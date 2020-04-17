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Послом Украины в Узбекистан прибыл оскандалившийся в Киргизии бандер-нацик Н.Дорошенко
00:48 18.04.2020

Назначен посол Украины в Узбекистане
Послом Украины в Узбекистане назначен Николай Дорошенко, ранее служивший послом в Кыргызстане, а также работавший в диппредставительстве Украины в России.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Узбекистане Николая Петровича Дорошенко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Свое назначение дипломат уже прокомментировал в Facebook:
"Искренне благодарен президенту [Владимиру] Зеленскому и министру [иностранных дел Дмитрию] Кулебе за доверие представлять государство Украина на международной арене. Недавно министр справедливо заметил, что „пока мы спали, мир получил новый ориентир. Ориентальный". Узбекистан - это тоже Восток, тоже Азия, культурно важная и экономически перспективная. Готов начать работу над формированием новой вехи украинско-узбекских отношений, отношений взаимовыгодных, прагматичных, с большим потенциалом!"

Николай Дорошенко работал в системе Министерства иностранных дел, Администрации президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны. Служил советником-посланником посольства Украины в России и послом по особым поручениям. С 2015 по 2017 годы работал послом Украины в Кыргызстане, после чего вернулся на службу в центральный аппарат МИДа.
Предыдущий посол Украины Юрий Савченко завершил восьмилетнюю миссию в Узбекистане в марте 2019 года. С этого времени украинское диппредставительство возглавлял временный поверенный Денис Погребной.
Напомним, на 9−10 апреля в Ташкенте планировалось заседание узбекско-украинской межправительственной комиссии, первое за последние 12 лет. Кроме того, стороны прорабатывали возобновление авиасообщения, прекратившегося еще в 2015 году.
На подготовку межправительственных мероприятий оказала влияние пандемия коронавируса. Обе страны полностью остановили авиасообщение и ввели режим самоизоляции.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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