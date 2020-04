Пандемия как инструмент глобализма? - Л.Рябченко

11:21 18.04.2020 Для того, чтобы разом изменить жизнь планеты, понадобился особый камертон



ВОЗ по своему функционалу – всего лишь "департамент здравоохранения" международной общественной организации под названием ООН, но полномочия у нее безграничные. Если в прежние времена она могла только что-то рекомендовать, то поправка в собственный Устав от 2005 г. позволяет ей в чрезвычайных ситуациях издавать уже "приказы", обязательные к исполнению всеми странами.



В 2005 г. ею были также внесены ключевые изменения в определение пандемии – отменены прежние критерии (процент смертности среди инфицированных), введены Международные медико-санитарные правила (ММСП) и шкала из шести фаз возникновения и развития эпидемий.

В 2009 году ВОЗ объявила пандемией свиной грипп (А/H1N1), но тревога оказалась ложной, приобретенные государствами вакцины не пригодились, после скандала от шкал отказались, и теперь пандемией объявляют просто "ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).



Основанием для этого теперь служит не сама опасность, а всего лишь риск ее возникновения; решение принимается единолично Чрезвычайным комитетом ММСП; критериев для введения режима пандемии больше нет.

На момент объявления Пандемии-2020 во всем мире насчитывалось всего лишь 16000 заразившихся и 4600 умерших, а официальное заявление ничего не объясняло: "ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что # COVID19 можно охарактеризовать как пандемию".



При этом в Европе уровень смертности от заражения составлял менее 0,4% , за исключением Италии, где пик смертности условно (с поправкой на неоднозначность подсчетов) составил 6%; но и это в два раза меньше ранее требовавшейся для объявления пандемии отметки в 12%.



"Мир, который мы знаем, перестанет существовать"



30 марта, на пике коронавирусной истерии, международные СМИ представили миру человека, "который хочет остановить пандемию" – Ларри Бриллианта (Larry Brilliant), о чем он еще в далеком 2006 г. рассказал на конференции TED.

Конференции TED (от англ. technology, entertainment, design) с 1984 г. ежегодно проводятся в США "американским частным некоммерческим фондом". Официальная миссия TED – "распространение уникальных идей" ("ideas worth spreading"); спикеры – известные всему миру статусные персоны; стоимость билета для слушателей достигает 10 тысяч долларов, а за "желание изменить мир" (wish to change the world) победителю присуждается единственная премия в миллион долларов.

TED по своей сути является фокус-группой для обкатки глобалистских проектов и площадкой для трансляции новых ценностных установок. Так, например, в 2012 г. там состоялся широко известный скандальный доклад Билла Гейтса о сокращении населения посредством вакцин, а в 2018 г. доклад Мирьям Гейне из Вюрцбургского университета о легализации педофилии.



Доклад Ларри Бриллианта в 2006 г. тоже был революционным: он показал ролик-симулятор несостоявшейся пандемии атипичной пневмонии, описал, как именно будет выглядеть следующая пандемия и припугнул, что "болезнь начнет распространяться от страны к стране так быстро, что никто не сможет понять, что их убивает; и менее чем за три недели инфекция распространится повсюду в мире".

Он призвал создать "Интернациональную систему абсолютного раннего диагностирования болезней" на базе существующей "Глобальной информационной сети общественного здравоохранения" (ГИСОЗ). Ее работники, пользуясь китайскими поисковиками (потому что "у опасных вирусов нет задачи появляться среди англо-, испано-, франкоговорящего населения"), с помощью мониторинга сотен тысяч сайтов на семи языках, "обнаружили зачатки пандемии атипичной пневмонии, сообщили в ВОЗ, которая ликвидировала ее".

Но для создания новой системы потребуется увеличить число просматриваемых сайтов до 20 миллионов, а число языков – до 70, создать функцию подтверждения исходящих сообщений, используя CМC и мессенджеры, спутниковое наблюдение, визуализацию с отличной графикой.

И тогда появится "система раннего предупреждения, свободно доступная каждому в мире на его родном языке, прозрачная, негосударственная, не принадлежащая определенной стране или компании, расположенная на нейтральной территории, с резервными копиями в разных часовых поясах и на разных континентах".

Ларри даже придал своему детищу "ценностные" основания, призвав "сделать ГИСОЗ частью нашей культуры и общества и нравственной силой мира", т.е. создать глобальную систему интернет-слежки за населением, "большого брата" и сделать его новой моральной нормой.

