|21:44 В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский
21:35 В Ухане "обнаружили" еще около полутора тысяч умерших от коронавируса. Неучтенка
20:30 Бахром Ашрафханов стал послом Узбекистана в Азербайджане
20:03 Рустам Эмомали (сын) избран спикером Сената Парламента - стал вторым лицом в Таджикистане
15:17 Ждет ли Казахстан энергетический кризис? - Г.Трофимов
15:15 Госдеп виноват в пандемии COVID-19 не меньше Китая, - American Conservative
14:29 Коронавирус понижает рейтинг Запада и открывает "азиатский век", - Le Figaro
14:25 В Туркмении идут аресты "нетрадиционных" деятелей шоу-биза. Будут сажать
14:05 Cotton Campaign отказала Узбекистану в его просьбе отменить бойкот хлопка
13:11 Иранский подросток Алириза обыграл в шахматы ЧМ Карлсена. Ловким движением руки...
13:04 В Ташкенте откроют Университет востоковедения
12:50 Перепись населения в Кыргызстане перенесена на неопределенный срок
12:00 В Таджикистане вновь закрыли мечети. Никаких совместных молитв не будет
11:02 Эпидемия коронавируса в России обрекла тысячи таджикских семей на нищету
10:43 Над пропастью во лжи. Период смены мирохозяйственных укладов. Ч. 1, - С.Глазьев
10:18 Сделано в Китае: почему в Пекине задумались о "возвращении" Казахстана , - И.Кармазин
10:11 Американцы решили кинуть Китай. Коронавирус – прекрасный повод для списания долга
10:04 Пандемия коронавируса – это масштабный эксперимент по зомбированию.., - Сергей Переслегин
09:58 Капитализм умирает от переедания и заворота кишок..., - А.Миронова
09:53 Калифорния рвется в "независимое плавание", - С.Филатов
09:48 Кто станет партнером Китая. Линия Ху и линия Си, - М.Хазин
09:35 Мирзиеев собирает вокруг себя Общественную палату - 50 мудрейших голов
09:31 Вирус неравенства. Эрозия старого социального контракта, - Андрей Колесников
09:23 Хуже ада. Репортаж из обычной Нью-Йоркской больницы, - Лиззи Уиддикомб
09:19 Мир после Вируса. Пекин будет умножать свою мощь за рубежом после 2030 года, - И.Субботин
08:44 Скончался РосПублицист-патриот Александр Нагорный
08:24 ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
07:27 Как России удержать равновесие в посткризисном биполярном мире, - Дм.Тренин
04:34 Генпрокуратура РФ борется с фейками о том, что коронавируса не существует
04:17 КазВирус - 1402
01:01 Сына президента Рахмона поставили на старт, - В.Панфилова
00:20 Коронавирус обнулил либерализм вместе с капитализмом, - А.Казаков
00:16 Коронавирус. Право умерло, - А.Столяров
00:15 Как российско-саудовская нефтяная война пошла "не по плану" - особенно для Путина, - New Yorker
00:11 Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
00:07 Узбекистан призвал правозащитные организации отменить хлопковый бойкот на фоне пандемии
00:05 США готовят новую финансовую войну против Китая, - О.Соловьева
00:04 США и Европа, похоже, прошли пик заболеваемости коронавирусом
|В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский
21:44 17.04.2020
Образован хокимият Тупраккалинского района
В Хорезмской области образован хокимият Тупраккалинского района. Решение о создании района в марте одобрили палаты парламента. С инициативой о создании района выступил президент.
Президент Узбекистана 11 апреля подписал постановление об организационных вопросах, связанных с образованием Тупраккалинского района в составе Хорезмской области. Об этом сообщило Министерство юстиции.
С инициативой о создании Тупраккалинского района за счет изменения границ Хазараспского района в ходе поездки в Хорезмскую область 12−13 марта выступил президент. 23 марта решение об этом приняла Законодательная палата, а 24 марта документ одобрил Сенат.
Документом образован хокимият Тупраккалинского района и утвержден перечень районных подразделений государственных органов и хозяйственных объединений. В районе будут действовать отдел юстиции и орган записи актов гражданского состояния, а также центр госуслуг.
К сентябрю должен быть разработан генеральный план центра Тупраккалинского района - города Питнак (до 1998 года - город Дружба), рассчитанный до 2035 года.
На территории района будут действовать льготы, установленные в свободной экономической зоне "Хазарасп".