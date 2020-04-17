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Бахром Ашрафханов стал послом Узбекистана в Азербайджане
20:30 17.04.2020

Бахром Ашрафханов, ранее возглавлявший Пенсионный фонд, назначен послом Узбекистана в Азербайджане.

14 апреля из Ташкента в Баку прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
До этого назначения он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов.
Бахром Ашрафханов (1969 г. р.) - выпускник Ташкентского политехнического института (1990), Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Университета Кентукки (США, 1994).
С февраля по сентябрь 2019 года занимал пост заместителя министра финансов по социальным вопросам, а ранее (с сентября 2018 года) - и. о. председателя правления компании "Узбекнефтегаз". В 2016-2018 годах был послом Узбекистана в России.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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