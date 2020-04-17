Флот США ушел в самоизоляцию. Грустные Роджеры, - НВО

01:39 18.04.2020 Карантин ударил по моральному духу экипажей авианосцев

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



17 апр. 2020



В условиях изоляции американские моряки проходят курс кройки и шитья защитных масок.

Из 4800 человек личного состава атомного авианосца "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt), пришвартованного в порту острова Гуам, по данным Министерства ВМС на 10 апреля, 447 членов экипажа показали положительный результат тестирования на COVID-19. 3248 человек оказались здоровы. На берег списано 3155 моряков. На корабль срочно прибыл командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Билл Мерц (Bill Merz). В прошлую пятницу он встретился и более шести часов беседовал с его экипажем.



Безмолвие адмиралов

После своего визита на "Рузвельт" командующий, в настоящее время находящийся в превентивном 14-дневном изоляционном периоде, 10 апреля рассказал американскому телеканалу CNN о посещении авианосца и изложил свои взгляды на происходящие там события.

Как сообщил Мерц, экипаж корабля крайне огорчен отстранением от командования его капитана Бретта Крозье (Brett Crozier) после того, как тот попытался оградить своих подчиненных от пандемии и обратился к руководству ВМС с просьбой отправить "Рузвельт" на стоянку в порт. Адмирал также сказал, что моряки прилагают все усилия, чтобы их командир вернулся на корабль.



По словам Мерца, они крайне обеспокоены возможностью заражения коронавирусом и их моральный дух, учитывая все то, что им пришлось пережить, находится не на самом высоком уровне. Он также подчеркнул, что команда авианосца сохраняет боеготовность и эффективно выполняет свои профессиональные обязанности. Однако личный состав постоянно жалуется на сложившееся положение.



Адмирал отметил, что многие члены экипажа в беседах с ним говорили, что они все еще обеспокоены судьбой своего бывшего командира, и добавил, что, когда на прошлой неделе капитан покидал корабль, его подопечные аплодировали ему и скандировали: "Крозье, Крозье…". "Я, конечно, не ставлю под сомнение его мотивы. Думаю, что они были чисты и бескорыстны. Он просто беспокоился за судьбу своей команды", – заявил Мерц.



Он признал, что руководство ВМС должно было более детально информировать экипаж корабля о вирусе и шагах, которые оно предпринимает для защиты здоровья моряков. "Нам нужно было бы дать им больше информации об истинной опасности вируса", – сказал адмирал и заметил, что отсутствие у моряков полного и ясного представления о ситуации, по всей вероятности, и стало причиной роста напряженности на борту "Теодора Рузвельта".

Лидеры Пентагона прекрасно осознают, что инфекция коронавируса, поразившая моряков авианосца, может вспыхнуть и на других кораблях флота, совершающих рейды в акваториях Мирового океана. На днях заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Джон Хайтен (John Hyten), выступая на пресс-конференции в МО, заявил, что предположение об исключительности случившегося на авианосце "Теодор Рузвельт" "не является хорошей идеей". "Слишком много наших кораблей находится в море... Предположение, что такого никогда больше не случится, нельзя считать нормальным подходом к составлению планов", – подчеркнул генерал и добавил, что самая большая проблема состоит в неспособности соответствующих служб ВМС в кратчайшие сроки провести тестирование необходимого количества личного состава, включая экипаж авианосца "Нимитц" (USS Nimitz), который в ближайшее время отправится на выполнение боевых задач.



Письма с берега



Первым о том, что трое военнослужащих ВМС США на авианосце "Теодор Рузвельт" заболели новым коронавирусом, 24 марта сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в военном ведомстве США. Четыре сотрудника Министерства обороны рассказали каналу, что заразившиеся моряки находятся на карантине на борту судна, и в течение дня их планируется по воздуху эвакуировать на берег для прохождения лечения.

Через два дня исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли (Thomas Modly) официально объявил, что кораблю, выполняющему задачи в Тихом океане, из-за роста количества заболевших коронавирусом на борту приказано прибыть на Гуам и проверить всю команду на наличие вируса. Он сказал, что еще в понедельник было зафиксировано три случая заболевания, а в последующие дни уже как минимум 30. "Корабль готов к оперативным действиям, если это потребуется. Но мы идем на Гуам. Никто не сможет сойти с корабля, кроме как на пирс", – заявил Модли.



Последний порт, куда заходил "Теодор Рузвельт", был вьетнамский Дананг. Через 15 дней после этого был выявлен первый случай заболевания коронавирусом среди команды. Комментируя приказ ВМС о возращении корабля на базу, американские эксперты назвали случившееся фактическим "выводом из строя" авианосца, находившегося на боевом дежурстве.



30 марта, минуя все установленные военно-морскими уставами правила подачи подобных рапортов, командир авианосца написал письмо руководству ВМС, в котором на нескольких страницах изложил состояние дел на корабле и попросил отдать приказ о снятии его с рейда. Свое электронное послание капитан отправил по открытому каналу связи. В результате докладная записка Крозье стала доступна журналистам и попала в прессу.

