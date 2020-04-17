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Демократия – ничто, баррели – все… США помогают Эр-Рияду отслеживать диссидентов на своей территории
10:20 18.04.2020

Святослав Князев
17.04.2020

Британская Guardian получила в свое распоряжение данные, указывающие на то, что власти Саудовской Аравии, судя по всему, активно следят за своими подданными, находящимися на территории США, опираясь на поддержку американского телекоммуникационного сектора. По данным издания, всего за четыре месяца, начиная с ноября 2019-го, в США поступили миллионы запросов от трех крупнейших саудовских компаний мобильной связи.

Запросы направлялись через глобальную систему обмена сообщениями, позволяющую операторам мобильной связи соединять пользователей по всему миру. Как утверждают эксперты Guardian, когда оператор получает от иностранной компании запрос "Предоставление информации о подписчике", речь фактически идет об отслеживании. Поэтому специалистов встревожило количество запросов, поступающих в Штаты от Эр-Рияда.
Британское издание приводит слова бывшего члена Совбеза США Эндрю Миллера, предполагающего, что происходящее может быть частью modus operandi ("образа действий") королевства. "Под колпаком" в этом случае оказываются как саудовские диссиденты, так и все, кому официальный Эр-Рияд почему-то не до конца доверяет.

В последнее время операторы Saudi Telecom, Mobily и Zain отправляли в США в среднем по 2,3 млн. запросов в месяц. Это теоретически позволяло отслеживать маршруты саудовских подданных на территории Соединенных Штатов с точностью до нескольких сот метров.

При этом следует отметить, что существующие в Саудовской Аравии обычаи и действующие в королевстве законы, мягко говоря, далеки от признанных в западных странах либеральных идеалов. И на ценностном уровне Вашингтон должен был бы, по идее, всеми силами защищать местных диссидентов и борцов за гражданские права, однако этого, как мы видим, не происходит.
Как тут не вспомнить ситуацию 2013 года, когда власти, общественники и СМИ США жестоко критиковали совершенно нейтральный российский закон о введении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но при этом игнорировали тот факт, что в Саудовской Аравии представителей ЛГБТ-сообщества приговаривают к избиению плетьми или смертной казни путем обезглавливания?
Кстати, осенью 2013-го, как раз на фоне кампании по травле России в американских СМИ, государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Керри посетил Саудовскую Аравию и на весь мир в очередной раз заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд являются стратегическими партнерами. По информации СМИ, руководители внешнеполитических ведомств США и Саудовской Аравии тогда активно обсуждали ситуацию в Сирии и отношения с Ираном, а вот на правах меньшинств почему-то предпочли не останавливаться.

Двойные стандарты в вопросе ценностей убедительно демонстрируют, что официальному Вашингтону в реальности до этих самых ценностей нет никакого дела. Разговоры о правах человека для властей Соединенных Штатов – не более чем применяемое в весьма выборочном порядке орудие.

И проблемы в этой сфере "возникают" лишь в тех государствах, которые отказываются проводить свою внешнюю и экономическую политику согласно пожеланиям, исходящим из Белого дома и Госдепа США. Зато дружба с Вашингтоном и координация с ним в вопросах организации торговли нефтью автоматически добавляет в этой игре плюс 100 баллов к уровню демократии, перекрывая такие "мелочи", как казни на площадях и полное отсутствие выборов как политического института.

Источник - stoletie.ru
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