Фронтовые были. Как сын репрессированного новобранец Джанибек Сулеев уничтожил снайпера-фашиста

16:11 18.04.2020

Как сын репрессированного казахстанца без подготовки уничтожил немецкого снайпера



В годы Великой Отечественной войны каждый пятый житель Казахской ССР отправился защищать Родину. О многих из них не сняты фильмы, не написаны книги, и до настоящего времени неизвестно, где они покоятся. Но от этого их подвиги не становятся менее значимыми. TengriMIX расскажет одну из таких историй, которая стала известна спустя долгие годы после Победы.



Джанибек Сулеев родился 23 февраля 1923 года в Алакольском районе Алма-Атинской области. Он был старшим сыном яркого представителя интеллигенции и просветителя Биляла Сулеева. У Биляла Сулеева и Фариды Габитовой было трое детей, но один ребенок умер. По ложному доносу Биляла посадили. Семья распалась. Женщина вышла замуж за поэта Ильяса Джансугурова. После освобождения Билял продолжил свою деятельность. Но позже его вновь арестовали и расстреляли. С Ильясом Фарида прожила всего пять лет, в 1937 году он тоже стал жертвой репрессий. Но поддержку в трудные годы ей оказал писатель Мухтар Ауэзов, которого с Билялом Сулеевым и Ильясом Джансугуровым связывали долгие годы дружбы. В 1943 году у них родился сын Мурат, впоследствии ученый-культуролог, учредитель Фонда Мухтара Ауэзова.



"У мамы было семеро детей. Все мы росли вместе, уважали друг друга. Джанибек был старше меня на 12 лет. Был очень близким братом. Но куда-то он все время пропадал, дома не жил, метался. Наверное, из-за отца не знал, где искать правду. В 1940 году мы вернулись в Алма-Ату, Джанибек тогда часто приходил. Помню, стульев не хватало, когда мы сидели за столом, он брал капот швейной машинки и садился на него", - вспоминает младшая сестра Джанибека Сулеева Ильфа Джансугурова-Джандосова.



Все очень любили Джанибека, он был настоящим борцом за правду и справедливость. Особенно он своими анекдотами и играми очаровывал детей.



"Он нас купал в Иртыше, кормил арбузами, водил на прогулку. Мы возлагали на него большие надежды, но судьба распорядилась по-своему", - отмечает Ильфа.



На войну Сулеев ушел добровольцем, в ряды действующей армии он был призван Суликамским районным военным комиссариатом Свердловской области 1 декабря 1942 года.



"Репрессии, несправедливости, ему хотелось протестовать. Он молодой, физически подготовленный идет на войну добровольцем. Болезненным это оказалось для материнского сердца Фатимы, которая перед этим потеряла Биляла, потом Ильяса. Джанибек ее первенец, он особенно был для нее дорог. Поэтому, когда приходила информация о его местонахождении, мама все время хотела туда поехать", - говорит младший брат Джанибека Сулеева Мурат Ауэзов.



Как рассказывает доктор исторических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Лайла Ахметова, стрелок-красноармеец воевал всего четыре месяца. Но 20-летний солдат, не проходивший специальную подготовку, сумел отличиться храбростью, уничтожив немецкого снайпера. Парень взял у раненого советского снайпера его винтовку и с третьего выстрела снял немецкого снайпера. Благодаря этому его подразделению удалось взять высоту в Смоленской области. За отвагу он был представлен к двум медалям. Однако ни первую, ни вторую медаль Сулеев не успел подержать в руках. В начале апреля 1943 года он был ранен, доставлен в медицинский санитарный батальон, где позже скончался.



"Первая его медаль "За отвагу". В электронном банке документов "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы" мы можем прочитать выписку, что за номером 18 значится красноармеец-автоматчик Сулеев Джанибек. Он в боях за высоту Желтая 20-21 марта 1943 года выдвинулся вперед своего подразделения, взял у раненого снайпера его снайперскую винтовку и с третьего выстрела снял немецкого снайпера, дав возможность продвинуться подразделению без потерь. Однако был ранен. 4 апреля он был представлен и награжден приказом от имени Президиума Верховного совета СССР медалью "За боевые заслуги". Ни ту, ни другую награду он не получил. Мы предполагаем, что в начале апреля 1943 года он был ранен, доставлен в медсанбат, где он и скончался. Долгое время о его судьбе было неизвестно", - рассказывает доктор исторических наук.



По архивным данным, Джанибек Сулеев похоронен в деревне Шиши под Смоленском, которая в 1963 году была переименована в Заозерье.



"На самом деле сегодня этих деревень нет. Из этой деревни были перезахоронения в 1952-1956 годах в поселок городского типа Пржевальское на братские кладбища №4, №5. Пока не установлено, куда именно перезахоронен Сулеев, но мы будем выяснять", - сказал заместитель председателя Смоленского областного Совета ветеранов Владимир Седов.



О военном пути героя Великой Отечественной войны документальный фильм, приуроченный к 75-летию Победы, снял родной племянник Джанибек Сулеев.









"В честь моего дяди бабушка нарекла меня его именем. Лишь во втором десятилетии XXI века мы наконец узнали подробности того, как погиб Джанибек. Сразу родилась идея хоть каким-то образом рассказать об этой судьбе, которая, как и миллионы других, легла на алтарь Великой Победы. Можно только гадать, кем бы и каким человеком стал бы мой дядя в мирной послевоенной жизни. Думаю, он был бы заметной личностью и проявил бы себя достаточно громко. Но когда на пороге встала серьезная битва, он проявил себя на самом ее пике, защитив на войне свою огромную родину, своих близких. То поколение нам оставило Великую Победу, и их подвиг - это то, что будет путеводной звездой для единства в веках", - сказал Джанибек Сулеев-младший.



В фильме отмечается, что Казахстан внес огромный вклад в обеспечение Победы.



"Республика дала фронту огромное количества металла: свинца, меди, молибдена, сохранила и приумножила советскую промышленность. Только в Алматы было эвакуировано 19 предприятий. Развивалась наука: во время войны на территории Казахстана появилось 12 НИИ, на базе которых после победы создавалась Казахстанская академия наук", - рассказывает президент казахстанского общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев.



На территории Казахстана между двумя войнами только начали появляться высшие учебные заведения, первое из которых появилось в 1928 году, ряд других - в 1930-х годах. Не все успели обучиться.



"На войне воевали простые ребята, 20-летние пацаны, которые быстро обучались, брали в руки оружие и шли воевать за победу. И умерли они за победу. Живых свидетелей той войны осталось немного. В Казахстане их около тысячи человек, самому молодому из которых 92 года. Информационная война, которая идет на предмет того, как оценивать итоги Великой Отечественной войны, к сожалению, приводит к тому, что подвиг наших дедов-прадедов оценивается не совсем однозначно, с чем нельзя соглашаться ни в коем случае. Память у нас одна, Победа у нас одна", - добавил Полетаев.



Всю войну жители разных союзных республик стояли плечом к плечу, смогли выдержать все тяготы и победить врага сильного, хорошо вооруженного, организованного и абсолютно уверенного в своем превосходстве. Фашисты проиграли ту войну, поскольку не просчитали самого главного: единства и сплоченности простых граждан союзных республик. Это великая победа, добытая единством.



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