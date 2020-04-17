 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.04.2020
13:04  "Он сам меня часто приглашает к себе", – говорит Болат Назарбаев
12:22  КазЧинуши обиделись на Telegram-канал Uzyn Qulaq. Публикации о Президентах - фейки...
12:11  Соединенные Штаты ждет вирусная перекройка, - Юрий Сигов
11:28  Женская иммунная система лучше вооружена против коронавируса? - Анна Прижан
11:21  Пандемия как инструмент глобализма? - Л.Рябченко
10:20  Демократия – ничто, баррели – все… США помогают Эр-Рияду отслеживать диссидентов на своей территории
09:58  Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая

09:07  Начальник Актюбинского облздрава Газизов уволен за бездействие
08:22  УзбВирус - 1450. У 19 - "неизвестен способ инфицирования"
08:20  КазВирус - 1591
08:17  КирВирус - 506
02:00  Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 2, - Н.Нуртазина
01:39  Флот США ушел в самоизоляцию. Грустные Роджеры, - НВО
01:27  Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики, - The Times
01:01  Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост
00:48  Послом Украины в Узбекистан прибыл оскандалившийся в Киргизии бандер-нацик Н.Дорошенко
00:40  Китайская экономика рухнула. Стали известны последствия пандемии для Поднебесной, - "НГ"
00:30  Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает информационной безопасности Таджикистана, - С.Эмомали
00:23  Франция завалена трупами, - Le Temps
00:17  Китайский коронарасизм, - Der Spiegel
00:11  ФБР обнаружило американский след в Ухане. Вашингтон и Пекин подозревают друг друга в распространении инфекции
Пятница, 17.04.2020
21:44  В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский
21:35  В Ухане "обнаружили" еще около полутора тысяч умерших от коронавируса. Неучтенка
20:30  Бахром Ашрафханов стал послом Узбекистана в Азербайджане
20:03  Рустам Эмомали (сын) избран спикером Сената Парламента - стал вторым лицом в Таджикистане
15:17  Ждет ли Казахстан энергетический кризис? - Г.Трофимов
15:15  Госдеп виноват в пандемии COVID-19 не меньше Китая, - American Conservative
14:29  Коронавирус понижает рейтинг Запада и открывает "азиатский век", - Le Figaro
14:25  В Туркмении идут аресты "нетрадиционных" деятелей шоу-биза. Будут сажать проказников
14:05  Cotton Campaign отказала Узбекистану в его просьбе отменить бойкот хлопка
13:11  Иранский подросток Алириза обыграл в шахматы ЧМ Карлсена. Ловким движением руки...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая
09:58 18.04.2020

Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели ограничения на перемещение людей и закрыли границы. В результате, среди прочих, пострадали фермеры, так как им нужны сезонные рабочие для сбора урожая, в основном овощей и фруктов.

Фермеры в Западной Европе нашли частичный выход из положения и стали завозить сезонную рабочую силу чартерными рейсами, в основном из Румынии и Болгарии. Так поступают, например, фермеры в Германии, их примеру последовали и в Британии.
Британские фермеры предупреждают, что без восточноевропейских гастарбайтеров урожай может попросту сгнить.

Однако сезонные рабочие, приезжающие на сбор урожая, подвергают риску себя и других.
В германской земле Баден-Вютремберг от Covid-19 скончался сезонный рабочий из Румынии.
Имя умершего не называется, но, согласно Spiegel, он работал на сборе урожая спаржи, когда у него появились симптомы заражения (кашель). Впоследствии он умер.
Судя по всему, он заразился уже в Германии.
Дополнительные рабочие руки нужны практически всем фермерам и компаниям, особенно на сборе фруктов, овощей и винограда.
Коронавирус: ситуация во Франции - худшая в Европе, безработных в США больше 20 млн
"Я думал, меня хотят превратить в зомби и съесть". Что происходит с больными Covid-19 после реанимации?
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира

Фермеры зависят от сезонных рабочих из стран Восточной Европы
Где принимают гастарбайтеров
Германия - не единственная страна, которая завозит сезонных рабочих чартерным рейсами из Румынии и Болгарии.
Первый подобный рейс - со 150 сельхозработниками из Румынии - приземлится в четверг в лондонском аэропорту Станстед.
Рабочих будут завозить самолетами как минимум до конца июня.
Среди прочих, работников из Румынии завозит сельскохозяйственная фирма G"s Fresh в графстве Кембриджшир.
Дерек Уилкинсон, управляющий компанией, говорит, что его бизнесу необходимо до трех тысяч временных рабочих для сбора урожая зеленого лука в мае, а затем - зеленого гороха и бобовых.
Фирма тесно сотрудничает с представителями системы здравоохранения - у всех румынских гастарбайтеров, вылетающих из аэропорта города Яссы, проверят температуру перед вылетом и по прилете, при необходимости прибывших поместят на карантин.

Рост интереса
Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что стране срочно нужно до 70 тыс. сезонных рабочих. Правительство Великобритании и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в закрывшихся теперь барах, кафе и ресторанах.
Интернет-поисковики сообщают о резком росте интереса к работе на полях.

По данным сайта Totaljobs, интерес возрос больше чем на 300% - всего за неделю более 50 тыс. человек интересовались информацией о подобной работе.
Indeed.co.uk сообщает, что между 18 марта и 1 апреля число запросов о работе на полях возросло на их сайте на 6000%.
Но не все так просто. Как рассказали в благотворительной организации Concordia, за последние 10 дней 36 тысяч человек проявили интерес к подобной работе, из них шесть тысяч прошли онлайн-собеседование. 900 из них была предложена работа, но лишь 112 согласились на условия контракта.
Чартерные рейсы из Румынии и Болгарии организуются частными компаниями, а не британским правительством.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587193080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №304
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №191
- Более 3 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы Правительства и акима города Алматы
- Об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса рассказали в финрегуляторе
- Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале
- Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям
- В апреле для весенне-полевых работ выделено 138 тысяч тонн дизельного топлива
- О завершении периода параллельного обращения банкнот 500 тенге старого образца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  