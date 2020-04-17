Госдеп виноват в пандемии COVID-19 не меньше Китая, - American Conservative

15:15 17.04.2020

Американские власти самым решительным образом обвиняют Китай в том, что тот не сообщил своевременно о той опасности, которую собой представляет новая коронавирусная инфекция. Тем не менее на американских дипломатах, которые еще два года назад знали об опасности проводимых в Ухане биологических экспериментов, лежит не меньшая ответственность.



МАКСИМ ИСАЕВ



Информация о том, что ученые проводят эксперименты с летучими мышами и коронавирусами в китайских лабораториях, появилась в распоряжении Государственного департамента США еще два года назад. Несмотря на это, власти США не смогли должным образом подготовиться к приходу в страну коронавирусной инфекции, пишет Барбара Боланд в опубликованной 17 апреля статье для The American Conservative.



В своей публикации Боланд обращает внимание на то, что глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео сделал в своем интервью Fox News ряд "заводящих в заблуждение" утверждений относительно того, что у США не было нужной им информации из-за нежелания Китая "делиться" сведениями.



Тем не менее, как показали журналисты The Washington Post, еще за два года до нынешней пандемии американские дипломаты, находившиеся в КНР, предупреждали о недостаточной защищенности биологической лаборатории в китайском Ухане. Именно эти, оставшиеся тогда без внимания, сообщения и легли в основу версии о том, что эта лаборатория и стала источникам коронавируса.



По сведениям американских журналистов, еще в январе 2018 года посольство США в КНР направило ряд своих дипломатов в Уханьский институт вирусологии, который в 2015 году удостоился чести стать первой в Китае лабораторией, "достигшей самого высокого международного уровня биологической безопасности". Тогда институт разослал пресс-релиз о последнем из этих визитов, который имел место 27 марта 2018 года. Впоследствии пресс-релиз был удален, но он по-прежнему находится в "архиве интернета".



Американские официальные лица были настолько озабочены увиденным, что направили два сообщения в Вашингтон. В этих сообщениях, которые были помечены как несекретные, но важные, дипломаты предупреждали о недостаточных мерах безопасности, принимаемых в научном институте, призывая обратить более пристальное внимание на это учреждение.



По словам официальных лиц США, "работа лаборатории с коронавирусами летучих мышей и их потенциальной передачей человеку представляет риск новой пандемии, схожей с пандемией SARS". Иными словами, правительство США еще два года назад располагало сведениями о патогене. Несмотря на это, 90% своего интервью Помпео потратил на обвинения в адрес Китая.



"Нет никаких сомнений в том, что Китай не поделился всем, что он знал о вирусе и его происхождении, со Всемирной организацией здравоохранения или с США, но это не оправдывает наше правительство, игнорирующее многочисленные предупреждения официальных лиц США на местах в Ухане", - подчеркнула Боланд.



При этом Помпео в своем интервью не стал даже говорить о сообщениях своих коллег-дипломатов, предупреждавших о высоком риске утечки вируса из уханьской лаборатории, сославшись на то, что Китай не относится к "открытым и транспарентным" странам, где сторонние наблюдатели могут контролировать работу подобных закрытых лабораторий.



"Не одно китайское правительство пытается уйти от ответственности", - указала Боланд.



"Государственный департамент предупреждали о том, что происходит в лаборатории в Ухане, а он, похоже, ничего с этим не сделал", - добавила она.