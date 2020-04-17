Китайский коронарасизм, - Der Spiegel

00:17 18.04.2020

17 апреля 2020 г.

Георг Фарион |



Китайский коронарасизм



"Согласно официальным данным, большинство новых случаев заражения коронавирусом в Китае приходятся на людей, прибывших из других стран. Это сеет недоверие по отношению к иностранцам - порой с серьезными последствиями", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Нас проинформировали о том, что чернокожие больше не могут заходить в ресторан", - значилось на информационном листе, который сотрудник McDonald"s в китайском Гуанчжоу передал темнокожему клиенту. - Ради своего здоровья явитесь, пожалуйста, в местное отделение полиции и отправляйтесь на карантин".



"Это был особенно вопиющий случай расистской дискриминации, который был зафиксирован на прошлой неделе на сайте Black Livity China. Корпорация McDonald"s уже принесла извинения за поведение своего франчайзи. Но это был далеко не единственный пример ксенофобии в Китае", - отмечает журналист Георг Фарион.

"Согласно официальным данным, большая часть новых заражений Sars-CoV-2 приходится сегодня на так называемые импортированные случаи. Хотя в 90% случаев речь идет о возвращающихся на родину китайцах, (...) это мало меняет в том, что представители других национальностей встречаются с растущим недоверием или вовсе открытой враждебностью".



"Хуже всего ситуация, вероятно, складывается в южнокитайском мегаполисе Гуанчжоу, где проживает крупнейшее в Народной республике африканское сообщество. (...) Власти обязали арендодателей следить за тем, чтобы их иностранные арендаторы сдали анализ на Sars-Cov-2, рассказывает Арнольд Мазембе, председатель угандского землячества в Китае. "Но многие арендодатели даже не постарались это сделать", - говорит он. Вместо этого они без лишних церемоний выставили арендаторов-африканцев за дверь. На видео и фотографиях в соцсетях можно увидеть африканцев, вынужденных спать на улицах Гуанчжоу на холоде".



"В неожиданно резко сформулированном протестном письме, которое послы африканских стран направили в китайское министерство иностранных дел, приводятся другие многочисленные примеры дискриминации и стигматизации. Так, у африканцев отбирают паспорта и, несмотря на действующую визу, угрожают депортацией. Африканским студентам приходится сдавать тест на Sars-CoV-2, однако их сокурсников не африканского происхождения это не касается. Власти также забирали африканцев, состоящих в браке с гражданами Китая, из их семей, чтобы поместить их на карантин", - передает издание.



"Хотя чернокожие, конечно, больше всего затронуты дискриминацией, другие иностранцы также сообщают о неприятном опыте. Британский журналист Арджун Карпал писал в Twitter, что в Гуанчжоу его не пустили в фитнес-центр и несколько баров, объяснив это тем, что он не китаец".



"Иностранцам стало трудно взять в Гуанчжоу такси. Как только водители видят, что ты не китаец, они жмут на газ", - рассказывает журналист Мэттью Боссонс, белый канадец. К тому же недавно его преследовали и оскорбляли двое молодых мужчин - это первый случай такого рода за более чем 5 лет проживания в Гуанчжоу".



Дискриминация проявляется не в последнюю очередь и в интернете. "В WeChat вирусным стал комикс, который назывался "Как сортировать иностранный мусор". На изображении работники в полной защитной экипировке отправляли в бочки для мусора темнокожих, а также светловолосых и голубоглазых людей, которые якобы нарушили меры по защите здоровья. Некоторые посты с комиксом несколько дней оставались в сети - это примечательно, учитывая, что обычно цензоры незамедлительно удаляют все, что неблагоприятно с политической точки зрения", - отмечает издание.



"Пекинскому руководству на руку общественная позиция, согласно которой опасность угрожает лишь из-за границы, так как в Китае все якобы под контролем. Об открытом расизме оно не хочет знать - ведь это противоречит тщательно поддерживаемому образу китайско-африканской дружбы. По информации новостного агентства Reuters, пресс-секретарь министерства иностранных дел Чжао Лидзян в понедельник просто опроверг эти инциденты: "В Китае нет дискриминации по отношению к нашим африканским братьям". Соответствующие слухи, по его словам, распространяют США, чтобы посеять вражду", - передает Der Spiegel.



"Угандского предпринимателя Арнольда Мазембе такие заверения не успокаивают. "Я думаю, в итоге мы увидим огромное число депортаций, - говорит он. - Пандемия раскалывает мир еще сильнее, чем раньше".



Источник: Der Spiegel