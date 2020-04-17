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"Он сам меня часто приглашает к себе", – говорит Болат Назарбаев
13:04 18.04.2020

"Мы женаты 50 лет": Болат Назарбаев рассказал о своей любви
Родной брат Первого Президента Болат Назарбаев дал эксклюзивное интервью и открыто рассказал о своих чувствах к супруге и об отношениях с ней

Айгерим Хайролла, nur.kz, 14 апреля

Родной брат Первого Президента Болат Назарбаев дал эксклюзивное интервью и открыто рассказал о своих чувствах к супруге и об отношениях с ней. Выяснилось, что он помнит даже тот день, когда привел молодую невесту в отчий дом, пишет NUR.KZ.
В своем интервью для канала Aina TV Болат Назарбаев рассказал о своей любви к супруге Гульжан, которую встретил в совхозе, когда работал водителем. Супруги вместе уже пятьдесят лет.
"Когда я пришел из армии, мой средний брат Сатыбалды жил в совхозе "Первое мая" близ Уштобе. Там мы вместе работали водителями.
Работая в совхозе, я встретил Гульжан. В 1974 году, четвертого декабря, я привез ее в Шамалган. Я помню тот день, будто бы это было вчера. У нас родились две дочки и один сын", - рассказал он.
По его словам, у них с супругой полное взаимопонимание и он может доверить ей абсолютно все.
"Одного взгляда достаточно, чтобы мы поняли, каким будет разговор. Со временем жена становится для тебя как мать. Ты можешь рассказать ей обо всем, можешь быть как ребенок.
Честно признаюсь, я таких людей никогда еще не встречал. До сегодняшнего дня она ни разу не возражала мне. Она говорит, что для нее главное, чтобы я был жив и здоров", - признается Болат Назарбаев.

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"Я никогда не просил работы": Болат Назарбаев об отношениях с братом
Айгерим Хайролла, nur.kz, 15 апреля

Брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев впервые рассказал об отношениях с ним. Почетный гражданин Алматинской области сообщил, что никогда не просил у Елбасы работы и всего добивался сам, передает портал NUR.KZ.
На канале AINA TV было опубликовано интервью известной отечественной телеведущей Гульмиры Налыбай с Болатом Назарбаевым. Журналист связалась с братом Елбасы по телефону.
"В жизни были трудные моменты. Все считают, что мне помогает мой брат. Но я скажу одно и надеюсь, мои слова будут услышаны.
Я никогда не просил у него (Нурсултана Назарбаева) работы. Никогда не просил для себя какую-либо должность.
Говорят ведь, что для толкового человека достаточно иметь фамилию. Я сам всего добивался. Никогда не был обузой для своего брата", - признается он.
Болат Назарбаев также рассказал, что встает всякий раз, как ему звонит брат.
"Он для меня как родной отец. Когда мне звонит мой брат, я встаю с места и разговариваю с ним стоя. Не могу говорить с ним, развалившись на стуле. Я не считаю это страхом - это уважение.
Я могу пойти к нему, как только начинаю тосковать. И он сам меня часто приглашает к себе", – говорит Болат Назарбаев.
Ранее он рассказал о том, как встретил свою супругу Гульжан и живет с ней 50 лет в любви и согласии.

Источник - nur.kz
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