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|КирВирус - 506
08:17 18.04.2020
В Кыргызстане подтверждено 506 случаев коронавируса. Где они выявлены?
Новости 10:25, 18 апреля 2020 Просмотров: 14799
Кыргызча
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"Здоровье" (АКИpress) - В Кыргызстане на 18 апреля зарегистрировано 506 подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
Они выявлены в следующих областях и городах:
- Ошская область – 140;
- город Бишкек – 102;
- Жалал-Абадская область – 93;
- город Ош – 74;
- Нарынская область – 56;
- Чуйская область – 28;
- Иссык-Кульская область – 8;
- Баткенская область – 5.