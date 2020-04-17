 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.04.2020
02:00  Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 2, - Н.Нуртазина
01:39  Флот США ушел в самоизоляцию. Грустные Роджеры, - НВО
01:27  Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики, - The Times
01:01  Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост
00:48  Послом Украины в Узбекистан прибыл оскандалившийся в Киргизии бандер-нацик Н.Дорошенко
00:40  Китайская экономика рухнула. Стали известны последствия пандемии для Поднебесной, - "НГ"
00:30  Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает информационной безопасности Таджикистана, - С.Эмомали

00:23  Франция завалена трупами, - Le Temps
00:17  Китайский коронарасизм, - Der Spiegel
00:11  ФБР обнаружило американский след в Ухане. Вашингтон и Пекин подозревают друг друга в распространении инфекции
Пятница, 17.04.2020
21:44  В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский
21:35  В Ухане "обнаружили" еще около полутора тысяч умерших от коронавируса. Неучтенка
20:30  Бахром Ашрафханов стал послом Узбекистана в Азербайджане
20:03  Рустам Эмомали (сын) избран спикером Сената Парламента - стал вторым лицом в Таджикистане
15:17  Ждет ли Казахстан энергетический кризис? - Г.Трофимов
15:15  Госдеп виноват в пандемии COVID-19 не меньше Китая, - American Conservative
14:29  Коронавирус понижает рейтинг Запада и открывает "азиатский век", - Le Figaro
14:25  В Туркмении идут аресты "нетрадиционных" деятелей шоу-биза. Будут сажать
14:05  Cotton Campaign отказала Узбекистану в его просьбе отменить бойкот хлопка
13:11  Иранский подросток Алириза обыграл в шахматы ЧМ Карлсена. Ловким движением руки...
13:04  В Ташкенте откроют Университет востоковедения
12:50  Перепись населения в Кыргызстане перенесена на неопределенный срок
12:00  В Таджикистане вновь закрыли мечети. Никаких совместных молитв не будет
11:02  Эпидемия коронавируса в России обрекла тысячи таджикских семей на нищету
10:43  Над пропастью во лжи. Период смены мирохозяйственных укладов. Ч. 1, - С.Глазьев
10:18  Сделано в Китае: почему в Пекине задумались о "возвращении" Казахстана , - И.Кармазин
10:11  Американцы решили кинуть Китай. Коронавирус – прекрасный повод для списания долга
10:04  Пандемия коронавируса – это масштабный эксперимент по зомбированию.., - Сергей Переслегин
09:58  Капитализм умирает от переедания и заворота кишок..., - А.Миронова
09:53  Калифорния рвется в "независимое плавание", - С.Филатов
09:48  Кто станет партнером Китая. Линия Ху и линия Си, - М.Хазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост
01:01 18.04.2020

Начальника криминальной полиции Алматы отстранили от работы из-за скандального видео

Начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин отстранен от работы на период служебной проверки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

"Управлением собственной безопасности по факту беспрепятственного проезда данного кортежа через блокпост проводится проверка. Участвовавший в застолье начальник Управления криминальной полиции Зиадин Жанболат отстранен от работы на период служебной проверки. Данному факту будет дана принципиальная оценка", - сообщил начальник ДП города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Напомним, в соцсетях появился ролик, где запечатлена группа людей на элитных автомобилях. Они без препятствий проехали через блокпост в Алматы, чтобы попасть на той. Автор видео - участник инцидента - выложил ролик на своей странице в одной из соцсетей. Отметим, что страницы, где было опубликовано видео, уже не существует.

Позже в сети появилась информация, что "дерзкие водители, проехавшие блокпост, - родственники начальника ДП Алматинской области". И якобы они ездили на той в Алматы, который устроили в честь рождения внука Кудебаева. В полиции эту информацию назвали неправдой.


Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587160860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №304
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №191
- Более 3 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы Правительства и акима города Алматы
- Об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса рассказали в финрегуляторе
- Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале
- Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям
- В апреле для весенне-полевых работ выделено 138 тысяч тонн дизельного топлива
- О завершении периода параллельного обращения банкнот 500 тенге старого образца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  