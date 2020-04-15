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Нефть посидит на карантине. Спрос на нее в 2020 году сократится на 9,3 млн б/с
15:06 18.04.2020

На фоне борьбы с распространением коронавируса спрос на нефть в апреле сократился почти на треть, по итогам года спад в среднем составит 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2019 года, прогнозирует Международное экономическое агентство (МЭА). В таких условиях объявленное в рамках сделки ОПЕК+ сокращение поставок не окажет мгновенного эффекта на рынок, но снизит пик избыточного предложения и сгладит кривую роста запасов, которые могут начать сокращаться во втором полугодии, полагают в агентстве.

Спрос на нефть в этом году сократится на рекордные 9,3 млн б/с, до 90,6 млн б/с, следует из апрельского прогноза Международного энергетического агентства. В том числе в апреле из-за введенных во множестве стран ограничений спрос оказался на 29 млн б/с ниже, чем год назад - последний раз такой уровень спроса наблюдался в 1995-м. Во втором квартале потребление нефти в среднем будет ниже на 23,1 млн б/с, ожидают в МЭА. Восстановление же спроса будет постепенным: в третьем квартале он вырастет до 95 млн б/с, в четвертом - до 97,6 млн б/с. Даже в декабре он останется на 2,7 млн б/с ниже, чем год назад.
В свою очередь, предложение нефти уже в мае может сократиться на рекордные 12 млн б/с.

К этому приведет действие новой сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с в сутки в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с далее до конца апреля 2022 года. При этом, по оценке МЭА, партнеры ОПЕК+, входящие в страны G20, включая США и Канаду, в ближайшие месяцы, вероятно, снизят добычу на 3,5 млн б/с из-за низких цен.

Тем не менее меры, объявленные ОПЕК + и странами G20, не приведут к быстрому равновесию рынка, указывают в МЭА, но, "снижая пик избыточного предложения и сглаживая кривую роста запасов, они помогают сложной системе справиться с самой тяжелой фазой этого кризиса, последствия которого для рынка нефти остаются весьма неопределенными в краткосрочной перспективе". "В июне постепенное восстановление спроса, вероятно, начнет набирать обороты, хотя спрос все равно будет на 15 млн б/с ниже, чем год назад. Не существует практически осуществимого соглашения, которое могло бы сократить предложение настолько, чтобы компенсировать такие потери спроса в краткосрочном периоде, но запасы могут начать сокращаться во втором полугодии",- говорится в докладе.
Татьяна Едовина
"Коммерсантъ" от 15.04.2020,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587211560
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