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Еврейский погром в послевоенном Киеве (тайны истории)
16:13 18.04.2020

Еврейский погром в послевоенном Киеве: как это было

Дарина

Последний в истории СССР еврейский погром произошел в Киеве в начале сентября 1945 года. Все сведения о нем замалчивались. До сих пор точно неизвестны последствия побоища: по одним данным, 3 человека были сурово избиты, по другим, пятерых убили и еще 36 ранили.

Причины погрома

До начала Великой Отечественной евреи в количестве 230 тыс. человек составляли четверть населения Киева. В военную пору многие из них погибли, при этом нацисты сумели обновить мораль жителей города. Видя издевательства немцев над евреями, многие местные жители прониклись мыслью, что над этим народом можно творить любые зверства. Часто киевляне помогали оккупантам расправляться с евреями. После Победы 1945 года те евреи, что были угнаны в Германию на принудительный труд, начали возвращаться в Киев. В родном городе они стали "мальчиками для битья". Киевляне начали обвинять евреев во всех бедах – от послевоенного голода и тяжелой ситуации в экономике до проблем с жильем. Было принято считать, что евреи наживаются на горе других людей. До войны многие евреи действительно были богаты и владели в Киеве большими квартирами. Когда столица Украинской ССР была освобождена от немцев, многие из этих квартир были сделаны коммуналками. В городе было не так много целого жилья, и это помогло бы хоть временно решить назревший квартирный вопрос. В таких коммуналках обычно жило по несколько семей, которые часто были бывшими соседями живших здесь евреев. Разумеется, они, вернувшись в Киев, стали предъявлять претензии на жилище, но все это воспринималось не только властями, но и местными жителями в штыки. Максимум, на что могли рассчитывать евреи – это возвращение квартир без имущества. Все вещи из жилищ уже имели новых владельцев, и отдавать все это евреям никто не хотел, дабы не злить киевлян.

Схватка из-за жилья

Гром грянул в сентябре на улице Китаевской. Семейство Грабарь выселяли из незаконно занятой ими жилплощади, хозяевами которой раньше были евреи Рыбчинские. Мать семейства решила искать помощи у сына-красноармейца. Тот вместе с другом Мельниковым пытался решить проблему, но безуспешно. Это и стало спусковым крючком к началу погрома. Вечером того же дня сильно пьяные Грабарь и Мельников напали на первого попавшегося им еврея, некоего Розенштейна, и избили его. Однако тот оказался военнослужащим, а при себе у него было табельное оружие. Защищая свою жизнь, Розенштейн застрелил обоих хулиганов. Затем он покинул место происшествия, но там осталась его жена, и на нее начали нападать случайные свидетели убийства. Мельникова и Грабаря хоронили через три дня, 7 сентября. В тот же день киевляне и устроили еврейский погром. Они нападали на представителей этого народа, громили их магазинчики, уничтожили Галицкий базар и т.д. В больницах оказалось 36 человек. Милиция еще во время похорон узнала о готовящейся антисемитской акции, поэтому ей пришлось действовать быстро и решительно. Некоторые еврейские объекты, в том числе и синагога, были взяты под охрану. Это и помогло избежать более серьезных последствий. Розенштейна же судили и приговорили к расстрелу. Имущество его семьи конфисковано не было.

Источник - Военный обозреватель
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