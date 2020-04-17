Ждет ли Казахстан энергетический кризис? - Г.Трофимов

15:17 17.04.2020 Ждет ли Казахстан энергетический кризис?



Герман Трофимов

Заслуженный энергетик СНГ и Казахстана



Это авторский блог эксперта в сфере энергетики Германа Трофимова

(д. т. н., проф., академик Международной энергетической академии и Международной академии наук Высшей школы, заслуженный энергетик СНГ и РК, бывший президент Союза инженеров-энергетиков Казахстана (1999-2012 гг.), а ныне эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Министерства образования и науки РФ)



Говорить о проблемах той или иной отрасли всегда дело неблагодарное. Но еще хуже не говорить о них совсем. А отрасль тепло- и электроэнергетики Казахстана одна из тех, проблемы которой без принятия срочных мер по нормализации ситуации в ней обсуждать скоро будет поздно. К сожалению, сегодня обывательские представления, которые сложились у части населения, не дают возможность гражданам видеть полную картину состояния энергетики страны. И действительно, электричество ведь дома есть – о чем можно беспокоиться? Но скрытые проблемы, которые мы наблюдаем последние десятилетия, могут привести к сложным последствиям для каждого потребителя Казахстана.



Что мы имеем на сегодняшний день?



Нарастающий с катастрофической неизбежностью износ тепловых и электрических сетей. Текущая тарифная политика не позволяет производить масштабные работы по реконструкции существующих сетей, а тем более по развитию сетей, наоборот, износ возрастает опережающими темпами.



Почти половина имеющихся тепловых сетей изношена на 100 процентов и эксплуатируется, как говорят, на честном слове. Из этого вытекают такие проблемы, как высокая аварийность (по отдельным регионам - от 1 до 10 повреждений на 1 километр трубопровода ежегодно (при том что в Европе этот показатель не превышает 0,1), высокие потери тепловой энергии при транспортировке, проще говоря – трубы кое-где изношены до состояния "решета".



Чем это нам грозит?



Грозит это возможностью оказаться в следующем отопительном сезоне у холодных батарей, без горячей воды в промерзших квартирах, а наши дети и родители останутся без возможности учиться и лечиться, так как школы и поликлиники превратятся в ледяные склепы.



И это еще не все, от наличия тепла зависит работа практически всей промышленности, так что мы еще и без работы остаться можем. Из всего вышеизложенного возникают вопросы: почему это происходит и что делать. Почему игнорирование очевидных проблем отрасли все больше напоминает "заколдованный круг" .



Одной из основных проблем энергетики республики является отсутствие целостной стратегии развития энергоотрасли. Сегодня регулирование деятельности отрасли отнесено к компетенции нескольких министерств, что не позволяет создать единый центр по решению накопившихся вопросов и проблем в отрасли. Отсутствие единого органа не позволяет на сегодняшний день увидеть государству неэффективность существующей системы тарифообразования в энергетике Казахстана, которая значительно снижает эффективность и фактически остановила развитие отрасли.



Сегодня электроэнергетика республики ввиду многолетнего отсутствия финансовых средств не может похвастаться использованием современных новаций. Однако особенно удручающая ситуация сложилась в области тепловых и распределительных электрических сетей. Здесь уже не задумываемся о новациях, так как прежде всего приходится иметь дело с полностью обветшавшей технологией вчерашнего дня и ежедневно, ежечасно заниматься проблемами латания дыр в этих сетях. Все это сегодня не только тормозит, но и практически исключает инвестиционную привлекательность отрасли. Без чего энергетика погибает.



Результатом отсутствия целостной стратегии видится и проблема тарифа, который не позволяет адекватно покрывать расходы на содержание сетей, а уж об их реновации и развитии и думать не приходится, невозможно выполнять инвестиционные программы и привлекать инвесторов и внешнее финансирование для этого. В кратчайшие сроки должен быть изменен принцип тарифообразования в целом.



