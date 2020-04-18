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    Казахстан   | 
КазВирус - 1591
08:20 18.04.2020

45 новых случаев КВИ выявлено в Казахстане
На сегодняшний день в стране подтвержден 1591 случай.

Фото : Минздрав РК
18 апреля 2020, 09:32

На 09:30 час. 18 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них: в Нур-Султане – 4, в Алматы – 9, в Шымкенте – 11, в Туркестанской области – 1, в Актюбинской области - 2, в Атырауской области – 4, в Жамбылской области – 4, в Западно-Казахстанской области – 6, в Павлодарской области – 2, в Карагандинской области - 2, сообщили в Минздраве РК.

На сегодняшний день в стране подтвержден 1591 случай регистрации коронавируса, из них:
в г. Нур-Султан - 350 случаев, г. Алматы - 504 случая, Карагандинской области - 89 случаев, Акмолинской области - 81 случай, Атырауской области - 76 случаев, Жамбылской области - 58 случаев, г. Шымкент - 57 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 37 случаев, Актюбинской области - 25 случаев, Северо-Казахстанской области - 29 случаев, Павлодарской области - 17 случаев, Мангистауской области - 12 случая, Кызылординской области - 143 случая, Западно-Казахстанской области - 39 случаев, Туркестанской области - 57 случаев, Костанайской области - 9 случаев.

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Источник - zakon.kz
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