КазЧинуши обиделись на Telegram-канал Uzyn Qulaq. Публикации о Президентах - фейки...

12:22 18.04.2020

Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале

Канал регулярно публикует откровенную дезинформацию и циничные инсинуации в отношении Елбасы и президента, подчеркнул Ерлан Карин



НУР-СУЛТАН, 16 апр – Sputnik



Полиция должна начать проверку и раскрыть авторов анонимного Telegram-канала Uzyn Qulaq, считает советник президента Ерлан Карин.

Публикации о главе государства Касым-Жомарте Токаеве и первом президенте Нурсултане Назарбаеве – фейки и организованная информационная диверсия, заявил Карин.

Заказчики, по его мнению, хотят развязать информационную войну и столкнуть элиту друг с другом.

"Мы считаем, что правоохранительные органы должны внимательно изучить деятельность данного анонимного канала и дать правовую оценку с принятием соответствующих мер в рамках действующего законодательства", - написал Карин.

Данный канал регулярно публикует "откровенную дезинформацию и циничные инсинуации" в отношении Елбасы и президента, высших должностных лиц государства, представителей бизнеса, продолжил он.

"Заказчики и исполнители этого ресурса особо даже и не заморачиваются в подаче собственных фейк-новостей, следуя главному правилу дезинформации – чем более ужасающая новость, тем якобы она звучит правдивей", - написал Карин.

Все это делается намеренно, чтобы "развязать информационную войну, столкнуть элиту, стравить всех друг против друга, тем самым расшатать ситуацию", продолжил он.

"Неслучайно они активизировались именно сейчас, когда внимание власти и общества полностью сосредоточено на борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями", - считает советник президента.

Деятельность канала прямо вредит той политике, которую проводит глава страны, отметил Карин.

"Провокационные вбросы подобных ресурсов – не что иное, как организованная информационная диверсия", - подчеркнул он.

Любые попытки посеять раздор и внести раскол будут жестко пресекаться, написал Карин.

Он добавил, что к нему в последнее время часто обращаются за комментариями публикаций в таких Telegram-каналах, как Uzyn Qulaq, "Страшный жуз", "Записки Аксакала".

Под видом политических инсайдов там распространяется откровенная дезинформация, заявил он.

Для тех, кто это затеял – это опасная игра, заключил советник президента.