В начале 1990-х годов английская консалтинговая компания KPMG предложила современный метод тарифообразования - RAB-регулирование. Электросетевые комплексы многих стран (Канада, США, Австралия, страны Западной Европы) используют метод RAB-регулирования уже давно. Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию. Методологии RAB предполагают обеспечивать стимулирование привлечения инвестиций в развитие сетей, т. к. в тарифе на передачу энергии учитываются фактические затраты компании на возврат средств, вложенных в сети, а также определенный процент дохода для инвестора. Тариф при RAB-регулировании устанавливается не на один год, а на 3-5 лет, в отличие от схемы "затраты плюс", которая в условиях естественной монополизации сетевых компаний малоэффективна по многим причинам.



Да и вообще я не понимаю, как отрасль, которая изначально ОБЯЗАНА не только обслуживать свою систему, но и повсеместно в каждом регионе выполнять священный принцип энергетики – ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ, для исключения возможности торможения при развитии промышленности применять систему тарифообразования, основанную только на годовых затратах. Не понимаю, почему наша индустриальная страна должна использовать устаревшие экономические принципы, о которых все развитые страны уже забыли.



Методика RAB обеспечивает тарифную мотивацию к снижению операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Этот принцип позволяет обеспечить необходимое финансирование мероприятий для развития систем электро- и теплоснабжения и проводить обновление и модернизацию оборудования. Вот почему во всем мире считается, что RAB-регулирование – это инструмент регулярного привлечения инвестиций в энергетику, без которого она не выживает. Действующая система тарифообразования для субъектов естественных монополий не просто не гибкая, а фактически удушающая и карательная по отношению к субъектам.



Теперь о работниках отрасли. В любом случае без обученного мотивированного персонала, который будет управлять высокотехнологичным энергетическим оборудованием, не обойтись. Поэтому должны быть решены не только вопросы установления соответствующей заработной платы энергетикам, которая в энергетике, основополагающей отрасли индустриального Казахстана, должна быть, естественно, выше, чем средняя зарплата в промышленности, но и вопросы обучения, повышения квалификации, которое сейчас отсутствует. К сожалению, уровень оплаты труда в отрасли значительно отстает от среднего уровня в промышленности. Существует значительный отток работников СЕМ в другие отрасли, а также в приграничные регионы РФ.



Кроме того, должен быть решен вопрос и со стоимостью электроэнергии в стране. Это страшно видеть, когда в ноябре 2019 года я прочел сообщение "Топ-7 стран с самой дорогой и самой дешевой электроэнергией в Европе".



ТОП-7 самых низких и самых высоких тарифов в Европе в первой половине 2019 года.



Полагаю, что все потребители электрической энергии в Казахстане одни из самых низких в Европе и на всем постсоветском пространстве, а, узнав о зарплате энергетиков, изменят свое отношение и прекратят рассуждать о сверхдоходах отрасли. Я полагаю, что даже не специалист-энергетик поймет это.



Согласно статистическим данным за 3-й квартал 2019 года, средняя заработная плата одного работника по промышленным предприятиям РК составила 262 тысячи тенге, тогда как по предприятиям энергетического сектора - 165 тысяч тенге, что на 58,9 процента ниже. Без дальнейшего привлечения государственной поддержки, инвестиций либо значительного увеличения тарифа систему теплоснабжения невозможно поддерживать в надлежащем состоянии, а тем более улучшать. Поэтому государственная поддержка инфраструктурных социальных проектов просто необходима для поддержания систем жизнеобеспечения наших городов.



В Казахстане потери в тепловых сетях составляют порядка 40 процентов, из них 20 процентов на магистральных и 80 процентов на распределительных. Это же касается и электросетей. В то время как по стране изношенность электрических сетей составляет 70 процентов, средний уровень инвестиционной программы региональной электросетевой компании составляет 2-3 миллиарда тенге в год.



