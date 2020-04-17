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Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики, - The Times
01:27 18.04.2020

Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики (The Times, Великобритания)

Кэтрин Филп (Catherine Philp)

Решение Вашингтона опубликовать доклад, в котором звучат вопросы о деятельности Китая в ядерной сфере, стало очередным залпом кампании администрации по ослаблению Пекина в момент, когда отношения между двумя странами подвергаются испытанию пандемией.

Бывший помощник госсекретаря по Восточной Азии Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell) сказал, что Белый дом зол на Китай из-за того ущерба, который вспышка коронавируса нанесла президенту Трампу перед ноябрьскими выборами.
"Гнев Белого дома на Китай из-за пандемии невозможно переоценить, - заявил он. - Позиция Трампа такова: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики".

Нельзя сказать, что подозрения Вашингтона по поводу деятельности Китая в ядерной сфере являются необоснованными, хотя в докладе нет доказательств, а есть лишь выражения обеспокоенности.
Ядерный арсенал Китая довольно давно является источником напряженности, поскольку Трамп в прошлом году вышел из двустороннего соглашения с Россией по контролю вооружений, потребовав заключить трехсторонний договор с участием Пекина.

Однако пандемия усилила напряженность в сфере торговли, технологий, а также из-за милитаризации Пекином Южно-Китайского моря, выведя соперничество и вражду на более высокий уровень.

Кэмпбелл принял участие во встрече с высокопоставленными руководителями, на которой они рассказали о планах разоблачить действия Китая, чтобы ослабить его стремление к мировому лидерству.
Первый залп прозвучал на брифинге, во время которого было сообщено, что по мнению американской разведки, Китай в три раза занизил свои потери от коронавируса. Кэмпбелл сказал, что это лишь "первый этап" в войне за контроль над интерпретацией фактов. "Они дали понять, что будут новые удары", - подчеркнул Кэмпбелл, заявив, что не исключено появление информации о китайской программе биологического оружия. Остальные страны, считающие, что глобальная ответная реакция на пандемию и на другие проблемы типа климатических изменений невозможна без сотрудничества двух ведущих мировых экономик, очень обеспокоены напряженностью между сверхдержавами.

Эксперты по контролю вооружений полагают, что время для разоблачений, а также манера их изложения отнюдь не случайны. Вашингтон больше заинтересован не в разрешении этого спора дипломатическими методами, а в том, чтобы набрать побольше очков в игре против Китая.
Пекин пытается поднять свой престиж, спешно оказывая другим странам помощь в борьбе с вирусом и видя, как Соединенные Штаты отказываются от глобального лидерства. Но большая часть направленного Китаем оборудования оказалась никудышной и низкосортной.
Между тем, Вашингтон игнорирует предостережения о том, что он играет на руку Китаю своими действиями, например, когда Трамп отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения, обвинив ее в прокитайских позициях.

Отношение администрации к Китаю далеко не монолитное. Там есть и сторонники жесткой линии, и традиционалисты, которые борются между собой за первенство.
Трамп часто с восхищением говорит о председателе Си, и кое-кто усматривает в этом признак возможного ослабления напряженности.

Оригинал публикации: White House: China robbed us of best economy in 50 years
Опубликовано 17/04/2020

Источник - ИноСМИ
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