Он поведал, что "ВОЗ разделил развитие пандемии на этапы, и мы сейчас находимся на третьем этапе пандемической угрозы, а когда ВОЗ подтвердит, что мы перешли на 4-й этап, мир, который мы знаем, перестанет существовать".

Его описание постпандемийного будущего стоит привести дословно: "Если пандемия наступит, заразится миллиард людей. Как минимум 165 миллионов людей умрут. В мире наступит спад и депрессия, потому что наша система поставки точно-в-срок и тугая лента глобализации порвется, и это будет стоить нашей экономике от 1 до 3 триллионов долларов, и каждый ощутит это жестче, чем смерть примерно 100 миллионов людей, потому невообразимо большое количество людей потеряют свою работу, и медицинские льготы, и что последствия будут просто невообразимыми".

Он посетовал, что "все усложняется тем, что путешествовать становится легче. Не будет самолетов в воздухе. Поднимете ли вы в воздух самолет, на котором 250 незнакомых вам людей, кашляющих и чихающих, когда вы осознаете, что некоторые из них являются носителями болезни, которая может вас убить, против которой не существует вакцины или антивируса?".



Итак, согласно плану Ларри Бриллианта, составленному в 2006 году, пандемия должна вызвать крах экономики и здравоохранения, самоизоляцию государств, обнищание масс, запрет на мобильность и уничтожение сферы авиаперевозок. Прошло 14 лет и его план претворяется в жизнь.



Жизнь после пандемии



Пролить больше света на столь точные предсказания позволяет еще один документ под названием "Сценарии будущего технологии и международного развития" (Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. May 2010).

Он содержит четыре прогноза Питера Шварца, основателя и председателя Глобальной бизнес-сети, использующего разработки корпорации RAND – Lock Step, Clever Together, Hack Attack, Smart Scramble, выбор которых, по мнению авторов, цивилизация делает, в зависимости от того, какую роль она отведет в своей жизни технологиям.



Ситуация с нынешней условной "пандемией" очень точно укладывается в сценарий Lock Step, описанный, как "мир более жесткого государственного контроля сверху вниз и более авторитарного руководства, с ограниченными инновациями и растущим отпором граждан".



Стартом этого сценария тоже должна стать пандемия неизвестного вируса, затем возникнет паника людей, массовый ажиотаж в аптеках и магазинах, скупка продуктов и медицинских масок, банкротство авиаперевозчиков, гибель международного туризма.

Далее США откажутся от карантина и не станут запрещать перелеты, что приведет к усилению эпидемии, но Китай и некоторые другие страны, напротив, быстро введут обязательный карантин, мгновенно закроют все границы, вменят населению обязательное ношение масок, станут проверять температуру тела на въездах в вокзалы и супермаркеты.

Итогом пандемии станет ограничение перемещений граждан, постоянное ношение масок, обязательная термометрия, уничтожение международной мобильности людей и товаров, разрушение экономики, создание системы тотального контроля над перемещениями граждан, состоянием их здоровья и финансов, усиление власти национальных правительств.



После окончания пандемии ограничения и контроль не отменят, мир станет более управляемым, что поначалу будет охотно принято перепуганным населением, обменявшим свои права и приватность на гарантии безопасности и стабильности.



Государства расширят сферы контроля жизни, введут биометрические идентификаторы, жестко отрегулируют жизненно важные отрасли, повысят порядок и экономический рост, но заблокируют предпринимательскую деятельность.

Развитые страны и компании-монополисты увеличат долю исследований и разработок, строго охраняя связанную с ними интеллектуальную собственность. Россия и Индия введут строгие внутренние стандарты для контроля и сертификации ИТ-инноваций, а США и ЕС совершат рывок в развитии и распространении технологий во всем мире.

Среди запланированных новаций постпандемического общества – сканеры функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) в аэропортах и общественных местах для обнаружения ненормального поведения (антиобщественного намерения); создание новой, "умной" упаковки для продуктов питания и напитков с учетом пандемических угроз; скрининг здоровья как обязательное условие для выхода из больницы или тюрьмы; технологии дистанционного присутствия для групп населения, чьи поездки ограничены; собственные независимые региональные ИТ-сети национальных государств, имитирующие брандмауэры Китая с разной степенью контроля правительств.

Но со временем строгость множества жестких правил станет вызывать неудобство и недовольство даже у сторонников стабильности и предсказуемости, что вызовет в странах бунты против правительств и установленных ими национальных границ.



