 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркмении идут аресты "нетрадиционных" деятелей шоу-биза. Будут сажать
14:25 17.04.2020

В Ашхабаде по подозрению в гомосексуальности арестован известный шоумен
Вместе с Г. С. были арестованы еще около десятка человек, в том числе и его…

Вместе с Г. С. были арестованы еще около десятка человек, в том числе и его парень. Впоследствии некоторые из задержанных смогли откупиться, и их отпустили. Следствие над Г. С. и несколькими другими молодыми людьми продолжается, на днях состоится суд. Всем им грозит тюремный срок до двух лет лишения свободы по статье 135 Уголовного кодекса Туркменистана "Мужеложство".
Среди задержанных изначально были и другие известные люди, представляющие элиту туркменского шоу-бизнеса и модельной индустрии. Редакции turkmen.news известны полные имена по крайней мере троих человек, включая Г. С. По этическим соображениям редакция воздерживается от их публикации.

Известно, что у ребят имеются адвокаты, однако убедить их выступить защитниками по этому делу было сложно: в Туркменистане адвокаты мужчины отказываются браться за дела по статье "Мужеложство", считая их бесперспективными.

В октябре и ноябре прошлого года громким случаем преследования туркменских гомосексуалов стал кейс Касымберды Гараева – молодого туркменского врача, давшего анонимное интервью туркменской службе Радио Свобода. Спустя несколько дней после публикации его истории, молодой человек пропал, а радио Свобода опубликовало видеообращение К. Гараева на случай, если с ним что-то случится.

Впоследствии журналисты радио выяснили, что с молодым врачом все в порядке, что он находится дома, но его семья оградила его от выхода в сеть. До 31 декабря Касымберды Гараев стабильно публиковал на своей странице в Фейсбуке предновогодние фотографии, но после наступления нового года других публикаций не последовало. До сих пор неизвестно, что происходит с ним сейчас.
Власти Туркменистана отвергают критику со стороны международного сообщества по поводу криминализации однополых отношений.

На стадии следствия лиц, подозреваемых в гомосексуальности, подвергают судебно-медицинской экспертизе, исследуют прямую кишку и область анального отверстия. Зачастую полицейским достаточно наличие в адресной книге номера телефона лица, подозреваемого в гомосексуальности, чтобы вызвать его на допрос.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587122700
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