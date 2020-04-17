Экономисты раскрыли правду о Китае после коронавируса

16:36 18.04.2020

Что делается для того, чтобы Поднебесная не скатилась в глубочайший кризис



Китай в пятницу отчитался о состоянии экономических дел в условиях коронавирусного кризиса. Впервые с 1992 года экономика КНР показала отрицательный рост, ВВП Китая снизился на 6,8%. Каковы перспективы развития китайской экономике, удастся ли ей удержаться от скатывания в глубокий кризис, какие меры принимает государство для выхода из создавшегося непростого положения, нам рассказали эксперты.



В начале вспышки эпидемии, Китай ввел жесткие ограничения на передвижения и закрыл ряд производства, чтобы обуздать распространение коронавируса. Несмотря на то, что в целом китайцам удается держать COVID-19 в узде, экономика страдает – в немалой степени потому что в кризисе находятся торговые партнеры Китая, заказы из-за рубежа отменяются, так что многие частные предприятия-экспортеры увольняют рабочих и предупреждают о закрытии заводов в не столь отдаленном будущем. И это только одна из многих сторон проблемы.



"Основные социально-экономические показатели Китая сократились за первые три месяца 2020 года, - комментирует "МК" заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) Сергей Луконин. – В самом критичном положении находится, конечно, сфера потребления. Очевидно также, что снизятся и темпы прироста ВВП по итогам первого квартала 2020 года. Но важно понимать, что это не отрицательное значение. Китайское государство уже в январе начало задумываться о том, что неплохо было бы запустить программу по стимулированию экономики, включающую в себя разнообразные меры".



По словам эксперта, к таким мерам относятся и налоговые послабления, и прямая выплата денег в виде электронных чеков населению, наиболее пострадавшему от последствий коронавируса. Эти меры неокончательные, так как государство все еще продолжает разрабатывать дополнительные. Большая часть из них как раз будет направлена на стимулирование внутреннего потребления и, конечно, на ослабление нагрузки на малые и средние предприятия.



"Китай ввел налоговые каникулы и снизил НДС, - продолжает Сергей Луконин. – В некоторых случаях это сокращение на ограниченное количество времени произошло до нуля. Кроме того, для определенной части населения уменьшаются арендные платежи. Они также сокращаются, если частные компании снимают муниципальную или государственную территорию".



Помимо этого, центральный банк КНР разрабатывает сейчас программу снижения учетной ставки по отдельным видам кредитования. И в том числе, отмечает эксперт, это касается как кредитов по рефинансированию задолженностей, так и выплат заработной платы сотрудникам и т. д.



"По инициативе китайского правительства в стране происходит также и снижение некоторых видов платежей за потребление гражданами определенных услуг. Например, сейчас в КНР вообще перестали брать деньги за пользование платными дорогами, снижена стоимость портовых сборов. Государство запустило также и субсидирование для железнодорожных перевозок".



Сергей Луконин считает, что в настоящее время одним из главных вызовов для китайской экономики стала проблема экспорта на фоне развития пандемии.



"Если бы коронавирус не добрался до Соединенных Штатов и стран Европейского союза, то экономика КНР восстановилась бы за счет стимулирования внутреннего спроса ко второму полугодию 2020 года. Экспорт для Китая по-прежнему важен, даже несмотря на то, что его значимость для страны постепенно сокращается. Нужно понимать, что государство может понести довольно серьезные потери, которые могут сказаться на его экономическом развитии в целом. Но эти факторы, естественно, не приведут к краху китайской экономики".



"Пекину точно не на руку мировой кризис"



О позитивных тенденциях в вопросах восстановления экономики Поднебесной сообщил "МК" и руководитель Центра "Русская мечта и китайская мечта" Изборского клуба, востоковед Юрий Тавровский.



"Китайская экономика быстро выздоравливает, - рассказывает эксперт. – Налаживаются производственные и транспортные цепочки. По оценкам самих китайцев, крупная промышленность, в особенности государственная, восстановлена на 95%. Проблемы остаются только с рыночной экономикой, которая дает примерно 60% ВВП и 80% рабочих мест в стране. Поэтому правительство КНР "заливает деньгами" эти проблемы. Сделаны очень большие льготы по налогам, субсидиям и кредитам".



Юрий Тавровский также подчеркнул, что в Китае есть проблемы с теми отраслями, которые ориентированы на внешние рынки, поскольку за границей экономическая ситуация с каждый днем только ухудшается. И, конечно, этот факт достаточно сильно сказывается на китайских экспортных поставках. Экспорт по-прежнему дает около трети китайского ВВП. По словам китаеведа, о каком-то улучшении этого вопроса можно будет говорить минимум через 3-6 месяцев.