Как видим, сценарии идентичны: вирус – как угроза, страх – как мотиватор, тотальный контроль – как ложно понимаемое благо. Итог – неограниченная власть планетарного масштаба для тех, кто в сценариях стыдливо именуют себя филантропами, но являются главными режиссерами.



В январе 2020 г. Генсек ООН назвал "четыре угрожающих миру всадника Апокалипсиса" – "высочайшую геостратегическую напряженность, климатический кризис, растущее глобальное недоверие, темную сторону цифрового мира" – и четыре шварцевских сценария из проекта фонда Рокфеллера идеально вписались в них.



Право на номер вместо имени



Главная роль в сценариях отводится технологиям – в 2017 г. крупнейшими транснациональными структурами (Accenture, ГАВИ, Фонд Рокфеллеров, ООН, Microsoft, Mercy Corps, Kiva, ICC, FHI360, CITRIS Policy Lab, Copperfield Advisory, Chapman and Cutler LLP и др.) был создан "Альянс ID2020". Он реализует в рамках "Целей устойчивого развития" 2030" ООН глобальный проект "ID2020".

Цель проекта – наделить каждого человека на планете цифровым идентификатором (ID), и руководство Альянса намерено "действовать стремительно" и охватить максимально большое количество людей.

В "Манифесте" Альянса говорится, что идентификация является "фундаментальным и универсальным правом человека", а потребность в ней названа главной проблемой 1 млрд.человек. Получение ID (присвоение человеку числа вместо имени) представляется авторами как базовое, неотъемлемое право личности, т.е. создается новая "ценность", квази-сакральность, позволяющая выводить понятие из-под критики и стигматизировать оппонентов.



Единая планетарная система должна объединить и оцифровать персональные данные жителей всей планеты и присвоить каждому из них "свой уникальный пожизненный номер".



В ID должны войти все сведения о человеке: паспорт, образование, адрес, место работы, финансы, здоровье, биометрия, которые будут храниться в распределенной базе данных при помощи технологии блокчейн.

В пилотном режиме "Проект ID2020" уже успешно отработали с бездомными города Остин и с беженцами из Мьянмы в Таиланде.

ID – это номер человека, отменяющий его имя, данное при рождении. На Нюрнбергском процессе по итогам Второй мировой войны присвоение человеку номера признали преступлением против человечности, не имеющим срока давности.

На ежегодном саммите "Альянса ID2020" в Нью-Йорке в сентябре 2019 г. при запуске совместного проекта с правительством Бангладеш было озвучено еще одно важное предназначение ID – контроль над обязательной вакцинацией каждого человека, которой занимается ГАВИ.



Неизбежность тотальной вакцинации



Основателем ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) является "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" в партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и производителями вакцин; его цель – обязательная вакцинация каждого новорожденного ребенка в развивающемся мире.

Индустрия вакцин неоднократно была поймана за руку на сокрытии опасных последствий прививок, связанных с их составляющими и токсичными консервантами – таких, как аутизм, поражения кишечника, нервно-мышечные деформации, онкология и стерилизация.

Фонд Рокфеллера совместно с ВОЗ занимались в 1972 г. вакцинацией против столбняка в Никарагуа, Мексике и на Филиппинах, и как потом выяснилось, входивший в вакцину хорионический гонадотропин человека или hCG в сочетании со столбнячным токсином вызывает прерывание беременности. Также нельзя забывать общеизвестный факт, что основой всех вакцин являются абортивные материалы, т.е. клетки убитых нерожденных младенцев.

В январе 2010 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его Фонд выделит $10 млрд (около € 7,5 млрд) на разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся странах.



В том же году на закрытой конференции TED в речи "Обновляясь к нулю!" (о чем стало известно СМИ) Гейтс проговорился, что намерен с помощью новых вакцин, здравоохранения и услуг в области репродуктивного здоровья уменьшить население мира на 10-15%.



В 2017 году в СМИ появлялись материалы о том, что "Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире".

В октябре 2019 г. в Медицинском центре Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд (в котором провели первую в мире операцию по смене пола) он продемонстрировал симулятор пандемии. При этом сопроводив словами, что некий "новый грипп" подобный возбудителю "испанки" 1918 г., начинается с востока Китая, "убьет 65 млн человек, поэтому правительства мира должны заранее готовиться к этому так же серьезно, как к войне". А вскоре COVID-19 впервые появился в Ухани.

