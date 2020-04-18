 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
21:09 18.04.2020

Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

"В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, - медицинские маски", - отметили в секретариате.

Всего России будет передано пять миллионов медицинских масок и медицинская марля.

В аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.

Источник - РИА Новости
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