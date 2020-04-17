В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский

21:44 17.04.2020

Образован хокимият Тупраккалинского района

В Хорезмской области образован хокимият Тупраккалинского района. Решение о создании района в марте одобрили палаты парламента. С инициативой о создании района выступил президент.



Президент Узбекистана 11 апреля подписал постановление об организационных вопросах, связанных с образованием Тупраккалинского района в составе Хорезмской области. Об этом сообщило Министерство юстиции.

С инициативой о создании Тупраккалинского района за счет изменения границ Хазараспского района в ходе поездки в Хорезмскую область 12−13 марта выступил президент. 23 марта решение об этом приняла Законодательная палата, а 24 марта документ одобрил Сенат.

Документом образован хокимият Тупраккалинского района и утвержден перечень районных подразделений государственных органов и хозяйственных объединений. В районе будут действовать отдел юстиции и орган записи актов гражданского состояния, а также центр госуслуг.

К сентябрю должен быть разработан генеральный план центра Тупраккалинского района - города Питнак (до 1998 года - город Дружба), рассчитанный до 2035 года.

На территории района будут действовать льготы, установленные в свободной экономической зоне "Хазарасп".