В своем письме капитан в довольно мрачных тонах охарактеризовал ситуацию на корабле, где все больше моряков заражались опасным вирусом, и призвал к "решительным мерам" по снятию личного состава с корабля и помещению его в изоляцию. "Мы не на войне. Моряки не должны погибать. Если мы не предпримем действия сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии – наших моряках", – написал Крозье.

Капитан пояснил, что подтолкнуло его к решению обратиться к начальству. "Снятие большей части экипажа с борта атомного авианосца США в то время, как корабль находится на дежурстве, а также изоляция людей на две недели могут показаться чрезвычайной мерой... Но это необходимый риск. Держать на борту "Теодора Рузвельта" более 4 тыс. человек в нынешних обстоятельствах – это ненужный риск, подрывающий веру моряков, о которых нам предписано заботиться", – заявил командир корабля своим вышестоящим начальникам.



2 апреля, выступая на пресс-конференции, и.о. военно-морского министра Модли заявил: "Сегодня по моему указанию командир корабля США "Теодор Рузвельт" капитан Бретт Крозье был освобожден от должности. Я не сомневаюсь, что капитан Крозье хотел сделать то, что, по его мнению, отвечало интересам безопасности и благополучия его команды. К сожалению, он сделал обратное". По словам Модли, капитан запаниковал, заставив нервничать семьи моряков, и дал информацию о возможностях корабля американским противникам. Он отметил, что ситуация с коронавирусом оказалась непосильной для Крозье, он оказался "перегружен" ею, и лучшим выходом стало освобождение его от должности.

"Для нас было большим сюрпризом прочитать письмо в газетах... Оно не должно было утечь – это была его ответственность", – сказал и.о. министра и отметил, что появление таких писем в СМИ создает впечатление, что "в военно-морских силах царит паника и они не могут найти выход из ситуации, что неправда". "Это просто неприемлемо. Он не позаботился о последствиях, и то, что он сделал, вызвало небольшую панику на корабле", – заявил Модли. Он также подчеркнул, что освобождение капитана от обязанностей "отвечает интересам ВМС США и нации в то время, когда необходимо, чтобы флот был сильным и уверенным перед лицом бедствий", и добавил, что Белый дом не оказывал давления на увольнение Крозье, отметив, что министр обороны Марк Эспер поддержал это решение.



Ответственный за проведение операций ВМС США адмирал Майкл Гилдэй (Michael Gilday) поддержал решение своего начальника об увольнении Крозье. "Не заблуждайтесь, что якобы никого больше не волнуют наши моряки и те, кто находится на борту "Теодора Рузвельта". Наши моряки заслуживают лучшего руководства, которое мы можем обеспечить", – заявил адмирал.



Знать – не знать



Демократы в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США раскритиковали руководство ВМС за увольнение командира корабля. "В то время как капитан Крозье явно вышел за пределы подчинения, его увольнение в этот критический момент, когда моряки на корабле "Теодор Рузвельт" столкнулись с пандемией COVID-19, является дестабилизирующим шагом, который скорее всего поставит наших военнослужащих на более высокий уровень риска и под угрозу боеготовность нашего флота", – написали в совместном заявлении председатель комитета Адам Смит (Adam Smith) и председатели подкомитетов по боевой готовности морским и экспедиционным силам (Seapower & Projection Forces) и личному составу (Military Personnel): Джон Гараменди (John Garamendi) Джо Кортни (Joe Courtney) и Джеки Шпейер (Jackie Speier). Конгрессмены заявили, что они очень обеспокоены пугающим эффектом, который увольнение может иметь для командиров во всем Министерстве обороны.



6 апреля Модли встретился на Гуаме с экипажем авианосца и заявил морякам, что их командир оказался "слишком наивным или глупым", чтобы возглавлять такой корабль. Слова и.о. главы министерства вызвали большой гнев у моряков, один из которых даже нецензурно выразился во весь голос. Его ругательство было зафиксировано диктофонами журналистов и попало на страницы газет. Правда, через несколько часов после своего выступления перед личным составом корабля, в котором он объявил, что "отвечает за каждое ранее сказанное слово", Модли принес свои извинения морякам и семье их бывшего командира. "Я не думаю, что капитан Бретт Крозье наивен и глуп", – заявил он и признался, что потерял контроль над ситуацией, поскольку не был достаточно осведомлен об обстановке.

На следующий день Модли, которого критики обвинили в неспособности принять адекватные меры на американском военном флоте перед лицом всепланетной пандемии, не выдержав общественного давления, подал заявление об увольнении. Между тем он не упомянул об инциденте оскорбления в адрес Крозье, однако позже принес свои извинения всему флоту США. Министр обороны 7 апреля подписал заявление своего подчиненного. "Он ушел в отставку по собственному желанию, чтобы авианосец "Теодор Рузвельт" и весь американский флот могли двигаться дальше", – заявил Эспер. "Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С одобрения президента я назначил заместителя министра сухопутных сил Джима Макферсона в качестве исполняющего обязанности министра военно-морских сил", – написал Эспер в Twitter и отметил заслуги Модли во время пребывания на посту министра ВМС.



Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил, что не имел никакого отношения к решению и.о. министра ВМС покинуть свой пост после скандала, разразившегося по поводу вокруг увольнения им командира авианосца. "Я никак не влиял на эту ситуацию... История очень досадная. Командиру Крозье не обязательно было становиться Эрнестом Хемингуэем. Он совершил ошибку", – заявил президент.



Пандемия бессилия



Вслед за вспышкой инфекции на борту "Теодора Рузвельта" эпидемия продолжает распространяться и по другим кораблям ВМС США. По сообщениям американских СМИ, коронавирус обнаружен уже на четырех авианосцах, что является потенциальной угрозой потери ими на неопределенный срок возможности решения боевых задач. Ситуация усугубляется тем, что некоторые авианосцы должны нести боевую службу вдали от своих баз, вне стационарной качественной медицинской помощи. Однако Пентагон отказываться от своего военного присутствия в мировых водах пока не намерен.



С самого начала всемирной пандемии крупные корабли и гражданские суда стали одной из главных жертв инфекции. На их бортах в замкнутом пространстве при общей системе вентиляции находятся тысячи людей, и в таких условиях вирус может свободно распространяться. Первыми жертвами коронавируса стали пассажирские лайнеры. Затем эпидемия обрушилась на военно-морские силы стран мира.

Ситуация с авианосцем "Теодор Рузвельт" стала первым тревожным сигналом. После того как корабль ушел из Персидского залива на базу флота Гуам, на борту было проведено полное тестирование всего экипажа. Результаты показали, что 286 моряков и отправленный в отставку капитан корабля оказались заражены коронавирусом. На 12 апреля, по данным Министерства ВМС, число заразившихся COVID-19 членов экипажа авианосца выросло до 550.

Вслед за этим тревожные сигналы стали поступать с других авианосцев. Как минимум один случай заражения зафиксирован на борту авианосца "Рональд Рейган", затем несколько случаев были обнаружены на авианосце "Карл Винсон".



Теперь, по информации Navy Times, инфекция появилась у одного из членов экипажа авианосца "Нимиц". Как пишет издание, пострадавший был изолирован, однако его сослуживцы не удовлетворены мерами, которые принимает морское командование. Моряки встревожены тем обстоятельством, что "Нимиц" в ближайшее время должен выйти на задание в Тихий океан.



Если на борту остаются возбудители коронавируса, ситуация для экипажа и корабля может сложиться крайне плачевно. Однако, резюмирует Navy Times, пока что командование не намерено отказываться от отправки корабля в открытое море.



12 апреля авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" прибыл в порт Тулона с 50 моряками на борту, инфицированными коронавирусом, сообщил французский новостной телеканал BFM TV. Всего на борту корабля находится около 2100 человек. Все они будут помещены в 14-дневный карантин. Наиболее пострадавшие от вируса уже эвакуированы с помощью авиации.

В карантин был взят и экипаж фрегата "Шевалье Поль", сопровождавшего авианосец. На его борту также были обнаружены заразившиеся вирусом. Официальный представитель ВМС Франции Эрик Лаво заявил ИА "Франс-Пресс" (AFP), что принимаемые меры беспрецедентны. Проводимая операция по дезинфекции является очень сложной из-за своих масштабов.



Решение о возвращении корабля в Тулон было принято командованием ВМС страны после обнаружения около 40 случаев заражения членов команды коронавирусом. Военно-медицинская служба ВМС Франции направила на авианосец бригаду врачей для оценки ситуации, установления путей попадания вируса и организации усиленного медицинского наблюдения.

В последний раз "Шарль де Голль" швартовался в Бресте, на западной оконечности Бретани, 15 марта. С тех пор никто на борт авианосца не поднимался. "У нас нет объяснений", – заявили медики.



Надо отметить, что обстановка изолированности на военном корабле в открытом море открывает хорошие возможности для изучения распространения COVID-19 , поскольку для выявления цепочки заражения достаточно лишь установить нулевого пациента. По утверждениям представителей МО Франции, обстановка на "Шарле де Голле" никакого беспокойства не вызывает. Экипаж насчитывает 1760 человек. В это число входят 20 медиков, в распоряжении которых находится помещение для госпитализации на 12 коек, аппараты искусственной вентиляции легких и сканер. В носовой части корабля размещается изолированная зона, рассчитанная на 127 человек. Туда и помещены инфицированные моряки. Произведена дезинфекция трапов и поручней, совещания стали проводиться реже, сократилось число их участников, членам экипажа были розданы защитные маски.

Авианосец "Шарль де Голль" вышел со своей базы 21 января и взял курс в Средиземное море, где принимал участие в боевых действиях против исламистов, воюющих в Ираке и Сирии. Затем пересек Атлантику и принял участие в европейских военно-морских учениях, проходивших в Балтийском море. Источник - НВО

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587163140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №304

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №191

- Более 3 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП

- Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы Правительства и акима города Алматы

- Об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса рассказали в финрегуляторе

- Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале

- Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям

- В апреле для весенне-полевых работ выделено 138 тысяч тонн дизельного топлива

- О завершении периода параллельного обращения банкнот 500 тенге старого образца

