Соединенные Штаты ждет вирусная перекройка, - Юрий Сигов

12:11 18.04.2020

Теоретически Америка после пандемии должна стать другой



О ситуации с пандемией в стране Дональд Трамп практически ежедневно рассказывает на брифингах. Фото со страницы Белого дома в Flickr

Походные палатки с койками установлены прямо посреди теннисных кортов в нью-йоркском районе Квинс, где в конце лета обычно проходят матчи Открытого чемпионата США. Развернуты они и в Центральном парке Нью-Йорка – месте, где еще совсем недавно по зеленым лужайкам безмятежный народ бегал трусцой и выгуливал собачек. Почему? Да просто каждые три минуты в крупнейшем городе Америки нынче умирает от таинственного вируса человек, а в день эта цифра иногда превышает целую тысячу.



Соответственно, как это всегда бывает в кризисные времена, народ рванул по магазинам. Только в России люди со страху скупали гречку и перловку, а американцы – оружие, потому как скоро могли начаться грабежи в поисках продуктов питания и бунты бездокументных, которым никакие пособия и льготы от правительства США не положены (все граждане страны и владельцы "грин-карты" получат по 1,2 тыс. долл. плюс по 500 долл. на ребенка из государственного кармана).



Но все это лишь внешняя сторона внезапно постигшей Америку (как и весь остальной мир) болезни, от которой пока нет надежной защиты, но которую так или иначе человеческий разум, хочется верить, все же сумеет победить. А вот что будет с самой Америкой дальше? Вылечится ли она не столько от нынешнего таинственного вируса, сколько от многих других, куда более тяжелых и не менее опасных болезней, которые в обычной жизни считаются чуть ли не "обязательной нормой"?

Ведь Америка – это гремучая смесь кошмарно бедных и невероятно богатых, добившихся признания и успеха иммигрантов и миллионов бездокументных, являющихся людьми "второго сорта". Политиков, ратующих за процветание страны с "самой справедливой социальной несправедливостью", и военных, которые в 88 странах на почти 900 военных базах обеспечивают богоизбранность и вседозволенность Америки.



Так как насчет общего, а не частновирусного излечения Америки? Начну с имеющей к нему самое прямое отношение – с медицины. Она в США в принципе на высоком уровне. Мне самому сделали в Вашингтоне сложную сердечно-сосудистую операцию стоимостью 170 тыс. долл. Но со страховкой и потому, что меня вылечили в госпитале по месту проживания, а не в другом штате, обошлась она в… 662 долл. Но вся нынешняя вирусная вакханалия в Америке сейчас – это вовсе не проблема уровня развития медицины, а вопрос исключительно денег.

Именно поэтому американское правительство при наступлении кризиса закупает практически все необходимое за границей (в том числе в Китае и России), не имея в достаточном количестве своего. Почему? Да потому что здравоохранение в США при всем его высоком уровне заточено исключительно на получение прибыли. Более того – оно вовсе даже не всеобщее, около 30% американцев и почти 100% бездокументных не имеют вообще никаких медстраховок. И пока медицинское обслуживание будет банальным бизнесом, а не социальной компонентой работы государства – что с вирусом, что без него, – подобные кошмары Америке грозят постоянно.



Теперь о том, есть ли у Америки в мире союзники (особенно в Европе). И если есть, то почему ей помогают в вирусном кризисе "заклятые враги" типа РФ и Китая, а вовсе не те, кто со всех трибун клянется в верности американским идеалам, санкциям и прочим проявлениям угроз "подлинной демократии"? Наверное, все-таки это вовсе не союзники, а скорее послушные вассалы, которые при первом же аврале попрячутся в свои национальные норы и будут оттуда наблюдать, как "не-союзники Америки" попытаются ее вылечить (как в прямом, так и в переносном смысле).

Отсюда и "карантинный период" переосмысления руководящей и направляющей роли США в мире может затянуться. Их руководство по-прежнему считает, что всем окружающим миром правит именно Америка. А если оставить должность "мирового санитара" вакантной, то ее тут же на себя примерит либо ревизионистский Китай, либо "агрессивная Россия". Допустить этого нельзя, а посему вряд ли таинственный вирус, названный Дональдом Трампом китайским, изменит американское ощущение верховенства над всем и всеми.



