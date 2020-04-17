КирВирус - 506

08:17 18.04.2020

В Кыргызстане подтверждено 506 случаев коронавируса. Где они выявлены?

Новости 10:25, 18 апреля 2020 Просмотров: 14799

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"Здоровье" (АКИpress) - В Кыргызстане на 18 апреля зарегистрировано 506 подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Они выявлены в следующих областях и городах:

- Ошская область – 140;

- город Бишкек – 102;

- Жалал-Абадская область – 93;

- город Ош – 74;

- Нарынская область – 56;

- Чуйская область – 28;

- Иссык-Кульская область – 8;

- Баткенская область – 5.