Рустам Эмомали (сын) избран спикером Сената Парламента - стал вторым лицом в Таджикистане

20:03 17.04.2020

Сын президента Таджикистана стал вторым лицом государства

Бахманер Надиров, Asia-Plus



Рустам Эмомали избран председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана.

Его избрали в ходе первой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана шестого созыва, которая состоялась сегодня, 17 апреля.



Работу сессии открыл член верхней палаты, глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим. Вопрос о кандидатуре Рустама Эмомали на пост спикера на обсуждение выдвинула член Маджлиси Милли, директор Государственного образовательного учреждения "Президентская школа для одаренных детей в городе Куляб" Дилбар Одилзода, сообщает пресс-служба президента страны. Его кандидатура была поддержана тайным голосованием.

Первым заместителем и заместителем председателя верхней палаты парламента РТ абсолютным числом голосов избраны председатели Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и Горно-Бадахшанской автономной области Едгор Файзов соответственно.



Мэр города Душанбе и старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали в марте текущего года был избран депутатом столичного маджлиса. На первой совместной сессии городского и столичных районных маджлисов народных депутатов 27 марта единогласно был избран членом верхней палаты парламента Таджикистана.

До этого Махмадсаид Убайдулллоев, бывший мэр столицы, являлся бессменным спикером верхней палаты парламента Таджикистана со дня ее образования в 2000 году.

Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана состоит из 33 членов. 25 из них избираются голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 - назначает президент. Экс-президенты Таджикистана по своему желанию могут стать пожизненным членом верхней палаты парламента республики.



Маджлиси Милли, в основном, утверждает законодательные акты, принятые нижней палатой парламента, утверждает кандидатуры генпрокурора, судей Конституционного, Верховного и Высшего экономического суда.

Согласно нормам статьи 71 Конституции Таджикистана в случае отставки, признания недееспособным или смерти президента, его обязанности до вступления в должность вновь избранного президента переходят к председателю Маджлиси милли. В этих случаях в трехмесячный срок проводятся выборы президента.



Справка "Азия-Плюс".

Рустам Эмомали был назначен мэром столицы в январе 2017 года. До этого он возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Окончил Таджикский национальный университет по специальности "Международные экономические отношения", являлся слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ.

Работал в Комитете по инвестициям и госимуществу, вице-председателем Союза молодежи РТ. Один из организаторов и совладельцев футбольного клуба "Истиклол", президент Федерации футбола Таджикистана.