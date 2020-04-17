Китайская экономика рухнула. Стали известны последствия пандемии для Поднебесной, - "НГ"

00:40 18.04.2020

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



17 апр. 2020



ВВП Китая по итогам первого квартала 2020-го сократился на 6,8% в годовом выражении до 2,9 трлн долл., сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. СМИ приводят разные данные о том, как долго в КНР не наблюдалось экономического спада. Как сообщило издание South China Morning Post, это первое сокращение китайского ВВП с 1976 года. ТАСС со ссылкой на ГСУ передало, что динамика экономики КНР с января по март оказалась отрицательной впервые с 1992 года.

"К проблеме динамики ВВП за первый квартал нужно подходить объективно: не стоит просто сравнивать показатели за текущий год, который из-за пандемии оказался особенным, с регулярной статистикой всех предшествующих лет, - пояснил официальный представитель ГСУ Мао Шэнъюн. - Коронавирус возник неожиданно и очень сильно повлиял на ситуацию, поэтому не стоит упрощать, следует сохранять спокойствие".

Добавленная стоимость в промышленности Китая (показатель для измерения активности крупных предприятий) по итогам первого квартала 2020-го упала на 8,4% в годовом исчислении, "поскольку вспышка новой коронавирусной инфекции наносит огромный удар по промышленному производству в стране", передает Синьхуа. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае - основной показатель динамики потребления - снизился на 19% в годовом выражении. Объем инвестиций в основные фонды КНР в первом квартале составил около 1,19 трлн долл., снизившись на 16,1% в годовом исчислении.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился на 3,9% в годовом выражении и составил за первый квартал почти 8,6 тыс. юаней, или около 1,2 тыс. долл. Особенно заметно доходы сократились у жителей сельской местности - на 4,7% год к году.

Как считают экономисты международной страховой компании Coface, хоть Народный банк Китая уже предпринял ряд мер, направленных на стимулирование деловой активности (например, умеренное снижение ставок по кредитам), однако, чтобы вернуться к прежним темпам роста, "Пекину придется прибегнуть к активному денежно-кредитному стимулированию рынка, а также снизить налоговую нагрузку на бизнес", правда, ценой увеличения бюджетного дефицита.

По итогам года темпы роста китайского ВВП замедлятся до низшей за последние 30 лет отметки и составят всего 4%, прогнозируют в Coface. По оценкам аналитиков, сейчас у Пекина еще меньше места для маневра, чем в 2009-м. "Дополнительные инвестиции в инфраструктурные проекты, направленные на смягчение последствий пандемического кризиса, потребуют вливания заемных средств, что негативно скажется на банковском секторе страны и корпоративном сегменте рынка, страдающем от высокой долговой нагрузки, - считают авторы обзора. - Таким образом, можно ожидать увеличения числа банкротств в корпоративном секторе и по крайней мере частичную реструктуризацию банковской системы КНР".