Считается, что Билл Гейтс оставил свою главенствующую роль в компьютерной индустрии и переключился на "борьбу с эпидемиями", но становится все более очевидным, что на данном этапе он всего лишь обеспечивает конвергенцию двух ключевых механизмов контроля общества.

Вероятно, теперь он станет сокращать население с помощью давно подготовленного "противоядия от вирусов", введение которого станет, по требованию ВОЗ, обязательным для каждого человека, реализовываться в национальных государствах это будет, пусть даже и насильственно, но "исключительно в интересах всеобщего благополучия".

В январе 2020 года на дискуссии об эпидемиях, организованной Массачусетским медицинским обществом и Медицинским журналом Новой Англии, Билл Гейтс рассказал, что время от времени где-то возникает новая смертельная болезнь, после чего она начинает стремительное движение по всему земному шару. Опасность нарастает из-за того, что патогенные микроорганизмы все быстрее мутируют, разработкой же инфекций занимаются военные, и возникают утечки вируса из лаборатории, а биотеррористы готовы к атакам. Также плохо, что люди очень любят путешествовать на самолетах, прыгая с континента на континент в течение нескольких часов.

Как видим, ключевые позиции снова те же.



Нынешняя "пандемия коронавируса" – не первая попытка поставить человечество под контроль: 11 лет назад несостоявшаяся "всеобщая новая большая чума" – эпидемия "свиного гриппа" в Мексике (A/H1N1, самый умеренный вариант гриппа за всю историю) была лишь "пристрелкой", позволившей авторам увидеть все пробелы сценария и успешно поработать над ошибками.



Тогда развитые страны в итоге просто подарили ВОЗ никому ненужные вакцины (Франция – 91 из 94 млн. закупленных доз, Великобритания – 55 из 60 млн., а также Германия и Норвегия). Другими словами, государства оплатили производство опасных вакцин, а ВОЗ на правах филантропа "безвозмездно" передала их бедным странам, несмотря на то, что наибольшую угрозу в бедных странах сейчас представляют сердечно-сосудистые заболевания, а не вирусы.

Но вакцинация – это еще и механизм для готовящегося на глобальном уровне чипирования населения, и Билл Гейтс уже поспешил оправдаться в СМИ, что вводимый в человека наномикрочип будет "всего лишь позволять ответить на вопросы, проходил ли данный человек тестирование на предмет вируса, и была ли ему введена вакцина".



Новая архитектура мира



Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос заявил, что мир должен двигаться в направлении цифровых денег, потому что физические бумажные и монетные деньги могут распространять болезни, особенно такие эндемические, как коронавирус.

Для хранения цифровых денег достаточно цифровой платформы, а для управления цифровым кошельком – удаленного доступа к содержимому чипа, на котором будет записана вся личная информация человека (ID), включая данные о его прививках и финансах.



Превращение человека в цифровую личность сделает его крайне уязвимым, максимально зависящим от хозяев мира – держателей цифровых ресурсов, и он будет готов обменять свою независимость на гарантии безопасности.



Кстати, один из четырех вышеописанных сценариев Шварца предусматривает возрождение феодализма как результат падения потенциала государства, а авторы глобального проекта "Цифровая экономика" еще с 2017 года буднично говорят о цифровом феодализме как о сопутствующем факторе его реализации.

26 марта 2020 г. состоялся виртуальный (впервые) экстренный саммит G20, который был посвящен борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и ее влиянию на мировую экономику.

В его преддверии бывший британский премьер-министр, специальный посланник ООН по вопросам глобального образования Джеймс Гордон Браун призвал "для преодоления двойного медико-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19" официально оформить "глобальный чрезвычайный орган" с громадными полномочиями – мировое правительство – и включить в него ООН, а также пополнить для этой цели счета Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Ранее Браун уже выступал с аналогичным призывом в ситуации экономического кризиса 2008 г., а ВОЗ, от имени которой он выступает, и без того уже именуют частью мирового правительства.



Главная задача глобальной элиты, которую в данном случае представляет Браун, очевидна – погружение мира в ужас и панику перед угрозой непобедимой эпидемии, нагнетание психоза и создание ситуации, когда люди сами потребуют "старшего брата".



К тому же борьба с пандемией сулит неплохие дивиденды: страны G20 договорились для преодоления ее последствий вложить в экономику 5 трлн долларов.

