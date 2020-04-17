Франция завалена трупами, - Le Temps

00:23 18.04.2020

17 апреля 2020 г.

Ришар Верли | Le Temps

Французские жертвы COVID-19, которые переполняют морги и кладбища.



"(...) Стоящий на тротуаре фургон с открытой задней дверью позволяет увидеть мельком наихудшее: дюжину гробов, составленных один на другой, в ожидании выгрузки. В конце марта около 20 жильцов дома престарелых Фонда Ротшильдов, расположенного на улице Пикпюс в Париже, скончались от COVID-19, не имея возможности быть госпитализированными. К сожалению, за ними последовали другие, что вынудило похоронное бюро вернуться, чтобы забрать тела", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.



"(...) Колонны гробов, которые вы видите здесь, стали нашей повседневностью с начала эпидемии", - объясняет Мишель, сотрудник Roc-Eclerc, одной из основных французских похоронных компаний-операторов, не желая указывать дома престарелых французской столицы, где количество смертей было самым роковым (...)".

"Во Франции с начала эпидемии 17167 человек умерли от заболевания, связанного с коронавирусом, в том числе 6524 в медико-социальных учреждениях, особенно в домах престарелых. И эта цифра, обновленная до 15 апреля, продолжит расти. Однако для похоронных бюро, а также для моргов это число означает перегруженность в наиболее пострадавших районах, таких как Иль-де-Франс (4140 смертей на 15 апреля) или Гранд-Эст (2105), где иногда в течение одного дня приходится собирать несколько сотен тел, в то время как похоронные бюро способны "вести дела" в среднем от 1000 до 1200 умерших в день по всей территории Франции. Зрелище с военными грузовиками, мобилизованными в марте в итальянском регионе Бергамо для перевозки грузов в виде свинцовых гробов - это тот кошмар, которого все хотят избежать: "Каждый день мы слышим, как директор Национального агентства здравоохранения Франции озвучивает новые цифры о смертях, - объяснял на этой неделе на телеканале France Info Седрик Иван, один из представителей профсоюза танатопрактиков (профессиональная квалификация служащих, ответственных за подготовку покойника к похоронам), - как рассказывают о страданиях медперсонала. Но все забывают о том, что происходит дальше".

"И на то есть веская причина: с тех пор, как родственникам запретили посещать больницы из-за риска заражения, врачи и медсестры "защищены" от контактов с семьями. Но с другой стороны, когда тело умершего покидает больницу или дом престарелых, "мы должны объяснить детям, что они не смогут увидеть тело своих родителей, а также не смогут провести нормальную траурную церемонию, потому что собрания по-прежнему запрещены. Сказать "нет" в таких условиях значит неизбежно вызвать недопонимание и даже гнев", - продолжает Мишель, стоя перед здание дома престарелых Фонда Ротшильдов.



"(...) Правда состоит в том, что во время эпидемии человек умирает не так, как обычно умирают, - подтвердила нам в Марселе одна из медсестер IHU, института скандального профессора Рауля, ратующего за лечение коронавируса с помощью хлорохина. - Даже нашим молодым коллегам в университетской больнице Тимон к этому трудно привыкнуть. Мы сталкиваемся с самой страшной смертью: это уход из жизни человека, который так и не смог увидеть своих близких, это последний взгляд пациентов, которые ожидали прихода своего супруга, своих детей... "

"Филипп Мартино возглавляет кооператив ритуальных услуг Udife в парижском регионе. В колонках газеты Le Parisien он выражает обеспокоенность рисками "огромного французского погребального беспорядка", несмотря на инструкции, данные Высшим советом общественного здравоохранения, который 27 февраля сформулировал рекомендации по обработке тела умершего. Не рассматривается, например, вопрос о том, чтобы разрешить семьям практиковать танатопраксию (туалет тела), когда жертвы коронавируса умирали дома. Но как это сделать, когда сотрудники похоронного бюро не имеют масок, что часто происходило до начала апреля? Как это сделать быстрее, чем обычно, как того требует санитарный кризис?" - передает автор статьи.



"(...) Возникают также осложнения религиозного, ритуального, погребального характера. Многие врачи, осознавая необходимость ускорения прохождения потока, рекомендуют французским семьям кремацию. Но ломать привычки очень сложно. "Приостановление обмывания покойника оправдано сохранением жизни того человека, который должен это делать, но объяснить это нелегко", - признает Мохаммед Муссауи из Французского мусульманского совета. (...) Великое разрушение, совершаемое COVID-19, продолжается до самой могилы", - резюмирует Ришар Верли.



Источник: Le Temps