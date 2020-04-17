Коронавирус понижает рейтинг Запада и открывает "азиатский век", - Le Figaro

14:29 17.04.2020

17 апреля 2020 г.

Себастьян Фалетти | Le Figaro



"(...) Мы ожидали его у подножия сверкающих небоскребов Шанхая или в порту Сингапура, где пересекаются все направления и нет никаких границ. В конце концов, он появился в мрачных больницах Уханя, промышленного "китайского Детройта", затерянного в центре рисовых полей Срединной империи. "Азиатский век" воистину начался в 2020 году. (...) Эпидемия коронавируса явилась одним из тех моментов в кристаллизации истории, когда глубоко укоренившаяся динамика стала очевидной и нарушила привычное восприятие разных народов", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.



"XXI век будет азиатским", - говорили в западных салонах в последние годы, не слишком желая в это верить. Конечно, Азия "просыпалась", движимая своим неистовым желанием экономического наверстывания и своим высокотехнологичным мастерством, но западные державы думали, что они находятся на шаг впереди, благодаря своему государству всеобщего благосостояния, своей креативности и, в конечном счете, превосходству своей демократической модели. С уверенным видом они слегка снисходительно наблюдали за азиатскими "муравьями", работавшими день и ночь, строившими автомагистрали будущего или города-антиутопии", - говорится в статье.

"А потом вирус пришел в наши дома престарелых и наши деревни. И наши политики, как и наши больницы, оказались перегружены, дезориентированы масштабом этой волны. Количество пострадавших от этой пандемии, при всей неполноте данных, является неумолимым индикатором систем здравоохранения во всем мире и резко "понижает рейтинг" так называемых "развитых" стран. COVID-19 уже убил более 17 тыс. человек во Франции, по сравнению с 229 смертями на 50 млн южнокорейцев, или только 6 жертвами на Тайване. Наученные опытом эпидемии SARS в 2003 году, "азиатские драконы" молниеносно развернули санитарные меры, основанные на реальности, чтобы защитить свое население, согласно азиатскому "трактату об эффективности", описанному философом Франсуа Жюльеном", - отмечает автор статьи.



"(...) Восточноазиатские государства, которые часто представлялись нам сторонниками ожесточенного гиперкапитализма, преподали урок управления, отдавая приоритет здоровью своих граждан. Между тем, многие европейские лидеры прибегали к уверткам и откладывали меры, то ли из-за безрассудства, то ли из-за того, что опасались ослабления экономической активности", - комментирует журналист.



"Нынешнее суровое испытание проливает свет на глубокое недопонимание происходящей уже на протяжении четырех десятилетийглобализации, главным местом действия которой является Азиатско-Тихоокеанский регион. В то время как стратеги из Нью-Йорка, Лондона или Парижа считали, что они предельно расширяют империю капитализма и демократии, перенося туда свои производства и продавая там свою продукцию, азиатские столицы осуществляли политические действия по национальному возрождению, перевооружая свои государства и обогащая свои средние классы", - указывает Фалетти.



"(...) Распространение пандемии, начавшееся с "фабрики мира", звучит как последний жестокий щелчок по лбу со стороны истории. Запад в полной мере ощущает на себе всю тяжесть лжи диктаторского режима, которому он слепо доверил ключи от своего промышленного будущего. Уже слишком поздно обвинять во всех бедах китайцев после того, как Запад ради снижения издержек отказался от своей стратегической судьбы и поставил под сомнение свои собственные основополагающие ценности, такие как демократия или гражданские права и свободы", - пишет Le Figaro.



Источник: Le Figaro