Выступая на саммите, генсек ООН Антониу Гутерриш продолжил эту линию, заявив, что для победы с коронавирусом, лидеры стран "двадцатки" должны разработать совместный план "военного времени": подавление распространения вируса, минимализация экономических последствий и построение в будущем более устойчивой глобальной экономической системы.



На фоне мистики и сакральности



Эпидемия в Италии не сходила с новостных полос всемирных СМИ – "переполненные морги, не справляющиеся с нагрузкой крематории, непрерывно звонящие по погибшим церковные колокола, военные грузовики, куда-то увозящие по замершим от ужаса улицам Бергамо 65 гробов с телами для кремации" – сеяли панику и ужас в сознании людей.

Провозглашенный ВОЗ режим пандемии и введение карантина в национальных государствах усугубили информационное давление на людей: в ограниченном пространстве жилищ основным источником знаний и эмоций становятся ТВ и интернет, а массовое сознание отключает логику, как рудимент.



По "странному" совпадению, в конце 2019 года в эфиры вышел сериал "Мессия", в котором демонстрируется приход в наш мир Антихриста. А социальные сети наполнили приметы "последних времен", которые "уже открылись, подтвердились, проявились".



Все эти детали тоже гипнотизируют общество и лишают сил – что толку сопротивляться, если все давно предсказано и просто начинает сбываться?

Шок – прекрасное средство для утраты самоконтроля. Принятие очевидно "противозаконных" законов – убедительное основание для отказа человека от сопротивления абсурду.

Внезапно свалившийся на человечество карантин во всех национальных государствах имеет единую природу и единый сценарий: закрытие границ, маски-перчатки, ограничение передвижений, одномоментное уничтожение среднего и мелкого бизнеса, моментальный слом образования, тотальное разрушение экономики.

Примерно то же самое, только без принудительного ношения масок и общенационального домашнего ареста, Россия уже проходила в период пресловутой "перестройки".

Авторство сценариев и их цели ясны, только масштаб поменялся: прежде слаба была одна Россия – сегодня вместе с ней вся цивилизация.

Множественные шоки, которые сегодня испытывает общество в любой точке земного шара, в какой-то момент, по законам физиологии, должны привести его к превышению порога чувствительности и лишению способности сопротивляться. И тогда оно, успокаивая себя извечным "худой мир лучше доброй войны", будет готово на все навязываемые условия, лишь бы этот кошмар наконец-то прекратился,

И, как в современном постпандемичном Китае, общество согласится на цветную маркировку обязательных отныне личных QR-кодов (красный, желтый, зеленый – в зависимости от зараженности); безропотно станет сканироваться при входе в торговый центр на предмет "антиобщественного намерения"; сдаст в общую базу данных свои "пальчики" и прочую биометрию; смирится с тем, что не сможет больше летать и ездить за пределы страны – ведь "общая безопасность дороже"; тотально провакцинируется и станет гнать от себя, как чумных, тех, кто этого не сделает (хотя любому ясно, что опасен как раз провакцинированный, как носитель полуживых бактерий); полностью перейдет на цифровое образование и телемедицину – "ведь вирус постоянно мутирует, защититься от него невозможно и нужно думать о безопасности всех".



А потом, когда запертые в своих границах страны, каждая на своей территории, жестко и последовательно отстроят в рамках спущенных инструкций максимально зарегулированный цифровой мир, произойдет последняя, общемировая "оранжевая революция", которая отменит национальные суверенитеты и создаст "единое свободное планетарное государство с мудрым и милостивым правителем".

Впрочем, об этом сказано не только в глобалистских сценариях.

Сегодня все человечество, пожалуй, уже почти убедили, что оно, по умолчанию, само во всем виновато, и теперь должно искупать свою вину безоговорочным подчинением. И начнется процесс подчинения с перехода на доставку продуктов, лекарств и еды исключительно по интернету, покупку в сети новых видеоигр, кинофильмов и онлайн-курсов, перепрофилирования всех ателье на пошив медицинских масок и их гослицензирования (если маски теперь госмонополия, то они с нами навсегда?).

Под шум страшилок об "ужасном коронавирусе" глобальный капитал снова стремительно обогащается и вводит тотальный цифровой контроль за всеми.



Рябиченко Людмила Аркадьевна – председатель Межрегионального общественного движения "Семья, любовь, Отечество".

16 апр. 2020 Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587198060

