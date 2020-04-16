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Женская иммунная система лучше вооружена против коронавируса? - Анна Прижан
11:28 18.04.2020

16 апреля 2020 г.
Анна Прижан | Le Figaro

"(...) Перед COVID-19 мужчины и женщины не равны. Данные по всему миру показывают, что тяжелые формы этого заболевания больше поражают мужчин. Во Франции они составляют 73% людей, поступивших в реанимацию. Согласно французскому исследованию, опубликованному 10 апреля в журнале Obesity, принадлежность к мужскому полу может удвоить такой риск. Подобные различия уже наблюдались во время предыдущих эпидемий, связанных с коронавирусами, таких как Sars-CoV-1 в 2003 году. Чем это объясняется?" - задумывается Le Figaro.
"Причины, несомненно, разные. Могут сыграть свою роль различия в поведении и образе жизни между представителями двух полов. Кроме того, некоторые исследователи упоминают о следе биологического влияния половых органов", - говорится в статье.
"Мы знаем, что у женщин развивается лучший иммунный ответ, чем у мужчин, особенно когда они сталкиваются с РНК-вирусами. Такое преимущество связано с гормонами и генетическими факторами, которые несет Х-хромосома", - утверждает профессор Пьер Делобель, руководитель отделения инфекционных и тропических болезней в Университетской больнице Тулузы.

"Гипотеза о гормональном влиянии была протестирована в 2017 году на мышах, подвергшихся воздействию Sars-CoV-1, - указывает издание. "У самцов мышей было больше риска умереть от более серьезного воспаления легких, чем у самок. Но когда у самок удаляли яичники, то есть источник половых гормонов, таких как эстрогены, их смертность становилась аналогичной смертности самцов. Введение препарата, который блокирует рецептор эстрогена (используется для лечения рака молочной железы), увеличило смертность у самок более чем на 80%. Следовательно, защитное действие оказывает именно эстроген", - поясняет доктор Жан-Шарль Гери, руководитель исследовательской группы Национального института здравоохранения и медицинских исследований в Тулузе, занимающейся гендерными различиями в иммунитете
"(...) По-видимому, при коронавирусной инфекции врожденный иммунный ответ представляет собой преимущество, поскольку он быстро сдерживает репликацию вирусов", - считает профессор Пьер Делобель.
"В дополнение к гормональному влиянию, женской иммунной системе также благоприятствуют генетические факторы, связанные с Х-хромосомами. "Ген TLR7, присутствующий в Х-хромосоме, является рецептором, который играет решающую роль в антивирусном ответе. У мышей дефицит этого гена приведет к недостаточности выработки антител. Между тем, у женщин ген TLR7 входит в число тех 15% генов, которые ускользают от механизмов инактивации X-хромосомы", - объясняет доктор Жан-Шарль Гери. Проще говоря, производство антител у женщин не будет затрудняться. И то, что оказывается недостатком при аутоиммунных заболеваниях, перед лицом некоторых вирусов превращается в преимущество", -отмечает автор статьи.
"Этим также объясняется то, почему у женщин эффективный иммунитет против гриппа вырабатывается с помощью половины дозы вакцины по сравнению с мужчинами", - комментирует издание.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587198480
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