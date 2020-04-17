В Мангистау продолжаются поиски золота атамана Толстова

16:37 18.04.2020

Житель Актау ищет клад стоимостью полмиллиарда долларов



Житель Актау путешествует по степям Мангистауской области в поисках клада, оставленного в регионе сотни лет назад. Видеоотчет о поисках сокровищ на своем YouTube канале опубликовал Игорь Донченко.



Для поиска золотого запаса России, оставленного в Мангистауской области (Мангышлак в прошлом), Игорь Донченко отправился в пятидневную экспедицию.



- Историкам давно известно, как последний атаман Уральского казачьего войска Алексей Толстов с остатками армии ушел на Мангышлак. Золото уральского казачьего войска в пересчете на сегодняшний день оценивается в полмиллиарда долларов. По приданию о "семи повозках золота уральского атамана" это нашло отражение в книге "Чекисты Казахстана". После разгрома части армии Колчака под командованием генерала Толстова - военные отступили через форт Александровский на Мангышлаке, чтобы прорваться на юг и уйти за границу. При подходе к полуострову Бузачи ими был спрятан остаток золотого запаса России. Гурьевские чекисты 15 лет искали этот клад, но безуспешно, – рассказывает автор видео Игорь Донченко.









Это уже не первая экспедиция Игоря Донченко по области. Ранее он организовывал поход в стиле игры "Uncharted" для привлечения молодежи в туризм.



- Экспедиция, направленная на поиски золота Алексея Толстого, у меня первая. Изучением этой истории я занимался год. Мне хотелось пройти по тому пути, по которому шла армия. От Прорвы до Александровского Форта (ныне Форт Шевченко) - и именно этот путь нигде не описан. Несколько моих знакомых находили в этом месте старинные нагрудные иконы, бляжки, в общем, вещи с отпечатком того времени. Хочу отметить, что первоочередной задачей для меня является не сам клад, мне интересно погружение в историю, показать населению удивительные места области и, возможно, познакомить их с прошлым. Но если бы я все же обнаружил это золото, то построил бы в Актау Дисней Лэнд, направил деньги на развитие туризма региона. Себе бы купил дом, в котором выделил комнату под кабинет, и приобрел хороший внедорожник для путешествий, - поделился Игорь Донченко.



Кая Снегова