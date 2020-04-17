 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.04.2020
13:04  "Он сам меня часто приглашает к себе", – говорит Болат Назарбаев
12:22  КазЧинуши обиделись на Telegram-канал Uzyn Qulaq. Публикации о Президентах - фейки...
12:11  Соединенные Штаты ждет вирусная перекройка, - Юрий Сигов
11:28  Женская иммунная система лучше вооружена против коронавируса? - Анна Прижан
11:21  Пандемия как инструмент глобализма? - Л.Рябченко
10:20  Демократия – ничто, баррели – все… США помогают Эр-Рияду отслеживать диссидентов на своей территории
09:58  Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая

09:07  Начальник Актюбинского облздрава Газизов уволен за бездействие
08:22  УзбВирус - 1450. У 19 - "неизвестен способ инфицирования"
08:20  КазВирус - 1591
08:17  КирВирус - 506
02:00  Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 2, - Н.Нуртазина
01:39  Флот США ушел в самоизоляцию. Грустные Роджеры, - НВО
01:27  Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики, - The Times
01:01  Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост
00:48  Послом Украины в Узбекистан прибыл оскандалившийся в Киргизии бандер-нацик Н.Дорошенко
00:40  Китайская экономика рухнула. Стали известны последствия пандемии для Поднебесной, - "НГ"
00:30  Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает информационной безопасности Таджикистана, - С.Эмомали
00:23  Франция завалена трупами, - Le Temps
00:17  Китайский коронарасизм, - Der Spiegel
00:11  ФБР обнаружило американский след в Ухане. Вашингтон и Пекин подозревают друг друга в распространении инфекции
Пятница, 17.04.2020
21:44  В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский
21:35  В Ухане "обнаружили" еще около полутора тысяч умерших от коронавируса. Неучтенка
20:30  Бахром Ашрафханов стал послом Узбекистана в Азербайджане
20:03  Рустам Эмомали (сын) избран спикером Сената Парламента - стал вторым лицом в Таджикистане
15:17  Ждет ли Казахстан энергетический кризис? - Г.Трофимов
15:15  Госдеп виноват в пандемии COVID-19 не меньше Китая, - American Conservative
14:29  Коронавирус понижает рейтинг Запада и открывает "азиатский век", - Le Figaro
14:25  В Туркмении идут аресты "нетрадиционных" деятелей шоу-биза. Будут сажать проказников
14:05  Cotton Campaign отказала Узбекистану в его просьбе отменить бойкот хлопка
13:11  Иранский подросток Алириза обыграл в шахматы ЧМ Карлсена. Ловким движением руки...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Начальник Актюбинского облздрава Газизов уволен за бездействие
09:07 18.04.2020

Глава Управления здравоохранения Атырауской области уволился
В настоящее время обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет Гульнафис Танбаева.

Глава Управления здравоохранения Атырауской области покинул пост, передает zakon.kz.
Байтолла Газизов сложил свои полномочия руководителя управления здравоохранения Атырауской области по собственному желанию, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Атырауской области.
До назначения работал директором областного филиала Фонда социального медицинского страхования.
В настоящее время обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет Гульнафис Танбаева.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587190020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №304
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №191
- Более 3 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы Правительства и акима города Алматы
- Об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса рассказали в финрегуляторе
- Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале
- Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям
- В апреле для весенне-полевых работ выделено 138 тысяч тонн дизельного топлива
- О завершении периода параллельного обращения банкнот 500 тенге старого образца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  