Кстати, со всей этой вирусной истерией произошла и еще одна немаловажная для Америки метаморфоза. Со времен Гражданской войны XIX века все катаклизмы, войны, пандемии и прочее воспринимались как рядовыми американцами, так и руководством страны как нечто "случившееся где-то там".



При этом даже трагедия 11 сентября хотя и стала сильнейшим шоком для страны, но из нее Америка не особо извлекла уроки. А ведь и нынешняя вирусная беда, и многое другое продемонстрировали повышенную уязвимость США от окружающего мира во всех отношениях.

Отсюда и крайне спорный вопрос о поствирусном сохранении мирового господства США. Да, доллары Америка исправно по-прежнему печатает и рассылает по миру, чем миллиарды людей, имеющие эти "зеленые, ровно нарезанные кусочки бумаги", по сути, поддерживают материальное благополучие Соединенных Штатов.

Вот к пирсам Лос-Анджелеса и Нью-Йорка пришвартовались военные корабли – плавучие госпитали для лечения вирусной заразы. А ведь корабли – часть той самой боевой мощи Америки, которой она столь любит по поводу и без такового кичиться. Хотя с кем Соединенным Штатам со всей этой горой оружия, авианосцев и бомбардировщиков воевать? Реально, а не на макетах командиров, вот уже почти 20 лет якобы борющихся с неуловимым "международным терроризмом"? С Россией? С Китаем?

Но тогда что делать с НАТО – причем на самую ближайшую перспективу? Именно Америке, а не Латвии с Албанией? Продолжать рассказывать сказки о неизбежной угрозе со стороны Китая и РФ, ротировать бессмысленные воинские контингенты стран-членов, которые развернуть пару-тройку военных госпиталей в условиях, "приближенных к боевым", не в состоянии? А может быть, НАТО помогло Америке своими масками, вентиляторами с респираторами, военными спецами от медицины? Каждый спасается как может в одиночку.



Как бы история с вирусом ни закончилась, по-прежнему неясно, а что Америке делать не с Россией, которая никогда и ничем ей не угрожала и которая всеми силами стремится все, что только можно, от "заморской супердержавы" перенять, а с "уже поднявшимся с колен" Китаем? Да и вообще: в чем заключаются реальные угрозы Соединенным Штатам, если они вообще кроме таинственного вируса существуют? Кто это на будущее станет определять и решать? Как и раньше, Совет национальной безопасности? Или лично президент страны?



Тогда почему же в Америке позорно проворонили эпидемию, при которой в Нью-Йорке уже скончалось больше народа, чем при террористической атаке на башни-близнецы в 2001 году? Вот "русское вмешательство" в выборы 2016 года там мгновенно обнаружили, украинского президента вмиг раскусили на предмет лжи и напраслины в телефонном разговоре с Белым домом. А там, где опасность была не мнимой, а настоящей, – полный провал и паралич власти.

Кстати, о самой форме власти в Америке. В США в ноябре должны состояться очередные президентские выборы. Но сейчас, могу это сказать по личным впечатлениям и многочисленным контактам с американцами не только в Вашингтоне, но и в глубинке, людям по большому счету "до фонаря", кто станет новым президентом страны. Да и пройдут ли такие выборы вовсе. Ведь пока сохраняется полнейшая неясность с тем, как долго вся эта вирусная катавасия будет продолжаться. Так как все прогнозы, сделанные Трампом и его советниками-медиками, уже неоднократно опровергнуты вирусными реалиями.

Да и какая разница, похоже, кто будет следующим президентом США? Один очень пожилой человек или другой, не менее возрастной? Да и состоятся ли сами выборы? Ведь никто до сих пор не знает, как долго пандемия продлится. Посему вполне может случиться, что выборы придется либо переносить на неопределенное время, либо вовсе отменять. А тех, кто сейчас от Демократической партии планирует сразиться с нынешним хозяином Белого дома, как представителей "группы риска" всегда можно посадить под домашний карантин – тем более если до этого объявить в стране чрезвычайное положение.

Вылечиться от заразных бацилл в конечном итоге Америке рано или поздно удастся. Куда тяжелее и сложнее будет излечиться ей от всего остального.

Вашингтон



Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.

12.04.2020