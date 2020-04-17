Начальник Актюбинского облздрава Газизов уволен за бездействие

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09:07 18.04.2020
Глава Управления здравоохранения Атырауской области уволился
В настоящее время обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет Гульнафис Танбаева.
Глава Управления здравоохранения Атырауской области покинул пост, передает zakon.kz.
Байтолла Газизов сложил свои полномочия руководителя управления здравоохранения Атырауской области по собственному желанию, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Атырауской области.
До назначения работал директором областного филиала Фонда социального медицинского страхования.
В настоящее время обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет Гульнафис Танбаева.