурных реформ, прогресс отстает от расширения прав и возможностей гражданского общества, включая регистрацию независимых НПО и создание возможностей для самостоятельной организации работников.



В рамках своей дорожной карты Хлопковая кампания призвала правительство Узбекистана дать возможность развитию свободного и активного гражданского общества, что будет способствовать прозрачности и подотчетности, и, в свою очередь, создаст атмосферу для ответственных инвестиций.



"Любая система, созданная нами с брендами для защиты рабочих и фермеров, будет эффективной только в том случае, если правительство Узбекистана выполнит свою роль не только в проведении реформ, но и в их реализации", - сказала Патриция Юревич, соучредитель Cotton Campaign и вице-президент Сети ответственных поставщиков. "Это важно как для устранения принудительного труда, так и для создания этических цепочек поставок, которым доверяют бренды".

Ранее министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов направил открытое письмо руководству Cotton Campaign. В письме министр просил снять глобальный бойкот на узбекский хлопок, установленный в 2006 году, обосновывая это тяжелой экономической ситуацией, складываемой в стране в связи с пандемией и потерей работы 1,5 миллионов граждан страны.