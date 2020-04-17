Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост

01:01 18.04.2020

Начальника криминальной полиции Алматы отстранили от работы из-за скандального видео



Начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин отстранен от работы на период служебной проверки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.



"Управлением собственной безопасности по факту беспрепятственного проезда данного кортежа через блокпост проводится проверка. Участвовавший в застолье начальник Управления криминальной полиции Зиадин Жанболат отстранен от работы на период служебной проверки. Данному факту будет дана принципиальная оценка", - сообщил начальник ДП города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.



Напомним, в соцсетях появился ролик, где запечатлена группа людей на элитных автомобилях. Они без препятствий проехали через блокпост в Алматы, чтобы попасть на той. Автор видео - участник инцидента - выложил ролик на своей странице в одной из соцсетей. Отметим, что страницы, где было опубликовано видео, уже не существует.



Позже в сети появилась информация, что "дерзкие водители, проехавшие блокпост, - родственники начальника ДП Алматинской области". И якобы они ездили на той в Алматы, который устроили в честь рождения внука Кудебаева. В полиции эту информацию назвали неправдой.





