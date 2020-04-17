 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.04.2020
16:37  В Мангистау продолжаются поиски золота атамана Толстова
16:36  Экономисты раскрыли правду о Китае после коронавируса
16:34  В Таджикистане коронавируса официально нет. Но пандемия ощущается и там
16:29  Очень большая двойка. Индо-китайское партнерство как альтернатива Pax Americana и Pax Sinica
16:28  Огонь на поражение: почему Киев не справляется с пожарами в Чернобыле
16:13  Еврейский погром в послевоенном Киеве (тайны истории)
16:11  Фронтовые были. Как сын репрессированного новобранец Джанибек Сулеев уничтожил снайпера-фашиста

15:06  Нефть посидит на карантине. Спрос на нее в 2020 году сократится на 9,3 млн б/с
13:04  "Он сам меня часто приглашает к себе", – говорит Болат Назарбаев
12:22  КазЧинуши обиделись на Telegram-канал Uzyn Qulaq. Публикации о Президентах - фейки...
12:11  Соединенные Штаты ждет вирусная перекройка, - Юрий Сигов
11:28  Женская иммунная система лучше вооружена против коронавируса? - Анна Прижан
11:21  Пандемия как инструмент глобализма? - Л.Рябченко
10:20  Демократия – ничто, баррели – все… США помогают Эр-Рияду отслеживать диссидентов на своей территории
09:58  Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая
09:07  Начальник Актюбинского облздрава Газизов уволен за бездействие
08:22  УзбВирус - 1450. У 19 - "неизвестен способ инфицирования"
08:20  КазВирус - 1591
08:17  КирВирус - 506
02:00  Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 2, - Н.Нуртазина
01:39  Флот США ушел в самоизоляцию. Грустные Роджеры, - НВО
01:27  Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики, - The Times
01:01  Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост
00:48  Послом Украины в Узбекистан прибыл оскандалившийся в Киргизии бандер-нацик Н.Дорошенко
00:40  Китайская экономика рухнула. Стали известны последствия пандемии для Поднебесной, - "НГ"
00:30  Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает информационной безопасности Таджикистана, - С.Эмомали
00:23  Франция завалена трупами, - Le Temps
00:17  Китайский коронарасизм, - Der Spiegel
00:11  ФБР обнаружило американский след в Ухане. Вашингтон и Пекин подозревают друг друга в распространении инфекции
Пятница, 17.04.2020
21:44  В Узбекском Хорезме образован новый район - Тупраккалинский
21:35  В Ухане "обнаружили" еще около полутора тысяч умерших от коронавируса. Неучтенка
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Огонь на поражение: почему Киев не справляется с пожарами в Чернобыле
16:28 18.04.2020

Спасатели надеются на обильный дождь

Игорь Кармазин

Не опять, а снова. Дожди вроде бы помогли украинским спасателям потушить пожары в зоне Чернобыльской АЭС. Но осадки прекратились, ветер усилился, огонь разгорелся с новой силой. Дым и гарь накрыли Киев. Жителям украинской столицы советуют соблюдать меры предосторожности: закрыть окна, пить воду. Учитывая жесткий карантин из-за коронавируса, ситуация выглядит как полный апокалипсис. "Известия" разбирались, стоит ли опасаться огня в зоне отчуждения.

Что горит

Огонь в окрестностях Чернобыльской АЭС с новой силой разгорелся 16 апреля. Спасатели зафиксировали три очага возгорания, ситуацию осложнил сильный ветер.

Пресс-служба Чернобыльского заповедника публикует видео происходящего. На одном ролике виден сам пожар. "Песчаная буря раздувает очаги тления на многих участках", - говорится в сообщении. Другой снят с беспилотника, можно оценить масштабы происходящего. На третьем показана повседневная жизнь животных. Камера зафиксировала зайца и оленя, которые ищут пищу. С приближением огненного фронта картина резко меняется.

Остались огни: регионы не могут справиться с пожарами самостоятельно
По экспертным оценкам, на борьбу со стихией только в Иркутской области может потребоваться 500 млрд рублей

Из-за пожаров резко ухудшилась экологическая обстановка в Киеве. Жители города пожаловались на едкий дым и запах гари. Специалисты указали, что в атмосфере превышено содержание формальдегида и диоксида азота.

Сервис по изучению качества воздуха Air Visual назвал атмосферу в Киеве самой грязной в мире. Если нормальным считается индекс чистоты воздуха 50 единиц, то в центре украинской столицы 17 апреля он достигал 380.

При этом власти заверяют, что радиационный фон соответствует норме. Мэр Киева Виталий Кличко побывал в зоне отчуждения, его дозиметр превышения показателей не зафиксировал.