Этого достаточно, чтобы построить только одну подстанцию 110 кВ, а таких подстанций в каждом РЭКе может быть около сотни. Сегодня средняя величина потерь по Казахстану – 14 процентов, но есть сети, где потери электроэнергии доходят до 18 процентов. Эксперты разных стран определили, что потери энергии на передачу электрической энергии по электрическим сетям должны быть не более 4-5 процентов. Верхняя граница максимально допустимых потерь – 10 процентов. Для примера, в Германии и Японии показатель потерь составляет 4–5 процента. Всем понятно, что субъекты естественных монополий должны уменьшать и потери в сетях, и аварийность. А для этого наряду с другими методами надо автоматизировать и оцифровать сети, то есть сделать мониторинг аварийности через системы мониторинга, SCADA например. Но, к сожалению, совершенствование автоматизации и цифровизации процессов требует огромных затрат, несоизмеримых тому, что могут себе позволить энергокомпании в условиях нынешней политики тарифообразования.



Перед энергетиками ставится задача по снижению аварийности. Для этого, помимо прочего, необходимо повысить надежность через наблюдаемость сетей, через диагностику состояния оборудования. Например, сейчас, когда погас свет у потребителя, он звонит и просит решить этот вопрос. Но в нормальной ситуации энергетики должны первыми узнать о проблеме, до того, как человек им позвонит.



Кроме того, необходимо знать состояние сети и развивать систему мониторинга и тепловых, и электрических сетей, а это требует огромных вложений на современные диагностические комплексы, лаборатории (средняя стоимость достигает 100 миллионов тенге). При этом необходимы цифровые системы для своевременной обработки большого массива данных, мониторинга состояния оборудования и принятия решений о ремонтном воздействии. Т. е. принимать решение о необходимости ремонта еще до возникновения проблемы, предвосхищать возможные убытки на основе постоянной обработки больших данных и мониторинга. Без цифровизации ремонтного процесса это просто невозможно. В этом как бы заложена большая часть резерва по снижению издержек.



Мир меняется, мы должны оказывать современные услуги. Общество требует от энергетиков реализации современных способов управления отраслью, и, естественно, за развитие их нужно платить.



Например, цифровизация – включающая наряду со многими проблемами и контроль своего энергопотребления через (АСКУЭ) автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии и современные биллинговые системы. Таким образом, мы не можем игнорировать тот факт, что мощности отрасли критически устарели и исчерпали свои возможности за годы эксплуатации и требуется немедленное и конструктивное сотрудничество энергетиков, государства и общества для решения вопросов отрасли, которая априори является одной из самых социально значимых. В числе предложений энергетиков – создание государственного ведомства, ответственного за состояние, техническую политику и развитие систем теплоснабжения, проведение единой государственной политики в области теплоснабжения, также возможным вариантом является и создание соответствующего комитета или департамента в структуре Минэнерго РК по образцу и подобию существующих департаментов электроэнергетики и департаменту атомной энергетики и атомной промышленности.



Организованная структура должна провести полномасштабное обследование состояния инженерных сетей и объектов всей системы теплоснабжения РК с разбивкой на группы, с определением технического и экономического состояния, выявлением проблем, требующих решения со стороны государства. Отмечается, что Международное энергетическое агентство настойчиво рекомендует странам создавать законы о теплоснабжении особенно при наличии систем централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ.



Законами, регулирующими теплоснабжение, располагают, например, такие страны, как Дания, Германия, Южная Корея, Польша, Чехия, Болгария, Эстония (2003 год), Молдова (2014 год), Украина (2005 год), Литва (2005 год), Россия (2010 год). Предметом регулирования проекта закона являются отношения, возникающие в процессе производства, передачи, распределения, сбыта и потребления тепловой энергии, создания, функционирования и развития систем теплоснабжения, а также реализации полномочий государственных органов и местных исполнительных органов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения.



Подводя итоги, отмечу, что создание единого центра принятия решений и изменения подходов к государственному регулированию деятельности отрасли, в частности тепловых и электрических сетей, повысит значимость отрасли в структуре экономики страны, увеличит инвестиционную привлекательность, обеспечит стабильный рост и развитие не только отрасли, но и других социально значимых сфер жизнеобеспечения населения страны. Источник - Tengrinews.kz

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