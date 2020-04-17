УзбВирус - 1450. У 19 - "неизвестен способ инфицирования"

08:22 18.04.2020

Уточнено число пациентов, у которых неизвестен способ инфицирования

ГУВД Ташкента уточнило число пациентов, у которых способ инфицирования коронавирусом неизвестен. Всего таких пациентов было 42, но на утро пятницы эта цифра снизилась до 19.



В Главном управлении внутренних дел Ташкента уточнили число пациентов с коронавирусом в столице, у которых способ инфицирования был неустановлен. Днем в пятницу главный государственный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов сообщил, что таких пациентов в городе 48.

В ГУВД "Газете.uz" рассказали, что эта цифра неточная. Всего было зарегистрировано 42 пациента, способ инфицирования которых был неизвестен, но на 8:00 пятницы, 17 апреля, их было уже 19. Специальная группа, занимающаяся расследованием, установила источники инфицирования 23 человек.

"Данная работа ведется круглосуточно, ситуация меняется каждый час. К завтрашнему дню цифры должны быть уже другими", - сообщили в ГУВД.

В управлении также уточнили число пациентов в Ташкенте, у которых диагностирован коронавирус. На вечер четверга оно составляло 385, а не 355, как сообщил Бахром Алматов.



Коронавирус в Узбекистане

всего - 1 450

вылечились - 156

умерших - 4

в Мире

2 240 190 - больны

568 343 - выздоровели

153 821 - умерло