В мэрии тем не менее советуют горожанам принять меры предосторожности: закрыть окна, включить кондиционеры и системы очистки воздуха, протереть полы в квартирах влажной тряпкой. Городские власти также рекомендовали пить пить 2–3 л воды в сутки, реже выходить на открытый воздух, а при кашле, першении в горле или бессоннице обращаться в медучреждения.

Огонь и солнце: регионам не хватает 23 млрд на охрану и защиту лесов
Накануне пожароопасного периода над реформой отрасли уже работают правительство и Совет Федерации

Что горело

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС начала гореть 3 апреля. Лес вспыхнул сразу в нескольких местах, что свидетельствовало о поджогах. Сотрудники правоохранительных органов позже задержали двух предполагаемых виновников. Первый обвиняемый сжигал траву ради забавы. Второй мужчина поджигал мусор неподалеку от своего жилья в сельской местности. По данным полиции, он видел, что сухостой загорелся, но растерялся и не вызвал пожарных.

Сухая погода и ветер способствовали распространению огня. В Государственной службе Украины по ЧС заявляли, что контролируют ситуацию, но лесные пожары захватывали все новые территории. Огонь прошел по 12 бывшим селам, пострадал закрытый военный городок Чернобыль-2. Пламя уничтожило остатки Рыжего леса - одного из самых "грязных" мест зоны отчуждения. По предварительной оценке площадь пожаров составила 11,5 тыс. га.

Наблюдатели зафиксировали в зоне катастрофы превышение радиационного фона в 16,5 раз. В атмосферу Киева вместе с продуктами горения попали частички радиоактивного цезия-137. Власти, правда, утверждали, что содержание радионуклида в воздухе незначительное, угрозы здоровью нет.

Критической ситуация стала 13 апреля, когда пожар вплотную подошел к "мертвому" городу Припять. "Чернобыльские пожары тушат десятый день, но огонь свободно перемещается по ветру и добрался до самых смертоносных объектов. Он находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов", - сообщал член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко.

На помощь пришел дождь, благодаря которому огонь удалось локализовать. Утром 16 апреля спасатели утверждали, что справились с огнем, тушат "последние пеньки и деревья". Но потом огонь разгорелся с новой силой.

Что дальше

Главный вопрос - могут ли пожары повлиять на здоровье. Мнения на этот счет разные. Украинский эколог Алексей Пасюк говорит, что в воздух попали цезий и стронций, которые накопились в чернобыльских растениях и на поверхности земли. Если частицы попадут в легкие или кровь человека, это скажется на здоровье.

Российский эксперт, доктор химических наук Борис Мясоедов утверждает, что опасности нет. "После аварии в Чернобыле прошло 24 года. Часть радиконуклидов распалась, другие частицы вымыло с поверхности земли дождем. Появилась свежая растительность, новые леса. Да, с частицами пыли продукты распада могут попадать в атмосферу, но их концентрация угрозы не представляет", - говорит он в беседе с "Известиями".

России беспокоиться вроде бы не о чем. Ветер из Киевской области дует в направлении Воронежской, Белгородской и Курской областей. Но в Росгидромете не наблюдают изменения радиационного фона.

Горячо начали: в России сообщили о раннем пожарном сезоне и появлении первых палов
В ряде регионов огонь стал распространяться на месяц раньше, чем обычно

А вот ущерб Украины измеряется десятками миллионов гривен. Общественные организации начали собирать пожертвования для помощи пожарным. При этом государственные органы, наоборот, сокращают финансирование. Верховная рада 10 апреля уменьшила расходы бюджета. В частности, на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям потратят на 800 тыс. гривен меньше.

Финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения сокращено на 256 млн гривен. На безопасность саркофага ЧАЭС потратят на 150 млн меньше. Проект восстановления в зоне отчуждения транспортной инфраструктуры вообще обнулили.

Беспокойство специалистов при этом вызывает не только состояние Чернобыльской зоны. В начале апреля Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила о критической ситуации в отрасли вообще. По словам представителей объединения, ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК "Энергоатом" лишен постоянного руководителя, компания хронически недофинансируется. "Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?" - задаются вопросом специалисты.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587216480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №304
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года №191
- Более 3 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы Правительства и акима города Алматы
- Об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса рассказали в финрегуляторе
- Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале
- Казахстан оказывает гуманитарную помощь соседям
- В апреле для весенне-полевых работ выделено 138 тысяч тонн дизельного топлива
- О завершении периода параллельного обращения банкнот 500 тенге старого образца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  