"Есть для КНР и положительные стороны в мировом экономическом кризисе, заявил Юрий Тавровский. – Это, в первую очередь, падение цен на нефть, газ и металлы. Китайцы сейчас скупают эти природные ресурсы, пополняют хранилища и создают стратегические запасы. Но, даже несмотря на эти факторы, Пекину точно не на руку кризис, вызванный опасным вирусом. Они бы точно предпочли, чтобы все осталось как прежде".



Эксперт уверен, что Китаю благодаря определенным стабилизационным мерам удастся выйти из кризиса с наименьшими потерями. В этом стране поможет управляемость экономики.



"Китайская экономика, как рыночная, так и государственная находится под надзором Коммунистической партии, потому что именно она контролирует государственные банки, - продолжает китаевед. – А они, в свою очередь дают или не дают кредиты частным банкам и предприятиям. И, поскольку партийное руководство проводит очень четкую политику помощи производителям, рынкам, которые сейчас начинают возрождаться, население начинает покупать все больше и больше товаров".



По словам Юрия Тавровского, все традиционное китайское общество мобилизовано через систему парторганизаций и органы общественной безопасности. Поэтому, когда Китай столкнулся с кризисом на фоне коронавируса, он уже был в состоянии этой самой мобилизации. Она же существовала еще со времен торговой войны с Соединенными Штатами.



"В КНР встретили коронавирус не расхлябанно, как это, например, сделали большинство европейских стран. Китайцы довольно быстро приняли очень жесткие меры по сдерживанию инфекции. А сейчас они очень четко и организованно осуществляют меры по оживлению экономической деятельности. То, что называется "социализм с китайской спецификой", который в таких кризисных условиях проявляет свои лучшие стороны".



"КНР восстановит свои показатели уже к лету"



По словам заместителя директора института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, каждая страна сможет в полной мере оценить убытки, нанесенные кризисом от Covid-19, только во втором квартале первого полугодия 2020 года.



Ведь на сегодняшний день довольно сложно спрогнозировать потери в полном объеме. Трудно предсказать и то, каким будет уровень безработицы, потому что часть малого и среднего бизнеса, а также микропредприятия после месяца карантина просто прекратят свое существование.



"Если говорить о Китае, то там ситуация несколько другая, - заявил эксперт. –Государство, конечно, тоже понесло значительные убытки. Но тем не менее уже по итогам первого квартала почти большая часть предприятий вернулась к нормальной жизни. В КНР пострадала в основном одна провинция – Хубэй, где находится город Ухань, с которого и началось распространение опасной пандемии. Доля Уханя в ВВП Китая составляет примерно 4%. В самом регионе действительно очень непростое положение. По другим провинциям тоже можно отметить некое падение, но не такое серьезное - не 10% и не 15%, а существенно меньше".



Более того, уже марте произошло восстановление производства по Пекину, где работу запустили 92% предприятий. Такие же показатели можно увидеть и в Шанхае.



Все эти факторы, по мнению Андрей Островского, дают основания предположить, что Китай выйдет из нулевого показателя. А установить и подтвердить это окончательно можно будет примерно через шесть месяцев, когда страна получит результаты уже по второму кварталу 2020 года.



"Я думаю, что КНР восстановит свои показатели уже к лету, - продолжает эксперт. – А уже в 3-4 квартале наберет темп. Конечно, страна не достигнет 6% прироста к ВВП. Но 4,5-5,5% они скорее всего наберут".



Важно отметить, что в Китае даже во время распространения вируса работала большая часть предприятий. Ведь пандемия охватила не всю страну, а только некоторые ее части. В основном это коснулось провинции Хубэй и города Ухань, который был полностью закрыт на карантин. Но это не так существенно отразилось на экономике страны, ведь основанная доля ВВП приходится на другие провинции, а именно на Гуандун и Цзянсу - так называемые "приморские районы



"Естественно, от последствий коронавируса пострадали и крупные города, такие как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, однако не в такой степени, - отметил Андрей Островский. – Китай достаточно быстро принял меры и закрыл более еще в январе 12 городов, в которых начала массово распространяться инфекция. То есть, властями были предприняты как раз те меры, которые были необходимы в такой непростой ситуации. В том числе и для стабилизации экономики в стране".



Фариза Бацазова