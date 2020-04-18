|21:12 Пандемия COVID-19 не сделает из Китая мирового гегемона, - Foreign Affairs
21:09 В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
21:07 Нужно предотвратить новую холодную войну между США и Китаем
21:06 Медицина Центральной Азии в заложниках у рынка, - С.Кожемякин
21:05 Коронавирус грозит обрушить турецкую финансовую систему
16:37 В Мангистау продолжаются поиски золота атамана Толстова
16:36 Экономисты раскрыли правду о Китае после коронавируса, - Ф.Бацазова
16:34 В Таджикистане коронавируса официально нет. Но пандемия ощущается и там, - Н.Рыскулова
16:29 Очень большая двойка. Индо-китайское партнерство как альтернатива Pax Americana и Pax Sinica, - С.Строкань
16:28 Огонь на поражение: почему Киев не справляется с пожарами в Чернобыле, - И.Кармазин
16:13 Еврейский погром в послевоенном Киеве (тайны истории)
16:11 Фронтовые были. Как сын репрессированного новобранец Джанибек Сулеев уничтожил снайпера-фашиста
15:06 Нефть посидит на карантине. Спрос на нее в 2020 году сократится на 9,3 млн б/с
13:04 "Он сам меня часто приглашает к себе", – говорит Болат Назарбаев
12:22 КазЧинуши обиделись на Telegram-канал Uzyn Qulaq. Публикации о Президентах - фейки...
12:11 Соединенные Штаты ждет вирусная перекройка, - Юрий Сигов
11:28 Женская иммунная система лучше вооружена против коронавируса? - Анна Прижан
11:21 Пандемия как инструмент глобализма? - Л.Рябченко
10:20 Демократия – ничто, баррели – все… США помогают Эр-Рияду отслеживать диссидентов на своей территории
09:58 Коронавирус: Западная Европа завозит гастарбайтеров для спасения урожая
09:07 Начальник Актюбинского облздрава Газизов уволен за бездействие
08:22 УзбВирус - 1450. У 19 - "неизвестен способ инфицирования"
08:20 КазВирус - 1591
08:17 КирВирус - 506
02:00 Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 2, - Н.Нуртазина
01:39 Флот США ушел в самоизоляцию. Грустные Роджеры, - НВО
01:27 Белый дом: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики, - The Times
01:01 Спешил на той. Начальник крим-полиции Алматы Зиадин плевал на блок-пост
00:48 Послом Украины в Узбекистан прибыл оскандалившийся в Киргизии бандер-нацик Н.Дорошенко
00:40 Китайская экономика рухнула. Стали известны последствия пандемии для Поднебесной, - "НГ"
00:30 Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает информационной безопасности Таджикистана, - С.Эмомали
00:23 Франция завалена трупами, - Le Temps
00:17 Китайский коронарасизм, - Der Spiegel
00:11 ФБР обнаружило американский след в Ухане. Вашингтон и Пекин подозревают друг друга в распространении инфекции
|В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
21:09 18.04.2020
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
"В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, - медицинские маски", - отметили в секретариате.
Всего России будет передано пять миллионов медицинских масок и медицинская марля.
В аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.